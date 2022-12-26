https://sputnikarabic.ae/20221226/الرئيس-الجزائري-يأمر-بإنتاج-لقاح-الأطفال-والأنسولين-بدءا-من-العام-الجديد-1071597704.html
الرئيس الجزائري يأمر بإنتاج لقاح الأطفال والأنسولين بدءا من العام الجديد
الرئيس الجزائري يأمر بإنتاج لقاح الأطفال والأنسولين بدءا من العام الجديد
أمر رئيس الجمهورية الجزائري، عبد المجيد تبون، تعليمات بإنتاج لقاح الأطفال والأنسولين محليا بدءا من العام الجديد 2023. 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T06:44+0000
2022-12-26T06:44+0000
2022-12-26T06:44+0000
العالم العربي
الجزائر
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وقالت صحيفة "النهار" الجزائرية إن تعليمات الرئاسة الجزائرية خلال ترؤس تبون اجتماع لمجلس الوزراء، سلط فيه الضوء على المجهودات الحالية والتي تهدف إلى النهوض بقطاع الصناعة الصيدلانية، مؤكدا أن توفير الأدوية للمواطنين مهمة سامية.وأصدرت الرئاسة الجزائرية بيانا تضمن نتائج الاجتماع، حيث أمر تبون بأن يغطي مجمع صيدال جزءا كبيرا من متطلبات السوق الوطنية للدواء بعدما تراجع إلى 5%، بعدما كانت له حصة سوقية تقدر بـ 47%.وأكد الرئيس الجزائري على ضرورة مكافحة تهريب الأدوية بكل أشكالها، ومعاقبة المتورطين فيها بأشد العقوبات.وفي وقت سابق، نفى وزير الصناعة الصيدلانية الجزائري، علي عون، ما تم تداوله بشأن نفاذ بعض الأدوية في الجزائر، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بمجرد ضغط في الطلب على بعض الأدوية مثل المضادات الحيوية.وأرجع الوزير عون غياب بعض الأدوية عن السوق إلى ما وصفه بـ "الندرة المسجلة على الصعيد العالمي"، والتي تعود بدورها إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة.
الجزائر
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الجزائر
الرئيس الجزائري يأمر بإنتاج لقاح الأطفال والأنسولين بدءا من العام الجديد
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أمر رئيس الجمهورية الجزائري، عبد المجيد تبون، تعليمات بإنتاج لقاح الأطفال والأنسولين محليا بدءا من العام الجديد 2023.
وقالت صحيفة
"النهار" الجزائرية إن تعليمات الرئاسة الجزائرية خلال ترؤس تبون اجتماع لمجلس الوزراء، سلط فيه الضوء على المجهودات الحالية والتي تهدف إلى النهوض بقطاع الصناعة الصيدلانية، مؤكدا أن توفير الأدوية للمواطنين مهمة سامية.
وأصدرت الرئاسة الجزائرية بيانا تضمن نتائج الاجتماع، حيث أمر تبون بأن يغطي مجمع صيدال جزءا كبيرا من متطلبات السوق الوطنية للدواء بعدما تراجع إلى 5%، بعدما كانت له حصة سوقية تقدر بـ 47%.
وأكد الرئيس الجزائري على ضرورة مكافحة تهريب الأدوية بكل أشكالها، ومعاقبة المتورطين فيها بأشد العقوبات.
وفي وقت سابق، نفى وزير الصناعة الصيدلانية الجزائري، علي عون، ما تم تداوله بشأن نفاذ بعض الأدوية في الجزائر، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بمجرد ضغط في الطلب على بعض الأدوية مثل المضادات الحيوية.
وأرجع الوزير عون غياب بعض الأدوية عن السوق إلى ما وصفه بـ "الندرة المسجلة على الصعيد العالمي"، والتي تعود بدورها إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة.