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الجزائر تخطط لفتح بنوك في الدول العربية
الجزائر تخطط لفتح بنوك في الدول العربية
أعلن رئيس الوزراء الجزائري، أيمن بن عبد الرحمن، اليوم الاثنين، اعتزام بلاده فتح فروع لبنوك جزائرية في الدول العربية. 26.12.2022, سبوتنيك عربي
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الجزائر
أخبار العالم العربي
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جاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال إشرافه على احتفالية الذكرى الستين لتأسيس بنك الجزائر، بحسب صحيفة "النهار".وقال رئيس الحكومة الجزائرية: "نسعى مستقبلا لفتح فروع لبنوك جزائرية في البلدان العربية بمرافقة صندوق النقد العربي".وكان أيمن بن عبد الرحمن قد أعلن قبل أسابيع، أنه سيتم فتح وكالات بنكية في الخارج قبل نهاية العام.اقرأ أيضا: الرئيس الجزائري يستقبل وزير الداخلية السعودياقرأ أيضا: الرئيس الجزائري يأمر بإنتاج لقاح الأطفال والأنسولين بدءا من العام الجديداقرأ أيضا: تبون يكشف عن الدول الموافقة لانضمام الجزائر إلى "بريكس" وعن مشروع أفريقي ضخم
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الجزائر, أخبار العالم العربي
الجزائر, أخبار العالم العربي

الجزائر تخطط لفتح بنوك في الدول العربية

13:08 GMT 26.12.2022 (تم التحديث: 13:50 GMT 26.12.2022)
© AFP 2022 / Ryad Kramdiعلم الجزائر
علم الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2022
© AFP 2022 / Ryad Kramdi
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أعلن رئيس الوزراء الجزائري، أيمن بن عبد الرحمن، اليوم الاثنين، اعتزام بلاده فتح فروع لبنوك جزائرية في الدول العربية.
جاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال إشرافه على احتفالية الذكرى الستين لتأسيس بنك الجزائر، بحسب صحيفة "النهار".
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وقال رئيس الحكومة الجزائرية: "نسعى مستقبلا لفتح فروع لبنوك جزائرية في البلدان العربية بمرافقة صندوق النقد العربي".

وذكر الوزير الأول عبد الرحمن أن بلاده كانت من أول الدول التي انضمت لمنصة بونا للمدفوعات في المنطقة العربية.

وكان أيمن بن عبد الرحمن قد أعلن قبل أسابيع، أنه سيتم فتح وكالات بنكية في الخارج قبل نهاية العام.
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