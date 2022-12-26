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https://sputnikarabic.ae/20221226/الرئيس-الكازاخستاني-يحدد-موعد-إنشاء-منظمة-دولية-لدعم-اللغة-الروسية-1071626260.html
الرئيس الكازاخستاني يحدد موعد إنشاء منظمة دولية لدعم اللغة الروسية
الرئيس الكازاخستاني يحدد موعد إنشاء منظمة دولية لدعم اللغة الروسية
حدد الرئيس الكازاخستاني، جومارت توكاييف، اليوم الاثنين، موعد إنشاء منظمة دولية لدعم اللغة الروسية تحت رعاية رابطة الدول المستقلة. 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T15:14+0000
2022-12-26T15:14+0000
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بطرسبورغ- سبوتنيك. ووفق تصريحات له أوضح توكاييف أن مبادرة بلاده لإنشاء منظمة دولية لدعم اللغة الروسية تحت رعاية رابطة الدول المستقلة ستنفذ العام المقبل، بمناسبة عام اللغة الروسية في المنظمة.وتحدث الزعيم الكازاخستاني عن دور اللغة الروسية في رابطة الدول المستقلة، مؤكدًا أنه لا يرقى إليه الشك.يشار إلى أن القمة غير الرسمية لرابطة الدول المستقلة، تعقد في سان بطرسبورغ في الفترة من 26 إلى 27 ديسمبر/كانون الأول، بمشاركة قادة روسيا وبيلاروسيا وأرمينيا وأذربيجان وطاجيكستان وأوزبكستان وكازاخستان وقرغيزستان وتركمانستان.طالع أيضا: أوكرانيا... السلطات الرسمية تشن حربا على اللغة الروسية
https://sputnikarabic.ae/20221223/برلمانية-روسية-لـسبوتنيك-توجد-مبادرة-لإنشاء-مشروع-لنشر-اللغة-الروسية-في-القارة-الأفريقية-1071527530.html
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روسيا, كازاخستان, العالم
روسيا, كازاخستان, العالم

الرئيس الكازاخستاني يحدد موعد إنشاء منظمة دولية لدعم اللغة الروسية

15:14 GMT 26.12.2022
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالمؤتمر السابع لزعماء الأديان العالمية والتقليدية بمشاركة رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف
المؤتمر السابع لزعماء الأديان العالمية والتقليدية بمشاركة رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2022
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حدد الرئيس الكازاخستاني، جومارت توكاييف، اليوم الاثنين، موعد إنشاء منظمة دولية لدعم اللغة الروسية تحت رعاية رابطة الدول المستقلة.
بطرسبورغ- سبوتنيك. ووفق تصريحات له أوضح توكاييف أن مبادرة بلاده لإنشاء منظمة دولية لدعم اللغة الروسية تحت رعاية رابطة الدول المستقلة ستنفذ العام المقبل، بمناسبة عام اللغة الروسية في المنظمة.
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23 ديسمبر, 15:17 GMT
وتحدث الزعيم الكازاخستاني عن دور اللغة الروسية في رابطة الدول المستقلة، مؤكدًا أنه لا يرقى إليه الشك.

وقال في القمة غير الرسمية لرابطة الدول المستقلة في سان بطرسبورغ: "التعاون الثقافي والإنساني وتطوير مساحة لغوية مشتركة في رابطة الدول المستقلة أمران في غاية الأهمية" مؤكدًا أنه "لا يمكن التشكيك في دور اللغة الروسية".

يشار إلى أن القمة غير الرسمية لرابطة الدول المستقلة، تعقد في سان بطرسبورغ في الفترة من 26 إلى 27 ديسمبر/كانون الأول، بمشاركة قادة روسيا وبيلاروسيا وأرمينيا وأذربيجان وطاجيكستان وأوزبكستان وكازاخستان وقرغيزستان وتركمانستان.
طالع أيضا: أوكرانيا... السلطات الرسمية تشن حربا على اللغة الروسية
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