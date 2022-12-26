https://sputnikarabic.ae/20221226/الحكومة-الإثيوبية-تبعث-وفدا-إلى-تيغراي-لبحث-تطبيق-اتفاق-السلام-1071601921.html

الحكومة الإثيوبية تبعث وفدا إلى تيغراي لبحث تطبيق اتفاق السلام

الحكومة الإثيوبية تبعث وفدا إلى تيغراي لبحث تطبيق اتفاق السلام

أعلنت الحكومة الإثيوبية أن فريقا رفيع المستوى توجه اليوم الاثنين إلى عاصمة منطقة تيغراي التي يسيطر عليها المتمردون لإجراء محادثات بشأن تنفيذ اتفاق السلام... 26.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-26T08:56+0000

2022-12-26T08:56+0000

2022-12-26T08:56+0000

أخبار إثيوبيا

العمليات العسكرية في تيغراي

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وقالت الحكومة في بيان إن: "الوفد هو أول هيئة حكومية رفيعة المستوى للحكومة الفيدرالية تتوجه إلى ميكيلي منذ عامين".وأوضح أن الوفد يقوده رئيس مجلس النواب تاجيس شافو، بحسب "فرانس برس".واتفقت أديس أبابا مع القوات المتمردة في تيغراي على إنشاء هيئة رقابة مشتركة لضمان أن اتفاق السلام الموقع في 2 نوفمبر/ تشرين ثاني يحترم من كافة الأطراف.وأضاف البيان أن: "هذه البادرة دليل على أن اتفاق السلام في مساره الصحيح ويتطور".وكان من بين شروط الاتفاقية بند ينص على إنشاء آلية للمراقبة والامتثال بحيث يكون كلا الجانبين واثقا من احترام الهدنة ومعالجة أي انتهاكات.وقتل عشرات الآلاف من الأشخاص خلال عامين من القتال في تيغراي بين القوات المحلية وقوات الحكومة المركزية.وينص الاتفاق على نزع سلاح القوات المتمردة وإعادة إنشاء سلطة فيدرالية في تيغراي وإعادة فتح طرق الوصول إلى المنطقة

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سبوتنيك عربي

أخبار إثيوبيا, العمليات العسكرية في تيغراي