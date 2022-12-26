https://sputnikarabic.ae/20221226/الجيش-الإسرائيلي-يعتقل-5-فلسطينيين-ويصيب-أحدهم-بالضفة-الغربية-1071597554.html
الجيش الإسرائيلي يعتقل 5 فلسطينيين ويصيب أحدهم بالضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي يعتقل 5 فلسطينيين ويصيب أحدهم بالضفة الغربية
أصيب شاب فلسطيني قبل اعتقاله، الليلة الماضية برصاص إسرائيلي خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيت أمر شمال الخليل جنوبي الضفة الغربية. 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T06:33+0000
2022-12-26T06:33+0000
2022-12-26T06:33+0000
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وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن "مواجهات اندلعت في منطقة عصيدة ببلدة بيت أمر، مع قوات الاحتلال التي شنت حملة مداهمة وتفتيش للمحال التجارية".وأضافت أن القوات الإسرائيلية "استولت على أجهزة تسجيل الكاميرات، وأطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت".وخلال المواجهات أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي قبل اعتقاله، إضافة إلى العشرات بالاختناق، كما اعتقل الشاب فؤاد جاسم أبو عياش بعد مداهمة أحد المحال التجارية، بحسب المصدر ذاته.في سياق متصل، قال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن قواته اعتقلت الليلة الماضية 5 فلسطينيين في أنحاء الضفة الغربية بدعوى تورطهم في نشاطات "إرهابية".ومن بين المعتقلين، إثنان في منطقة جنين وواحد في نابلس شمالي الضفة ورابع في مخيم الجلزون للاجئين الفلسطينيين قرب رام الله (وسط)، وخامس في الخليل (جنوب).وأضاف الجيش في بيانه إن محاولة إطلاق نار استهدفت خلال الليلة الماضية سيارة إسرائيلية قرب مستوطنة حفات جلعاد شمالي الضفة، دون وقوع إصابات.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
الجيش الإسرائيلي يعتقل 5 فلسطينيين ويصيب أحدهم بالضفة الغربية
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أصيب شاب فلسطيني قبل اعتقاله، الليلة الماضية برصاص إسرائيلي خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيت أمر شمال الخليل جنوبي الضفة الغربية.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن "مواجهات
اندلعت في منطقة عصيدة ببلدة بيت أمر، مع قوات الاحتلال التي شنت حملة مداهمة وتفتيش للمحال التجارية".
وأضافت أن القوات الإسرائيلية "استولت على أجهزة تسجيل الكاميرات، وأطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت".
وخلال المواجهات أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي قبل اعتقاله، إضافة إلى العشرات بالاختناق، كما اعتقل الشاب فؤاد جاسم أبو عياش بعد مداهمة أحد المحال التجارية، بحسب المصدر ذاته.
في سياق متصل، قال الجيش الإسرائيلي
في بيان، إن قواته اعتقلت الليلة الماضية 5 فلسطينيين في أنحاء الضفة الغربية بدعوى تورطهم في نشاطات "إرهابية".
ومن بين المعتقلين، إثنان في منطقة جنين وواحد في نابلس شمالي الضفة ورابع في مخيم الجلزون للاجئين الفلسطينيين قرب رام الله (وسط)، وخامس في الخليل (جنوب).
وأضاف الجيش في بيانه إن محاولة إطلاق نار استهدفت خلال الليلة الماضية سيارة إسرائيلية قرب مستوطنة حفات جلعاد شمالي الضفة، دون وقوع إصابات.