https://sputnikarabic.ae/20221226/السعودية-تحذر-مواطنيها-في-باكستان-بعد-رفع-حالة-التأهب-الأمني-في-البلاد-لأعلى-مستوياتها-1071627507.html

السعودية تحذر مواطنيها في باكستان بعد رفع حالة التأهب الأمني في البلاد لأعلى مستوياتها

السعودية تحذر مواطنيها في باكستان بعد رفع حالة التأهب الأمني في البلاد لأعلى مستوياتها

أصدرت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، تحذيرا إلى مواطنيها المقيمين في إسلام آباد. 26.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-26T15:39+0000

2022-12-26T15:39+0000

2022-12-26T15:39+0000

السعودية

أخبار السعودية اليوم

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101384/91/1013849191_0:129:3601:2154_1920x0_80_0_0_abd0560193770df4e87fec5af326e537.jpg

وطلبت السفارة السعودية في باكستان من مواطنيها توخي الحذر، بعد رفعت السلطات المحلية حالة التأهب الأمني في إسلام آباد إلى أعلى مستوياتها.وكتبت السفارة السعودية في بيان لها على "تويتر": "تود سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية التنبيه على جميع المواطنين المقيمين والزائرين لجمهورية باكستان الإسلامية بضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم الخروج إلا للضرورة نظراً لقيام السلطات في العاصمة إسلام آباد برفع حالة التأهب الأمني لأعلى مستوى".وكانت السفارة الأمريكية في باكستان منعت، أمس الأحد، موظفيها من زيارة فندق "ماريوت" في إسلام آباد، بسبب هجوم محتمل.وقالت السفارة في بيان لها إن "الحكومة الأمريكية تدرك معلومات تفيد بأن أفرادا مجهولين ربما يخططون لمهاجمة أمريكيين في فندق "ماريوت" في إسلام آباد في وقت ما خلال العطلات".وتابع البيان: "تمنع السفارة في إسلام آباد جميع الموظفين الأمريكيين من زيارة فندق "ماريوت" في إسلام آباد، كما تم وضع إسلام آباد في حالة "تأهب أحمر"، بسبب مخاوف أمنية أثناء حظر جميع التجمعات العامة".وأضاف البيان الأمريكي: "تحث السفارة جميع أفراد البعثة على الامتناع عن السفر غير الضروري وغير الرسمي في إسلام آباد طوال موسم العطلات".وكانت الشرطة الباكستانية أعلنت، يوم الجمعة الماضي، انفجار سيارة ملغمة عند نقطة تفتيش في العاصمة إسلام آباد. وتبنت "طالبان باكستان" العملية لاحقا، وقالت إن الهجوم جاء ردا على مقتل عضو بارز في الحركة.

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي