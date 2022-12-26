https://sputnikarabic.ae/20221226/السويد-ليس-لدينا-دليل-ملموس-لكشف-حقيقة-انفجار-نورد-ستريم-1071636631.html
السويد: ليس لدينا دليل ملموس لكشف حقيقة انفجار "نورد ستريم"
السويد: ليس لدينا دليل ملموس لكشف حقيقة انفجار "نورد ستريم"
أكدت السلطات السويدية أنها لا تملك إلى الآن أي دليل ملموس على مسار حادث "نورد ستريم". 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T20:53+0000
2022-12-26T20:53+0000
2022-12-26T20:53+0000
العالم
السويد
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موسكو- سبوتنيك. ووفق تصريحات له لـ"نيويورك تايمز"، قال رئيس مكافحة التجسس السويدي، دانيال ستينلينغ، اليوم الاثنين، إن التحقيق المتعلق بانفجار أنابيب نورد ستريم في سبتمبر/أيلول، لم يعثر على أي "دليل ملموس" بعد أن أثار قرار الحكومة السويدية بالإبقاء على نتائج التحقيق سرية تكهنات من قبل الغرب.وقال ستينلينغ: "ليس لدينا دليل ملموس. ولكن نأمل أن نفعل ذلك"، مضيفا أن "التحقيق برمته غير معتاد" ، بحسب ما نقلته الصحيفة.في 26 سبتمبر، تم تسجيل تسربات الوقود على خطي أنابيب نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2، ولم يتم تحديد أسباب الحوادث حتى الآن.ويحقق مكتب المدعي العام الروسي في حوادث خط الأنابيب باعتبارها أعمال إرهاب دولي، كما بدأ الاتحاد الأوروبي تحقيقا في الحوادث.طالع أيضا: بوريل يصف التحقيق في انفجارات "نورد ستريم" بـ"الصعب"
https://sputnikarabic.ae/20220927/علماء-الزلازل-السويديون-يسجلون-انفجارين-على-خطوط-نورد-ستريم-1068317172.html
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العالم, السويد
السويد: ليس لدينا دليل ملموس لكشف حقيقة انفجار "نورد ستريم"
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أكدت السلطات السويدية أنها لا تملك إلى الآن أي دليل ملموس على مسار حادث "نورد ستريم".
موسكو- سبوتنيك. ووفق تصريحات له لـ"نيويورك تايمز"، قال رئيس مكافحة التجسس السويدي، دانيال ستينلينغ، اليوم الاثنين، إن التحقيق المتعلق بانفجار أنابيب نورد ستريم في سبتمبر/أيلول، لم يعثر على أي
"دليل ملموس" بعد أن أثار قرار الحكومة السويدية بالإبقاء على نتائج التحقيق سرية تكهنات من قبل الغرب.
وقال ستينلينغ: "ليس لدينا دليل ملموس. ولكن نأمل أن نفعل ذلك"، مضيفا أن "التحقيق برمته غير
معتاد" ، بحسب ما نقلته الصحيفة.
في 26 سبتمبر، تم تسجيل تسربات الوقود على خطي أنابيب نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2، ولم يتم تحديد أسباب الحوادث حتى الآن.
وأفاد المشغل لخط نورد ستريم 2، أن الضرر كان غير مسبوق وكان من المستحيل تقدير الإطار الزمني لأعمال الإصلاح.
ويحقق مكتب المدعي العام الروسي في حوادث خط الأنابيب
باعتبارها أعمال إرهاب دولي، كما بدأ الاتحاد الأوروبي تحقيقا في الحوادث.