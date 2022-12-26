https://sputnikarabic.ae/20221226/الدفاع-البيلاروسية-منفتحون-على-الحوار-مع-الناتو-1071636366.html
الدفاع البيلاروسية: منفتحون على الحوار مع الناتو
الدفاع البيلاروسية: منفتحون على الحوار مع الناتو
صرح دميتري ريابخين، نائب رئيس إدارة التعاون الدولي في وزارة الدفاع البيلاروسية، اليوم الاثنين، أنه وعلى الرغم من أن الناتو علّق التعاون من جانب واحد مع... 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T20:47+0000
2022-12-26T20:47+0000
2022-12-26T20:47+0000
أخبار بيلاروسيا اليوم
الناتو
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وقال ريابخين في مقابلة مع قناة "إس تي في": "لقد علقوا التعاون من جانب واحد لكن جمهورية بيلاروس منفتحة دائما على الحوار".وأضاف ريابخين: "هذا ما يميز السياسة الخارجية لجمهورية بيلاروس في سياق التعاون العسكري الدولي، وحقيقة أننا منفتحون دائمًا على الحوار، فإننا ندعو الجميع دون استثناء إلى جميع فعاليات المناسبات العسكريين وإظهارها كما هي".وأعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية، في وقت سابق من اليوم الاثنين، انتهاء دورة التدريب على أنظمة الصواريخ التكتيكية "إسكندر" وأنظمة الدفاع الجوي "إس-400" التي تم نشرها في بيلاروسيا، مؤكدة أنها جاهزة لأداء مهامها.وقال رئيس المديرية الرئيسية للأيديولوجية في الوزارة، ليونيد كاسينسكي: "هذه الأنواع من الأسلحة في الخدمة القتالية اليوم وهي جاهزة تماما لأداء المهام المنوطة بها".وأضاف كاسينسكي أن "أفراد الجيش البيلاروسي، الذي يتكفل بتشغيل منظومتي "إسكندر" و"إس-400" تم تدريبهم بالكامل في مراكز التدريب القتالي المشترك للقوات المسلحة الروسية والبيلاورسية".
https://sputnikarabic.ae/20221224/أوكرانيا-تخطط-للقيام-باستفزازات-عسكرية-على-الحدود-مع-بيلاروسيا-1071549922.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار بيلاروسيا اليوم, الناتو
أخبار بيلاروسيا اليوم, الناتو
الدفاع البيلاروسية: منفتحون على الحوار مع الناتو
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صرح دميتري ريابخين، نائب رئيس إدارة التعاون الدولي في وزارة الدفاع البيلاروسية، اليوم الاثنين، أنه وعلى الرغم من أن الناتو علّق التعاون من جانب واحد مع بيلاروسيا، إلا أن الجمهورية لا تزال مفنتحة على الحوار مع الحلف.
وقال ريابخين في مقابلة مع قناة "إس تي في": "لقد علقوا التعاون من جانب واحد لكن جمهورية بيلاروس منفتحة دائما على الحوار".
أود أن أتحدث انطلاقا من الحقائق المجردة للأرقام، التعاون العسكري الدولي قبل 24 فبراير/ شباط من العام الحالي وبعده لم يتغير من حيث المؤشرات الكمية والنوعية.
وأضاف ريابخين: "هذا ما يميز السياسة الخارجية لجمهورية بيلاروس في سياق التعاون العسكري الدولي، وحقيقة أننا منفتحون دائمًا على الحوار، فإننا ندعو الجميع دون استثناء إلى جميع فعاليات المناسبات العسكريين وإظهارها كما هي".
وأعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية، في وقت سابق من اليوم الاثنين، انتهاء دورة التدريب على أنظمة الصواريخ التكتيكية "إسكندر" وأنظمة الدفاع الجوي "إس-400" التي تم نشرها في بيلاروسيا، مؤكدة أنها جاهزة لأداء مهامها.
وقال رئيس المديرية الرئيسية للأيديولوجية في الوزارة، ليونيد كاسينسكي: "هذه الأنواع من الأسلحة في الخدمة القتالية اليوم وهي جاهزة تماما لأداء المهام المنوطة بها".
وأضاف كاسينسكي
أن "أفراد الجيش البيلاروسي، الذي يتكفل بتشغيل منظومتي "إسكندر" و"إس-400" تم تدريبهم بالكامل في مراكز التدريب القتالي المشترك للقوات المسلحة الروسية والبيلاورسية".