https://sputnikarabic.ae/20221226/الخارجية-الإيرانية-تشيد-بتصريحات-السعودية-بشأن-المفاوضات-بين-البلدين-1071602100.html
الخارجية الإيرانية تشيد بتصريحات السعودية بشأن المفاوضات بين البلدين
الخارجية الإيرانية تشيد بتصريحات السعودية بشأن المفاوضات بين البلدين
أشادت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، بتصريحات أصدرتها الخارجية السعودية في وقت سابق بشأن المفاوضات بين البلدين. 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T08:54+0000
2022-12-26T08:54+0000
2022-12-26T08:54+0000
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طهران - سبوتنيك. وأكد متحدث الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن تصريحات الخارجية السعودية الأخيرة بشأن المفاوضات مع طهران، دليل على استعدادها لإجراء حوار.وفي وقت سابق من الشهر الجاري، كشف وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، عن لقاء جمعه بنظير السعودي الأمير فيصل بن فرحان، على هامش قمة "بغداد2" في الأردن.وقال عبد اللهيان، عبر حسابه على تويتر، إن "وزير الخارجية السعودي أکد له استعداد الرياض لاستمرار الحوار مع إیران"، مشيرا إلى أنه التقى أيضا على هامش الاجتماع وزراء خارجية عمان وقطر والعراق والكويت، وأكد وزير الخارجة الإيراني، أن بلاده حضرت مؤتمر بغداد- 2 في الأردن لتؤکد دعمها للعراق.وتابع الوزير أنه على الجانب السعودي تحديد كيفية اتباع نهج "بناء" تجاه إيران، مشيرا إلى أن المفاوضات مع السعودية تسير على طريق الدبلوماسية الرسمية، وأن إيران مستعدة لعودة العلاقات إلى طبيعتها.
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أخبار العالم الآن, إيران
الخارجية الإيرانية تشيد بتصريحات السعودية بشأن المفاوضات بين البلدين
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أشادت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، بتصريحات أصدرتها الخارجية السعودية في وقت سابق بشأن المفاوضات بين البلدين.
طهران - سبوتنيك. وأكد متحدث الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن تصريحات الخارجية السعودية الأخيرة بشأن المفاوضات مع طهران، دليل على استعدادها لإجراء حوار.
وأضاف كنعاني في إفادة صحفية، اليوم الاثنين، قائلا "أجرينا 5 جولات مفاوضات مع السعودية، ومتفائلون بشأن مسار المفاوضات معها، حيث أن تصريحات الخارجية السعودية الأخيرة بشأن المفاوضات معنا دليل على استعداد الرياض إجراء الحوار".
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، كشف وزير الخارجية الإيراني
، حسين أمير عبد اللهيان، عن لقاء جمعه بنظير السعودي الأمير فيصل بن فرحان، على هامش قمة "بغداد2" في الأردن.
وقال عبد اللهيان، عبر حسابه على تويتر، إن "وزير الخارجية السعودي أکد له استعداد الرياض لاستمرار الحوار مع إیران"، مشيرا إلى أنه التقى أيضا على هامش الاجتماع وزراء خارجية عمان وقطر والعراق والكويت، وأكد وزير الخارجة الإيراني، أن بلاده حضرت مؤتمر بغداد- 2 في الأردن لتؤکد دعمها للعراق.
وتابع الوزير أنه على الجانب السعودي تحديد كيفية اتباع نهج "بناء" تجاه إيران، مشيرا إلى أن المفاوضات مع السعودية تسير على طريق الدبلوماسية الرسمية، وأن إيران مستعدة لعودة العلاقات إلى طبيعتها.