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https://sputnikarabic.ae/20221226/الرئيس-الجزائري-يستقبل-وزير-الداخلية-السعودي-1071622013.html
الرئيس الجزائري يستقبل وزير الداخلية السعودي
الرئيس الجزائري يستقبل وزير الداخلية السعودي
استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، وزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود. 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T13:25+0000
2022-12-26T13:25+0000
العالم العربي
زيارة
وزير الداخلية
السعودية
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وأفادت الرئاسة الجزائرية في بيان بأن مدير ديوان رئاسة الجمهورية إبراهيم مراد ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود، حضرا اللقاء.في غضون ذلك، أعلن رئيس الوزراء الجزائري، أيمن بن عبد الرحمن، اليوم الاثنين، عن إنشاء أول قطب نقدي في الجزائر بداية 2023.وأوضح أيمن عبد الرحمن، خلال إشرافه على احتفالية الذكرى الستين لتأسيس بنك الجزائر، أن هذا القطب النقدي، سيكون قطبا متميزا واستشرافيا بما يضمنه من خدمات وهياكل لطبع وصك النقود.وقال أيمن بن عبد الرحمن في هذه المناسبة، إن إنشاء بنك الجزائر كرّس السيادة الوطنية وهو لبنة لتأسيس الدولة الجزائرية.وذكر الوزير الأول أن السواعد الوطنية المخلصة تمكنت من رفع تحدي استمرارية النشاط بعد الاستقلال، رغم قلة عددها ومحدودية إمكانياتها، حيث كان يقدر عدد موظفي بنك الجزائر حينها بـ 240 موظفا وموظفة من بينهم 10 إطارات فقط.
السعودية
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العالم العربي, زيارة, وزير الداخلية, السعودية
العالم العربي, زيارة, وزير الداخلية, السعودية

الرئيس الجزائري يستقبل وزير الداخلية السعودي

13:25 GMT 26.12.2022
© AFP 2022 / -الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في الحفل الختامي للقمة الحادية والثلاثين للجامعة العربية في العاصمة الجزائرية الجزائر في 2 نوفمبر 2022.
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في الحفل الختامي للقمة الحادية والثلاثين للجامعة العربية في العاصمة الجزائرية الجزائر في 2 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2022
© AFP 2022 / -
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استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، وزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود.
وأفادت الرئاسة الجزائرية في بيان بأن مدير ديوان رئاسة الجمهورية إبراهيم مراد ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود، حضرا اللقاء.
في غضون ذلك، أعلن رئيس الوزراء الجزائري، أيمن بن عبد الرحمن، اليوم الاثنين، عن إنشاء أول قطب نقدي في الجزائر بداية 2023.
وأوضح أيمن عبد الرحمن، خلال إشرافه على احتفالية الذكرى الستين لتأسيس بنك الجزائر، أن هذا القطب النقدي، سيكون قطبا متميزا واستشرافيا بما يضمنه من خدمات وهياكل لطبع وصك النقود.
وقال أيمن بن عبد الرحمن في هذه المناسبة، إن إنشاء بنك الجزائر كرّس السيادة الوطنية وهو لبنة لتأسيس الدولة الجزائرية.
وذكر الوزير الأول أن السواعد الوطنية المخلصة تمكنت من رفع تحدي استمرارية النشاط بعد الاستقلال، رغم قلة عددها ومحدودية إمكانياتها، حيث كان يقدر عدد موظفي بنك الجزائر حينها بـ 240 موظفا وموظفة من بينهم 10 إطارات فقط.
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