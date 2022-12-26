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https://sputnikarabic.ae/20221226/السعودية-تحذر-مواطنيها-في-باكستان-بعد-رفع-حالة-التأهب-الأمني-في-البلاد-لأعلى-مستوياتها-1071627507.html
السعودية تحذر مواطنيها في باكستان بعد رفع حالة التأهب الأمني في البلاد لأعلى مستوياتها
السعودية تحذر مواطنيها في باكستان بعد رفع حالة التأهب الأمني في البلاد لأعلى مستوياتها
أصدرت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، تحذيرا إلى مواطنيها المقيمين في إسلام آباد. 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T15:39+0000
2022-12-26T15:39+0000
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وطلبت السفارة السعودية في باكستان من مواطنيها توخي الحذر، بعد رفعت السلطات المحلية حالة التأهب الأمني في إسلام آباد إلى أعلى مستوياتها.وكتبت السفارة السعودية في بيان لها على "تويتر": "تود سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية التنبيه على جميع المواطنين المقيمين والزائرين لجمهورية باكستان الإسلامية بضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم الخروج إلا للضرورة نظراً لقيام السلطات في العاصمة إسلام آباد برفع حالة التأهب الأمني لأعلى مستوى".وكانت السفارة الأمريكية في باكستان منعت، أمس الأحد، موظفيها من زيارة فندق "ماريوت" في إسلام آباد، بسبب هجوم محتمل.وقالت السفارة في بيان لها إن "الحكومة الأمريكية تدرك معلومات تفيد بأن أفرادا مجهولين ربما يخططون لمهاجمة أمريكيين في فندق "ماريوت" في إسلام آباد في وقت ما خلال العطلات".وتابع البيان: "تمنع السفارة في إسلام آباد جميع الموظفين الأمريكيين من زيارة فندق "ماريوت" في إسلام آباد، كما تم وضع إسلام آباد في حالة "تأهب أحمر"، بسبب مخاوف أمنية أثناء حظر جميع التجمعات العامة".وأضاف البيان الأمريكي: "تحث السفارة جميع أفراد البعثة على الامتناع عن السفر غير الضروري وغير الرسمي في إسلام آباد طوال موسم العطلات".وكانت الشرطة الباكستانية أعلنت، يوم الجمعة الماضي، انفجار سيارة ملغمة عند نقطة تفتيش في العاصمة إسلام آباد. وتبنت "طالبان باكستان" العملية لاحقا، وقالت إن الهجوم جاء ردا على مقتل عضو بارز في الحركة.
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي

السعودية تحذر مواطنيها في باكستان بعد رفع حالة التأهب الأمني في البلاد لأعلى مستوياتها

15:39 GMT 26.12.2022
© AFP 2022 / Diptendu Duttaعلم باكستان
علم باكستان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2022
علم باكستان
© AFP 2022 / Diptendu Dutta
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أصدرت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، تحذيرا إلى مواطنيها المقيمين في إسلام آباد.
وطلبت السفارة السعودية في باكستان من مواطنيها توخي الحذر، بعد رفعت السلطات المحلية حالة التأهب الأمني في إسلام آباد إلى أعلى مستوياتها.
وكتبت السفارة السعودية في بيان لها على "تويتر": "تود سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية التنبيه على جميع المواطنين المقيمين والزائرين لجمهورية باكستان الإسلامية بضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم الخروج إلا للضرورة نظراً لقيام السلطات في العاصمة إسلام آباد برفع حالة التأهب الأمني لأعلى مستوى".
وكانت السفارة الأمريكية في باكستان منعت، أمس الأحد، موظفيها من زيارة فندق "ماريوت" في إسلام آباد، بسبب هجوم محتمل.
وقالت السفارة في بيان لها إن "الحكومة الأمريكية تدرك معلومات تفيد بأن أفرادا مجهولين ربما يخططون لمهاجمة أمريكيين في فندق "ماريوت" في إسلام آباد في وقت ما خلال العطلات".
وتابع البيان: "تمنع السفارة في إسلام آباد جميع الموظفين الأمريكيين من زيارة فندق "ماريوت" في إسلام آباد، كما تم وضع إسلام آباد في حالة "تأهب أحمر"، بسبب مخاوف أمنية أثناء حظر جميع التجمعات العامة".
وأضاف البيان الأمريكي: "تحث السفارة جميع أفراد البعثة على الامتناع عن السفر غير الضروري وغير الرسمي في إسلام آباد طوال موسم العطلات".
وكانت الشرطة الباكستانية أعلنت، يوم الجمعة الماضي، انفجار سيارة ملغمة عند نقطة تفتيش في العاصمة إسلام آباد. وتبنت "طالبان باكستان" العملية لاحقا، وقالت إن الهجوم جاء ردا على مقتل عضو بارز في الحركة.
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