عربي
https://sputnikarabic.ae/20221226/الرئيس-الجزائري-يأمر-بإنتاج-لقاح-الأطفال-والأنسولين-بدءا-من-العام-الجديد-1071597704.html
الرئيس الجزائري يأمر بإنتاج لقاح الأطفال والأنسولين بدءا من العام الجديد
الرئيس الجزائري يأمر بإنتاج لقاح الأطفال والأنسولين بدءا من العام الجديد
أمر رئيس الجمهورية الجزائري، عبد المجيد تبون، تعليمات بإنتاج لقاح الأطفال والأنسولين محليا بدءا من العام الجديد 2023. 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T06:44+0000
2022-12-26T06:44+0000
العالم العربي
الجزائر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/17/1071512864_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_542dcc2afc548920ddb1a1a4ac222c46.jpg
وقالت صحيفة "النهار" الجزائرية إن تعليمات الرئاسة الجزائرية خلال ترؤس تبون اجتماع لمجلس الوزراء، سلط فيه الضوء على المجهودات الحالية والتي تهدف إلى النهوض بقطاع الصناعة الصيدلانية، مؤكدا أن توفير الأدوية للمواطنين مهمة سامية.وأصدرت الرئاسة الجزائرية بيانا تضمن نتائج الاجتماع، حيث أمر تبون بأن يغطي مجمع صيدال جزءا كبيرا من متطلبات السوق الوطنية للدواء بعدما تراجع إلى 5%، بعدما كانت له حصة سوقية تقدر بـ 47%.وأكد الرئيس الجزائري على ضرورة مكافحة تهريب الأدوية بكل أشكالها، ومعاقبة المتورطين فيها بأشد العقوبات.وفي وقت سابق، نفى وزير الصناعة الصيدلانية الجزائري، علي عون، ما تم تداوله بشأن نفاذ بعض الأدوية في الجزائر، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بمجرد ضغط في الطلب على بعض الأدوية مثل المضادات الحيوية.وأرجع الوزير عون غياب بعض الأدوية عن السوق إلى ما وصفه بـ "الندرة المسجلة على الصعيد العالمي"، والتي تعود بدورها إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة.
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/17/1071512864_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7672b324dc49ecc7a3c0c3c3b87c528d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, الجزائر
العالم العربي, الجزائر

الرئيس الجزائري يأمر بإنتاج لقاح الأطفال والأنسولين بدءا من العام الجديد

06:44 GMT 26.12.2022
© AFP 2022 / -الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في الحفل الختامي للقمة الحادية والثلاثين للجامعة العربية في العاصمة الجزائرية الجزائر في 2 نوفمبر 2022.
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في الحفل الختامي للقمة الحادية والثلاثين للجامعة العربية في العاصمة الجزائرية الجزائر في 2 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2022
© AFP 2022 / -
تابعنا عبرTelegram
أمر رئيس الجمهورية الجزائري، عبد المجيد تبون، تعليمات بإنتاج لقاح الأطفال والأنسولين محليا بدءا من العام الجديد 2023.
وقالت صحيفة "النهار" الجزائرية إن تعليمات الرئاسة الجزائرية خلال ترؤس تبون اجتماع لمجلس الوزراء، سلط فيه الضوء على المجهودات الحالية والتي تهدف إلى النهوض بقطاع الصناعة الصيدلانية، مؤكدا أن توفير الأدوية للمواطنين مهمة سامية.
وأصدرت الرئاسة الجزائرية بيانا تضمن نتائج الاجتماع، حيث أمر تبون بأن يغطي مجمع صيدال جزءا كبيرا من متطلبات السوق الوطنية للدواء بعدما تراجع إلى 5%، بعدما كانت له حصة سوقية تقدر بـ 47%.
وأكد الرئيس الجزائري على ضرورة مكافحة تهريب الأدوية بكل أشكالها، ومعاقبة المتورطين فيها بأشد العقوبات.
وفي وقت سابق، نفى وزير الصناعة الصيدلانية الجزائري، علي عون، ما تم تداوله بشأن نفاذ بعض الأدوية في الجزائر، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بمجرد ضغط في الطلب على بعض الأدوية مثل المضادات الحيوية.
وأرجع الوزير عون غياب بعض الأدوية عن السوق إلى ما وصفه بـ "الندرة المسجلة على الصعيد العالمي"، والتي تعود بدورها إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий РСЗО Ураган в Харьковской области. - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:30 GMTТанк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة23 ديسمبر, 20:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала