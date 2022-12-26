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https://sputnikarabic.ae/20221226/الرئيس-الصيني-يدعو-إلى-حماية-أرواح-الناس-في-أول-تصريح-بعد-تخفيف-قيود-كورونا-1071620666.html
الرئيس الصيني يدعو إلى "حماية أرواح الناس" في أول تصريح بعد تخفيف قيود كورونا
الرئيس الصيني يدعو إلى "حماية أرواح الناس" في أول تصريح بعد تخفيف قيود كورونا
حث الرئيس الصيني شي جينبينغ المسؤولين على اتخاذ خطوات لحماية حياة الناس، في أول تصريح له منذ أن خففت الدولة بشكل كبير التدابير الصحية الصارمة التي استهدفت... 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T13:01+0000
2022-12-26T13:01+0000
الصين
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ونقل التلفزيون الرسمي عن الرئيس، قوله: "تواجه السيطرة على كوفيد-19 والوقاية منه في الصين وضعا ومهاما جديدة".وتشهد الصين حاليا أكبر تفش للإصابات بعدما رفعت فجأة القيود التي استهدفت السيطرة على الوباء على مدار 3 سنوات.وقدّرت دراسات بأن نحو مليون شخص قد يموتون خلال الأشهر القليلة المقبلة.كشفت بيانات غير عامة من لجنة الصحة الوطنية في الصين، عن إصابة ما يقرب من 37 مليون شخص بفيروس كورونا يوميا.
https://sputnikarabic.ae/20221225/لجنة-الصحة-الصينية-تتوقف-عن-نشر-بيانات-حول-فيروس-كورونا-في-البلاد-1071564175.html
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الصين, العالم
الصين, العالم

الرئيس الصيني يدعو إلى "حماية أرواح الناس" في أول تصريح بعد تخفيف قيود كورونا

13:01 GMT 26.12.2022
© AP Photo / Andy Wongانتخاب الرئيس الصيني شي جين بينغ أمينا عاما للحزب الشيوعي الصيني لولاية ثالثة، الأحد، 23 أكتوبر 2022
انتخاب الرئيس الصيني شي جين بينغ أمينا عاما للحزب الشيوعي الصيني لولاية ثالثة، الأحد، 23 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2022
© AP Photo / Andy Wong
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حث الرئيس الصيني شي جينبينغ المسؤولين على اتخاذ خطوات لحماية حياة الناس، في أول تصريح له منذ أن خففت الدولة بشكل كبير التدابير الصحية الصارمة التي استهدفت احتواء جائحة كورونا.
ونقل التلفزيون الرسمي عن الرئيس، قوله: "تواجه السيطرة على كوفيد-19 والوقاية منه في الصين وضعا ومهاما جديدة".

وأضاف: "يجب أن نطلق حملة الصحة الوطنية بطريقة أكثر استهدافًا... وتعزيز خط دفاع المجتمع للوقاية من الوباء ومكافحته، وحماية أرواح الناس وسلامتهم وصحتهم بشكل فاعل".

إغلاق مدن صينية وسط التفشي الأسوأ لفيروس كورونا في الصين، بكين 18 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2022
لجنة الصحة الصينية تتوقف عن نشر بيانات حول فيروس كورونا في البلاد
أمس, 06:17 GMT
وتشهد الصين حاليا أكبر تفش للإصابات بعدما رفعت فجأة القيود التي استهدفت السيطرة على الوباء على مدار 3 سنوات.
وقدّرت دراسات بأن نحو مليون شخص قد يموتون خلال الأشهر القليلة المقبلة.
كشفت بيانات غير عامة من لجنة الصحة الوطنية في الصين، عن إصابة ما يقرب من 37 مليون شخص بفيروس كورونا يوميا.
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