https://sputnikarabic.ae/20221226/الإنتاج-الضخم-للسيارة-الكهربائية-لادا-يبدأ-في-عام-2024-1071612303.html

الإنتاج الضخم للسيارة الكهربائية "لادا" يبدأ في عام 2024

الإنتاج الضخم للسيارة الكهربائية "لادا" يبدأ في عام 2024

قدمت شركة "أفتوفاز" النموذج الأولي للسيارة الكهربائية Lada e-Largus في مصنع الشركة في إيجيفسك، وفقًا لتقرير مراسل "سبوتنيك". 26.12.2022, سبوتنيك عربي

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روسيا

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أعلنت "أفتوفاز" عن بدء المشروع في أغسطس/أب، خلال الإعلان عن تغيير في السياسة الصناعية - نقل إنتاج Lada Vesta إلى الموقع الرئيسي في تولياتي. من المتوقع أن يتم إطلاق الدفعة التجريبية الأولى من السيارات الكهربائية في نهاية عام 2023.قالت" أفتوفاز" إنه سيتم إنتاج Lada e-Largus في كل من نسخة الركاب ونسخة الشاحنة التجارية. وأوضحت الشركة أيضًا أن النموذج الأولي للسيارات الكهربائية e-Largus قد بدأ الآن دورة من اختبارات الطرق والمختبرات. تم تجهيز سيارات الركاب والتجارية بمحرك كهربائي مغناطيسي بقوة 110 كيلو واط.وفقًا لرئيس أفتوفاز، مكسيم سوكولوف، فإن Lada e-Largus هي السيارة الكهربائية الروسية الأكثر توطينًا، على عكس جميع مشاريع الشركات المصنعة الروسية الأخرى المشاركة في تجميع النماذج الأجنبية التي تم تقديمها مؤخرًا.وقال سوكولوف للصحفيين إن الإنتاج الضخم للسيارة الكهربائية "إي لارجوس" سيبدأ في عام 2024. وأضاف خلال عرض المنتج الجديد في المصنع في إيجيفسك: "اعتبارًا من عام 2024 ، سيكون الإنتاج ضخما، ولكن حجمه سيكون معتمداا على عدة عوامل. منها السوق، والطلب ومقدار دعم الدولة".وأشار: "لن أخمن السعر، لكن يمكنني القول على وجه اليقين أنه سيكون منافسًا. أولاً، لأن هذه السيارة محلية، وثانيًا، نحن نعتمد على الحد الأقصى من دعم الدولة. لذلك، ما زال من السابق لأوانه تقديم السعر، لكننا نركز على أن هذه ستكون أرخص سيارة كهربائية محلية".أوضح سوكولوف أيضًا أنه سيتم إطلاق الدفعة التجريبية الأولى من Lada e-Largus في نهاية عام 2023.

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