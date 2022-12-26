https://sputnikarabic.ae/20221226/الرئيس-الصيني-يدعو-إلى-حماية-أرواح-الناس-في-أول-تصريح-بعد-تخفيف-قيود-كورونا-1071620666.html

الرئيس الصيني يدعو إلى "حماية أرواح الناس" في أول تصريح بعد تخفيف قيود كورونا

الرئيس الصيني يدعو إلى "حماية أرواح الناس" في أول تصريح بعد تخفيف قيود كورونا

حث الرئيس الصيني شي جينبينغ المسؤولين على اتخاذ خطوات لحماية حياة الناس، في أول تصريح له منذ أن خففت الدولة بشكل كبير التدابير الصحية الصارمة التي استهدفت... 26.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-26T13:01+0000

2022-12-26T13:01+0000

2022-12-26T13:01+0000

الصين

العالم

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ونقل التلفزيون الرسمي عن الرئيس، قوله: "تواجه السيطرة على كوفيد-19 والوقاية منه في الصين وضعا ومهاما جديدة".وتشهد الصين حاليا أكبر تفش للإصابات بعدما رفعت فجأة القيود التي استهدفت السيطرة على الوباء على مدار 3 سنوات.وقدّرت دراسات بأن نحو مليون شخص قد يموتون خلال الأشهر القليلة المقبلة.كشفت بيانات غير عامة من لجنة الصحة الوطنية في الصين، عن إصابة ما يقرب من 37 مليون شخص بفيروس كورونا يوميا.

https://sputnikarabic.ae/20221225/لجنة-الصحة-الصينية-تتوقف-عن-نشر-بيانات-حول-فيروس-كورونا-في-البلاد-1071564175.html

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