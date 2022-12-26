عربي
https://sputnikarabic.ae/20221226/السويد-ليس-لدينا-دليل-ملموس-لكشف-حقيقة-انفجار-نورد-ستريم-1071636631.html
السويد: ليس لدينا دليل ملموس لكشف حقيقة انفجار "نورد ستريم"
السويد: ليس لدينا دليل ملموس لكشف حقيقة انفجار "نورد ستريم"
أكدت السلطات السويدية أنها لا تملك إلى الآن أي دليل ملموس على مسار حادث "نورد ستريم". 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T20:53+0000
2022-12-26T20:53+0000
العالم
السويد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/1b/1068307592_0:35:3521:2015_1920x0_80_0_0_b23a3228b746dc00fc7cfd5f2eef5e96.jpg
موسكو- سبوتنيك. ووفق تصريحات له لـ"نيويورك تايمز"، قال رئيس مكافحة التجسس السويدي، دانيال ستينلينغ، اليوم الاثنين، إن التحقيق المتعلق بانفجار أنابيب نورد ستريم في سبتمبر/أيلول، لم يعثر على أي "دليل ملموس" بعد أن أثار قرار الحكومة السويدية بالإبقاء على نتائج التحقيق سرية تكهنات من قبل الغرب.وقال ستينلينغ: "ليس لدينا دليل ملموس. ولكن نأمل أن نفعل ذلك"، مضيفا أن "التحقيق برمته غير معتاد" ، بحسب ما نقلته الصحيفة.في 26 سبتمبر، تم تسجيل تسربات الوقود على خطي أنابيب نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2، ولم يتم تحديد أسباب الحوادث حتى الآن.ويحقق مكتب المدعي العام الروسي في حوادث خط الأنابيب باعتبارها أعمال إرهاب دولي، كما بدأ الاتحاد الأوروبي تحقيقا في الحوادث.طالع أيضا: بوريل يصف التحقيق في انفجارات "نورد ستريم" بـ"الصعب"
https://sputnikarabic.ae/20220927/علماء-الزلازل-السويديون-يسجلون-انفجارين-على-خطوط-نورد-ستريم-1068317172.html
السويد
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/1b/1068307592_394:0:3125:2048_1920x0_80_0_0_dbb81752229e543cbb28393f45195481.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, السويد
العالم, السويد

السويد: ليس لدينا دليل ملموس لكشف حقيقة انفجار "نورد ستريم"

20:53 GMT 26.12.2022
© AFP 2022 / TOBIAS SCHWARZنورد ستريم - التيار الشمالي
نورد ستريم - التيار الشمالي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2022
© AFP 2022 / TOBIAS SCHWARZ
تابعنا عبرTelegram
أكدت السلطات السويدية أنها لا تملك إلى الآن أي دليل ملموس على مسار حادث "نورد ستريم".
موسكو- سبوتنيك. ووفق تصريحات له لـ"نيويورك تايمز"، قال رئيس مكافحة التجسس السويدي، دانيال ستينلينغ، اليوم الاثنين، إن التحقيق المتعلق بانفجار أنابيب نورد ستريم في سبتمبر/أيلول، لم يعثر على أي "دليل ملموس" بعد أن أثار قرار الحكومة السويدية بالإبقاء على نتائج التحقيق سرية تكهنات من قبل الغرب.
إنشاء خط أنابيب لنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2022
علماء الزلازل السويديون يسجلون انفجارين على خطوط "نورد ستريم"
27 سبتمبر, 13:49 GMT
وقال ستينلينغ: "ليس لدينا دليل ملموس. ولكن نأمل أن نفعل ذلك"، مضيفا أن "التحقيق برمته غير معتاد" ، بحسب ما نقلته الصحيفة.
في 26 سبتمبر، تم تسجيل تسربات الوقود على خطي أنابيب نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2، ولم يتم تحديد أسباب الحوادث حتى الآن.

وأفاد المشغل لخط نورد ستريم 2، أن الضرر كان غير مسبوق وكان من المستحيل تقدير الإطار الزمني لأعمال الإصلاح.

ويحقق مكتب المدعي العام الروسي في حوادث خط الأنابيب باعتبارها أعمال إرهاب دولي، كما بدأ الاتحاد الأوروبي تحقيقا في الحوادث.
طالع أيضا: بوريل يصف التحقيق في انفجارات "نورد ستريم" بـ"الصعب"
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий РСЗО Ураган в Харьковской области. - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:53 GMTТанк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة23 ديسمبر, 20:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала