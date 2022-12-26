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https://sputnikarabic.ae/20221226/الخارجية-الإيرانية-تعرب-عن-استعدادها-لتوسيع-تعاون-القطاع-الخاص-مع-روسيا-1071629121.html
الخارجية الإيرانية تعرب عن استعدادها لتوسيع تعاون القطاع الخاص مع روسيا
الخارجية الإيرانية تعرب عن استعدادها لتوسيع تعاون القطاع الخاص مع روسيا
أفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا"، اليوم الاثنين، بأن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أعرب خلال محادثاته مع وفد من مجلس... 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T16:15+0000
2022-12-26T16:15+0000
روسيا
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وعبّر عبد اللهيان عن "ارتياحه لنمو حجم المعاملات التجارية بين البلدين".وأضافت "إرنا" أن عبد اللهيان "شدد على ضرورة زيادة حصة القطاع الخاص في مجال التعاون الاقتصادي، معلنًا عن استعداد وزارة الخارجية الإيرانية للمساعدة في ذلك".وكشف نائب رئيس دائرة الجمارك الفيدرالية الروسية، فلاديمير إيفين، في 5 ديسمبر/ كانون الأول، عن زيادة حجم التبادل التجاري بين روسيا وإيران والذي تجاوز الرقم القياسي المسجل.ونقلت صحيفة "إزفيستيا" الروسية بيانات دائرة الجمارك الفيدرالية الروسية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين موسكو وطهران، العام الماضي، ما يزيد قليلاً على 4 مليارات دولار.وأشار إيفين إلى أن الصادرات الروسية زادت بنسبة 27% والواردات بنسبة 10%.وتحتل إيران المرتبة الثانية في التجارة مع روسيا بين دول بحر قزوين، حيث أن معظم البلدان تتاجر في المنتجات الزراعية.
https://sputnikarabic.ae/20221226/مصدر-لـسبوتنيك-فولودين-قد-يزور-إيران-في-يناير-ويلتقي-الرئيس-1071610191.html
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روسيا, إيران, أخبار إيران, اقتصاد
روسيا, إيران, أخبار إيران, اقتصاد

الخارجية الإيرانية تعرب عن استعدادها لتوسيع تعاون القطاع الخاص مع روسيا

16:15 GMT 26.12.2022
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في طهران
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2022
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أفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا"، اليوم الاثنين، بأن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أعرب خلال محادثاته مع وفد من مجلس الدوما الروسي عن استعداده لتوسيع التعاون مع موسكو في مجال القطاع الخاص.
وعبّر عبد اللهيان عن "ارتياحه لنمو حجم المعاملات التجارية بين البلدين".
وأضافت "إرنا" أن عبد اللهيان "شدد على ضرورة زيادة حصة القطاع الخاص في مجال التعاون الاقتصادي، معلنًا عن استعداد وزارة الخارجية الإيرانية للمساعدة في ذلك".
رئيس مجلس الدوما فياتشسلاف فولودين - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2022
مصدر لـ"سبوتنيك": فولودين قد يزور إيران في يناير ويلتقي الرئيس
11:07 GMT
وكشف نائب رئيس دائرة الجمارك الفيدرالية الروسية، فلاديمير إيفين، في 5 ديسمبر/ كانون الأول، عن زيادة حجم التبادل التجاري بين روسيا وإيران والذي تجاوز الرقم القياسي المسجل.
ونقلت صحيفة "إزفيستيا" الروسية بيانات دائرة الجمارك الفيدرالية الروسية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين موسكو وطهران، العام الماضي، ما يزيد قليلاً على 4 مليارات دولار.
وأشار إيفين إلى أن الصادرات الروسية زادت بنسبة 27% والواردات بنسبة 10%.
وتحتل إيران المرتبة الثانية في التجارة مع روسيا بين دول بحر قزوين، حيث أن معظم البلدان تتاجر في المنتجات الزراعية.
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