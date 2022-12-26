عربي
https://sputnikarabic.ae/20221226/الدفاع-البيلاروسية-منفتحون-على-الحوار-مع-الناتو-1071636366.html
الدفاع البيلاروسية: منفتحون على الحوار مع الناتو
الدفاع البيلاروسية: منفتحون على الحوار مع الناتو
صرح دميتري ريابخين، نائب رئيس إدارة التعاون الدولي في وزارة الدفاع البيلاروسية، اليوم الاثنين، أنه وعلى الرغم من أن الناتو علّق التعاون من جانب واحد مع... 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T20:47+0000
2022-12-26T20:47+0000
أخبار بيلاروسيا اليوم
الناتو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104442/57/1044425739_0:172:3028:1875_1920x0_80_0_0_f93a24832725b6428b4dc40d8fd82b91.jpg
وقال ريابخين في مقابلة مع قناة "إس تي في": "لقد علقوا التعاون من جانب واحد لكن جمهورية بيلاروس منفتحة دائما على الحوار".وأضاف ريابخين: "هذا ما يميز السياسة الخارجية لجمهورية بيلاروس في سياق التعاون العسكري الدولي، وحقيقة أننا منفتحون دائمًا على الحوار، فإننا ندعو الجميع دون استثناء إلى جميع فعاليات المناسبات العسكريين وإظهارها كما هي".وأعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية، في وقت سابق من اليوم الاثنين، انتهاء دورة التدريب على أنظمة الصواريخ التكتيكية "إسكندر" وأنظمة الدفاع الجوي "إس-400" التي تم نشرها في بيلاروسيا، مؤكدة أنها جاهزة لأداء مهامها.وقال رئيس المديرية الرئيسية للأيديولوجية في الوزارة، ليونيد كاسينسكي: "هذه الأنواع من الأسلحة في الخدمة القتالية اليوم وهي جاهزة تماما لأداء المهام المنوطة بها".وأضاف كاسينسكي أن "أفراد الجيش البيلاروسي، الذي يتكفل بتشغيل منظومتي "إسكندر" و"إس-400" تم تدريبهم بالكامل في مراكز التدريب القتالي المشترك للقوات المسلحة الروسية والبيلاورسية".
https://sputnikarabic.ae/20221224/أوكرانيا-تخطط-للقيام-باستفزازات-عسكرية-على-الحدود-مع-بيلاروسيا-1071549922.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104442/57/1044425739_150:0:2879:2047_1920x0_80_0_0_5ba823866538d572f84045006453928f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار بيلاروسيا اليوم, الناتو
أخبار بيلاروسيا اليوم, الناتو

الدفاع البيلاروسية: منفتحون على الحوار مع الناتو

20:47 GMT 26.12.2022
© Depositphotos.com / Lindasky76وزارة الدفاع البيلاروسية
وزارة الدفاع البيلاروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2022
© Depositphotos.com / Lindasky76
تابعنا عبرTelegram
صرح دميتري ريابخين، نائب رئيس إدارة التعاون الدولي في وزارة الدفاع البيلاروسية، اليوم الاثنين، أنه وعلى الرغم من أن الناتو علّق التعاون من جانب واحد مع بيلاروسيا، إلا أن الجمهورية لا تزال مفنتحة على الحوار مع الحلف.
وقال ريابخين في مقابلة مع قناة "إس تي في": "لقد علقوا التعاون من جانب واحد لكن جمهورية بيلاروس منفتحة دائما على الحوار".
أود أن أتحدث انطلاقا من الحقائق المجردة للأرقام، التعاون العسكري الدولي قبل 24 فبراير/ شباط من العام الحالي وبعده لم يتغير من حيث المؤشرات الكمية والنوعية.
جنود الجيش الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أوكرانيا تخطط للقيام باستفزازات عسكرية على الحدود مع بيلاروسيا
24 ديسمبر, 14:07 GMT
وأضاف ريابخين: "هذا ما يميز السياسة الخارجية لجمهورية بيلاروس في سياق التعاون العسكري الدولي، وحقيقة أننا منفتحون دائمًا على الحوار، فإننا ندعو الجميع دون استثناء إلى جميع فعاليات المناسبات العسكريين وإظهارها كما هي".
وأعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية، في وقت سابق من اليوم الاثنين، انتهاء دورة التدريب على أنظمة الصواريخ التكتيكية "إسكندر" وأنظمة الدفاع الجوي "إس-400" التي تم نشرها في بيلاروسيا، مؤكدة أنها جاهزة لأداء مهامها.
وقال رئيس المديرية الرئيسية للأيديولوجية في الوزارة، ليونيد كاسينسكي: "هذه الأنواع من الأسلحة في الخدمة القتالية اليوم وهي جاهزة تماما لأداء المهام المنوطة بها".
وأضاف كاسينسكي أن "أفراد الجيش البيلاروسي، الذي يتكفل بتشغيل منظومتي "إسكندر" و"إس-400" تم تدريبهم بالكامل في مراكز التدريب القتالي المشترك للقوات المسلحة الروسية والبيلاورسية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий РСЗО Ураган в Харьковской области. - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:53 GMTТанк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة23 ديسمبر, 20:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала