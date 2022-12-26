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https://sputnikarabic.ae/20221226/الحكومة-الإثيوبية-تبعث-وفدا-إلى-تيغراي-لبحث-تطبيق-اتفاق-السلام-1071601921.html
الحكومة الإثيوبية تبعث وفدا إلى تيغراي لبحث تطبيق اتفاق السلام
الحكومة الإثيوبية تبعث وفدا إلى تيغراي لبحث تطبيق اتفاق السلام
أعلنت الحكومة الإثيوبية أن فريقا رفيع المستوى توجه اليوم الاثنين إلى عاصمة منطقة تيغراي التي يسيطر عليها المتمردون لإجراء محادثات بشأن تنفيذ اتفاق السلام... 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T08:56+0000
2022-12-26T08:56+0000
أخبار إثيوبيا
العمليات العسكرية في تيغراي
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وقالت الحكومة في بيان إن: "الوفد هو أول هيئة حكومية رفيعة المستوى للحكومة الفيدرالية تتوجه إلى ميكيلي منذ عامين".وأوضح أن الوفد يقوده رئيس مجلس النواب تاجيس شافو، بحسب "فرانس برس".واتفقت أديس أبابا مع القوات المتمردة في تيغراي على إنشاء هيئة رقابة مشتركة لضمان أن اتفاق السلام الموقع في 2 نوفمبر/ تشرين ثاني يحترم من كافة الأطراف.وأضاف البيان أن: "هذه البادرة دليل على أن اتفاق السلام في مساره الصحيح ويتطور".وكان من بين شروط الاتفاقية بند ينص على إنشاء آلية للمراقبة والامتثال بحيث يكون كلا الجانبين واثقا من احترام الهدنة ومعالجة أي انتهاكات.وقتل عشرات الآلاف من الأشخاص خلال عامين من القتال في تيغراي بين القوات المحلية وقوات الحكومة المركزية.وينص الاتفاق على نزع سلاح القوات المتمردة وإعادة إنشاء سلطة فيدرالية في تيغراي وإعادة فتح طرق الوصول إلى المنطقة
https://sputnikarabic.ae/20221214/بوريل-يرجح-مقتل-نحو-800-ألف-شخص-خلال-الحرب-المميتة-بين-حكومة-إثيوبيا-ومسلحي-إقليم-تيغراي-1071182105.html
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أخبار إثيوبيا, العمليات العسكرية في تيغراي
أخبار إثيوبيا, العمليات العسكرية في تيغراي

الحكومة الإثيوبية تبعث وفدا إلى تيغراي لبحث تطبيق اتفاق السلام

08:56 GMT 26.12.2022
© AFP 2022 / AMANUEL SILESHIقوات جبهة تيغراي في إثيوبيا
قوات جبهة تيغراي في إثيوبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2022
© AFP 2022 / AMANUEL SILESHI
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أعلنت الحكومة الإثيوبية أن فريقا رفيع المستوى توجه اليوم الاثنين إلى عاصمة منطقة تيغراي التي يسيطر عليها المتمردون لإجراء محادثات بشأن تنفيذ اتفاق السلام لإنهاء عامين من النزاع.
وقالت الحكومة في بيان إن: "الوفد هو أول هيئة حكومية رفيعة المستوى للحكومة الفيدرالية تتوجه إلى ميكيلي منذ عامين".
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وأوضح أن الوفد يقوده رئيس مجلس النواب تاجيس شافو، بحسب "فرانس برس".
واتفقت أديس أبابا مع القوات المتمردة في تيغراي على إنشاء هيئة رقابة مشتركة لضمان أن اتفاق السلام الموقع في 2 نوفمبر/ تشرين ثاني يحترم من كافة الأطراف.
وأضاف البيان أن: "هذه البادرة دليل على أن اتفاق السلام في مساره الصحيح ويتطور".
وكان من بين شروط الاتفاقية بند ينص على إنشاء آلية للمراقبة والامتثال بحيث يكون كلا الجانبين واثقا من احترام الهدنة ومعالجة أي انتهاكات.
وقتل عشرات الآلاف من الأشخاص خلال عامين من القتال في تيغراي بين القوات المحلية وقوات الحكومة المركزية.
وينص الاتفاق على نزع سلاح القوات المتمردة وإعادة إنشاء سلطة فيدرالية في تيغراي وإعادة فتح طرق الوصول إلى المنطقة
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