https://sputnikarabic.ae/20221226/السلطات-الأردنية-تحذر-من-ارتفاع-منسوب-مياه-الأمطار-في-العاصمة-1071609266.html
السلطات الأردنية تحذر من ارتفاع منسوب مياه الأمطار في العاصمة
السلطات الأردنية تحذر من ارتفاع منسوب مياه الأمطار في العاصمة
أصدرت أمانة العاصمة الأردنية عمان تحذيرا للتجار من ارتفاع منسوب مياه الأمطار، داعية إلى اتخاذ إجراءات وقائية لحماية متاجرهم وبضائعهم في حالات الطوارئ. 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T11:23+0000
2022-12-26T11:23+0000
2022-12-26T11:23+0000
العالم العربي
أخبار الأردن
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ونقلت وكالة "عمون" عن الأمانة بيانا قالت فيه "إنه يجب تفقد المضخة الغاطسة في الطوابق السفلية للمباني والمحلات التجارية، وتأمين مواد البناء تجنبا لتسببها بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار وعدم ربط مزاريب السطح بشبكات الصرف الصحي، تجنبا لفيضانها في الطرق".ودعت أمانة عمان إلى التواصل معها هاتفيا عبر رقم مركز الاتصال الموحد 102 إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وذلك في ظل اقتراب منخفض جوي من الأردن، حيث أنه متمركز في جنوب جزيرة قبرص وبدأ التعمق اليوم.ومن المنتظر أن تكون الأردن تحت تأثير الكتلة الهوائية الماطرة والباردة ما يسبب انخفاضا ملموسا في درجات الحرارة، لتسود أجواء باردة وغائمة وماطرة في معظم المناطق.ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تشهد الأردن الأمطار غزيرة بين الحين والآخر ومصحوبة بالرعد وتساقط البرد مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها مدينة العقبة.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار الأردن
العالم العربي, أخبار الأردن
السلطات الأردنية تحذر من ارتفاع منسوب مياه الأمطار في العاصمة
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أصدرت أمانة العاصمة الأردنية عمان تحذيرا للتجار من ارتفاع منسوب مياه الأمطار، داعية إلى اتخاذ إجراءات وقائية لحماية متاجرهم وبضائعهم في حالات الطوارئ.
ونقلت وكالة
"عمون" عن الأمانة بيانا قالت فيه "إنه يجب تفقد المضخة الغاطسة في الطوابق السفلية للمباني والمحلات التجارية، وتأمين مواد البناء تجنبا لتسببها بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار وعدم ربط مزاريب السطح بشبكات الصرف الصحي، تجنبا لفيضانها في الطرق".
ودعت أمانة عمان إلى التواصل معها هاتفيا عبر رقم مركز الاتصال الموحد 102 إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وذلك في ظل اقتراب منخفض جوي من الأردن، حيث أنه متمركز في جنوب جزيرة قبرص وبدأ التعمق اليوم.
ومن المنتظر أن تكون الأردن تحت تأثير الكتلة الهوائية الماطرة والباردة ما يسبب انخفاضا ملموسا في درجات الحرارة، لتسود أجواء باردة وغائمة وماطرة في معظم المناطق.
ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تشهد الأردن الأمطار غزيرة بين الحين والآخر ومصحوبة بالرعد وتساقط البرد مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها مدينة العقبة.