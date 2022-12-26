https://sputnikarabic.ae/20221226/الإمارات-تحذر-جميع-مؤسساتها-وأفرادها-من-هجمات-سيبرانية-محتملة-خلال-نهاية-العام-1071621564.html
الإمارات تحذر جميع مؤسساتها وأفرادها من "هجمات سيبرانية" محتملة خلال نهاية العام
الإمارات تحذر جميع مؤسساتها وأفرادها من "هجمات سيبرانية" محتملة خلال نهاية العام
دعا مجلس الأمن السيبراني الإماراتي جميع المؤسسات الحكومية والخاصة والأفراد، إلى الحذر من الهجمات السيبرانية، خاصة في ظل الاحتفالات بالعام الجديد وموسم... 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T13:20+0000
2022-12-26T13:20+0000
2022-12-26T13:20+0000
مجتمع
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
علوم
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وقال المجلس في بيان، الاثنين، أن أدوات الاختراق باتت اليوم أكثر سهولة مما أتاح للمخترقين استغلال الأوقات التي يكثر فيها اعتماد الناس على الخدمات الرقمية، مثل الاحتفال بالعام الميلادي الجديد، لينفذوا مختلف أنواع الهجمات، وفقا لصحيفة البيان.ولفت المجلس إلى أن تسارع الدول إلى التحول الرقمي في معظم الخدمات، أسهم في تمكين المخترقين من الوصول إلى البنى التحتية الحساسة في مختلف القطاعات على مستوى العالم كمحطات الكهرباء والغاز والمياه وغيرها، مشددا على ضرورة تفعيل منظومة الدفاع السيبراني لدى جميع الجهات والمؤسسات ونشر الوعي الأمني بين أفراد المؤسسة والتصدي لمثل هذه الهجمات. وطالب بالتعاون مع الجهات المعنية لمشاركة مثل هذه البيانات باستباقية.
https://sputnikarabic.ae/20221223/مسؤول-إسرائيلي-نواجه-عشرات-الهجمات-السيبرانية-من-إيران-شهريا-1071511275.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, علوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, علوم
الإمارات تحذر جميع مؤسساتها وأفرادها من "هجمات سيبرانية" محتملة خلال نهاية العام
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دعا مجلس الأمن السيبراني الإماراتي جميع المؤسسات الحكومية والخاصة والأفراد، إلى الحذر من الهجمات السيبرانية، خاصة في ظل الاحتفالات بالعام الجديد وموسم الإجازات.
وقال المجلس في بيان، الاثنين، أن أدوات الاختراق باتت اليوم أكثر سهولة مما أتاح للمخترقين استغلال الأوقات التي يكثر فيها اعتماد الناس على الخدمات الرقمية، مثل الاحتفال بالعام الميلادي الجديد، لينفذوا مختلف أنواع الهجمات، وفقا لصحيفة البيان
.
ولفت المجلس إلى أن تسارع الدول إلى التحول الرقمي في معظم الخدمات، أسهم في تمكين المخترقين من الوصول إلى البنى التحتية الحساسة في مختلف القطاعات على مستوى العالم كمحطات الكهرباء والغاز والمياه وغيرها، مشددا على ضرورة تفعيل منظومة الدفاع السيبراني لدى جميع الجهات والمؤسسات ونشر الوعي الأمني بين أفراد المؤسسة والتصدي لمثل هذه الهجمات.
وطالب بالتعاون مع الجهات المعنية لمشاركة مثل هذه البيانات باستباقية.