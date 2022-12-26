عربي
https://sputnikarabic.ae/20221226/الخارجية-الروسية-التقاعس-الغربي-عن-كوسوفو-ينتهك-قرار-الأمم-المتحدة-1071634529.html
"الخارجية الروسية": التقاعس الغربي عن كوسوفو ينتهك قرار الأمم المتحدة
"الخارجية الروسية": التقاعس الغربي عن كوسوفو ينتهك قرار الأمم المتحدة
وصفت وزارة الخارجية الروسية موقف الاتحاد الأوروبي من كوسوفا، بأنه انتهاك للقرارات الدولية. 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T19:40+0000
2022-12-26T19:40+0000
روسيا
كوسوفو
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104370/47/1043704787_0:281:2643:1767_1920x0_80_0_0_4a5826512c177cda458969c7cb817009.jpg
موسكو- سبوتنيك. ووفق تصريحات لها، انتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لانتهاكهما قرار الأمم المتحدة لعام 1999 بشأن كوسوفو.وقالت زاخاروفا: "وحدات الناتو والاتحاد الأوروبي المنتشرة في المنطقة لا يمكنها ولن تتدخل في الأحداث على الأرض، وتتغاضى عن التصعيد"، في إشارة إلى المواجهة بين المحتجين السلميين وقوات الأمن في كوسوفو.وقالت إن قرار الاتحاد الأوروبي بتيسير السفر إلى الكتلة لمواطني كوسوفو والنظر في طلب كوسوفو للعضوية جنبًا إلى جنب مع مطالب بروكسل بإزالة الحواجز شجع سلطات كوسوفو على قمع الأشخاص الذين يحتجون على اعتقال الصرب.وحذرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية من صراع كامل في المنطقة التي تعتبرها صربيا أراضيها.طالع أيضا: "الناتو" يحقق في إطلاق نار شمالي كوسوفو المتوتر ويحذر من التصعيد
https://sputnikarabic.ae/20221221/إعلام-الاتحاد-الأوروبي-يدرس-طلب-عضوية-كوسوفو-1071448151.html
كوسوفو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104370/47/1043704787_0:33:2643:2015_1920x0_80_0_0_55b58ccf05757eb2f3fb43fd802aea5f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, كوسوفو, العالم
روسيا, كوسوفو, العالم

"الخارجية الروسية": التقاعس الغربي عن كوسوفو ينتهك قرار الأمم المتحدة

19:40 GMT 26.12.2022
© ТАСС/POOL / الانتقال إلى بنك الصورماريا زخاروفا
ماريا زخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2022
© ТАСС/POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
وصفت وزارة الخارجية الروسية موقف الاتحاد الأوروبي من كوسوفا، بأنه انتهاك للقرارات الدولية.
موسكو- سبوتنيك. ووفق تصريحات لها، انتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لانتهاكهما قرار الأمم المتحدة لعام 1999 بشأن كوسوفو.
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2022
إعلام: الاتحاد الأوروبي يدرس طلب عضوية كوسوفو
21 ديسمبر, 12:03 GMT
وقالت زاخاروفا: "وحدات الناتو والاتحاد الأوروبي المنتشرة في المنطقة لا يمكنها ولن تتدخل في الأحداث على الأرض، وتتغاضى عن التصعيد"، في إشارة إلى المواجهة بين المحتجين السلميين وقوات الأمن في كوسوفو.
وقالت إن قرار الاتحاد الأوروبي بتيسير السفر إلى الكتلة لمواطني كوسوفو والنظر في طلب كوسوفو للعضوية جنبًا إلى جنب مع مطالب بروكسل بإزالة الحواجز شجع سلطات كوسوفو على قمع الأشخاص الذين يحتجون على اعتقال الصرب.

ولفتت زاخاروفا إلى أن التوترات أظهرت أن خروج الغرب عن اللوائح الحالية التي تحكم كوسوفو "شجّع المتطرفين في بريشتينا".

وحذرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية من صراع كامل في المنطقة التي تعتبرها صربيا أراضيها.
طالع أيضا: "الناتو" يحقق في إطلاق نار شمالي كوسوفو المتوتر ويحذر من التصعيد
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий РСЗО Ураган в Харьковской области. - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:53 GMTТанк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة23 ديسمبر, 20:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала