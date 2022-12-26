https://sputnikarabic.ae/20221226/الخارجية-الإيرانية-طهران-ليست-طرفا-في-الأزمة-الأوكرانية-ومستعدة-للمساعدة-لإيجاد-حل-لها-1071601306.html
الخارجية الإيرانية: طهران ليست طرفا في الأزمة الأوكرانية ومستعدة للمساعدة لإيجاد حل لها
الخارجية الإيرانية: طهران ليست طرفا في الأزمة الأوكرانية ومستعدة للمساعدة لإيجاد حل لها
أكدت الخارجية الإيرانية، أن بلادها ليست طرفا في الأزمة الأوكرانية، ومستعدة للمساعدة في إيجاد حل للأزمة، لافتة إلى أن تهديدات كييف لطهران "غير مسؤولة". 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T08:28+0000
2022-12-26T08:28+0000
2022-12-26T08:28+0000
العالم
إيران
تهديدات
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/03/1068579524_0:0:2850:1603_1920x0_80_0_0_76be4006d94231a3bcd3546a06d1d524.jpg
طهران- سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في إفادة صحفية، اليوم الاثنين إن "إيران ليست طرفا في الحرب في أوكرانيا، ومستعدة للمساعدة في إيجاد حل لهذه الأزمة".هذا وطالب ميخائيل بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني، أمس الأحد، بتدمير مصانع الأسلحة الإيرانية، وذلك ردا على تخطيط طهران لإمداد روسيا بمزيد من الأسلحة، حسب زعمه.وزعم بودولياك عبر تويتر، أن إيران تخطط لتعزيز إمدادات الصواريخ والطائرات المسيرة لروسيا، مضيفا أن طهران تستهزء بالعقوبات الدولية.وطالب مستشار الرئيس الأوكراني بالانتقال إلى أدوات أكثر تدميرا، حسب وصفه، مثل تصفية المصانع، والقبض على موردي تلك الأسلحة، حسب تعبيره.
https://sputnikarabic.ae/20221224/مستشار-زيلينسكي-يطالب-بتدمير-مصانع-الأسلحة-الإيرانية-1071546626.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/03/1068579524_169:0:2681:1884_1920x0_80_0_0_2d53a0d23565a87a9f4030cd6c82996a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, إيران, تهديدات, أخبار أوكرانيا
العالم, إيران, تهديدات, أخبار أوكرانيا
الخارجية الإيرانية: طهران ليست طرفا في الأزمة الأوكرانية ومستعدة للمساعدة لإيجاد حل لها
تابعنا عبر
أكدت الخارجية الإيرانية، أن بلادها ليست طرفا في الأزمة الأوكرانية، ومستعدة للمساعدة في إيجاد حل للأزمة، لافتة إلى أن تهديدات كييف لطهران "غير مسؤولة".
طهران- سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في إفادة صحفية، اليوم الاثنين إن "إيران ليست طرفا في الحرب في أوكرانيا، ومستعدة للمساعدة في إيجاد حل لهذه الأزمة".
وأضاف أن "تهديدات أوكرانيا لنا غير مسؤولة وتتحمل كييف تداعياتها".
هذا وطالب ميخائيل بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني، أمس الأحد، بتدمير مصانع الأسلحة الإيرانية، وذلك ردا على تخطيط طهران لإمداد روسيا بمزيد من الأسلحة، حسب زعمه.
وزعم
بودولياك عبر تويتر، أن إيران تخطط لتعزيز إمدادات الصواريخ والطائرات المسيرة لروسيا، مضيفا أن طهران تستهزء بالعقوبات الدولية.
وتابع: "من المهم التخلي عن العقوبات التي ليس لها جدوى، ومفهوم قرارات الأمم المتحدة غير الصالحة".
وطالب مستشار الرئيس الأوكراني بالانتقال إلى أدوات أكثر تدميرا، حسب وصفه، مثل تصفية المصانع، والقبض على موردي تلك الأسلحة، حسب تعبيره.