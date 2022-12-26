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https://sputnikarabic.ae/20221226/الدفاع-التركية-تعلن-مقتل-أحد-جنودها-في-إطار-عملية-قفل-المخلب-شمالي-العراق-1071636905.html
الدفاع التركية تعلن مقتل أحد جنودها في إطار عملية "قفل المخلب" شمالي العراق
الدفاع التركية تعلن مقتل أحد جنودها في إطار عملية "قفل المخلب" شمالي العراق
أعلنت وزارة الدفاع، في تركيا، مساء اليوم الإثنين، مقتل أحد جنودها في إطار عمليات "قفل المخلب" شمالي العراق. 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T21:01+0000
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وقال الوزارة في بيان لها إن أحد جنودها، ويدعى حسين قورقماز في هجوم على أحد مواقع الجيش المتواجدة في شمالي العراق.وسبق وأعلن مقتل سبعة ضباط و46 جنديا في عملياتها ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق ليرتفع بذلك ما أعلنته الدفاع التركية بشكل رسمي من خسائر الجيش التركي في عمليات "قفل المخلب" 47 جنديا بالإضافة إلى سبعة جنود و32 مصابا، منذ بدأ عملياتها في 18 أبريل/ نيسان الماضي.وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، السبت، الماضي، إن تركيا تحييد 3982 مسلحًا داخل البلاد وشمالي العراق وسوريا منذ بداية العام الجاري.وقال وزير الدفاع: "منعنا 256 ألفا و199 شخصا من عبور الحدود، وسلمنا 8 آلاف مهاجر و820 إرهابيا إلى سلطات إنفاذ القانون، خلال 2022".وأضاف أكار أن القوات التركية تمكنت من تحييد "506 إرهابيين، وتدمير قرابة 2000 لغم وعبوة يدوية الصنع، ونحو 600 وكر ونفق" شمالي العراق.وكانت تركيا قد أطلقت عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​" ضد معاقل حزب العمال الكردستاني "بي كي كي" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.وعن عمليات أنقرة شمالي سوريا، أشار أكار إلى أن تركيا منعت من خلال تلك العمليات إقامة الممر الإرهابي المراد تشكيله على حدودها الجنوبية.وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة حزب العمال الكردستاني الذي تتهمه باستهداف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول في المنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.
https://sputnikarabic.ae/20221224/تركيا-تعلن-تحييد-3982-مسلحا-داخل-البلاد-وشمالي-العراق-وسوريا-منذ-مطلع-2022-1071558757.html
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الدفاع التركية تعلن مقتل أحد جنودها في إطار عملية "قفل المخلب" شمالي العراق

21:01 GMT 26.12.2022
© AFP 2022 / BAKR ALKASEMالجيش التركي
الجيش التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2022
© AFP 2022 / BAKR ALKASEM
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أعلنت وزارة الدفاع، في تركيا، مساء اليوم الإثنين، مقتل أحد جنودها في إطار عمليات "قفل المخلب" شمالي العراق.
وقال الوزارة في بيان لها إن أحد جنودها، ويدعى حسين قورقماز في هجوم على أحد مواقع الجيش المتواجدة في شمالي العراق.
وسبق وأعلن مقتل سبعة ضباط و46 جنديا في عملياتها ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق ليرتفع بذلك ما أعلنته الدفاع التركية بشكل رسمي من خسائر الجيش التركي في عمليات "قفل المخلب" 47 جنديا بالإضافة إلى سبعة جنود و32 مصابا، منذ بدأ عملياتها في 18 أبريل/ نيسان الماضي.
وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، السبت، الماضي، إن تركيا تحييد 3982 مسلحًا داخل البلاد وشمالي العراق وسوريا منذ بداية العام الجاري.
وقال وزير الدفاع: "منعنا 256 ألفا و199 شخصا من عبور الحدود، وسلمنا 8 آلاف مهاجر و820 إرهابيا إلى سلطات إنفاذ القانون، خلال 2022".
وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2022
تركيا تعلن تحييد 3982 مسلحا داخل البلاد وشمالي العراق وسوريا منذ مطلع 2022
24 ديسمبر, 18:34 GMT
وأضاف أكار أن القوات التركية تمكنت من تحييد "506 إرهابيين، وتدمير قرابة 2000 لغم وعبوة يدوية الصنع، ونحو 600 وكر ونفق" شمالي العراق.
وكانت تركيا قد أطلقت عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​" ضد معاقل حزب العمال الكردستاني "بي كي كي" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.
وعن عمليات أنقرة شمالي سوريا، أشار أكار إلى أن تركيا منعت من خلال تلك العمليات إقامة الممر الإرهابي المراد تشكيله على حدودها الجنوبية.
وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة حزب العمال الكردستاني الذي تتهمه باستهداف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول في المنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.
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