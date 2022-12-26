https://sputnikarabic.ae/20221226/السيسي-صندوق-قناة-السويس-يتمتع-بحصانة-قانونية-ولن-يستطيع-أحد-أخذ-جنيه-منه-1071605946.html
السيسي: "صندوق قناة السويس" يتمتع بحصانة قانونية ولن يستطيع أحد أخذ جنيه منه
السيسي: "صندوق قناة السويس" يتمتع بحصانة قانونية ولن يستطيع أحد أخذ جنيه منه
شدد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن "صندوق قناة السويس" يتمتع بحصانة قانونية، بسبب التصديق البرلماني على إنشائه، ولن يستطيع أحد أن يضع يده عليه أو يأخذ... 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T09:52+0000
2022-12-26T09:52+0000
2022-12-26T09:52+0000
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وتابع مشيرا إلى أن قناة السويس من عام 1975 وحتى اليوم استطاعت أن تجني 220 مليار دولار"، مضيفا أنه "لو تم أخذ 10 بالمائة من تلك الأموال وتم وضعها داخل الصندوق كنا قد حصلنا على 50 مليار دولار بداخله مخصصين لتطوير القناة".وجاءت تصريحات السيسي على هامش افتتاحه اليوم الاثنين، مصنعي الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بمنطقة "أبو رواش" فى محافظة الجيزة.وكانت الحكومة المصرية نفت، الثلاثاء الماضي، أنباء متداولة بشأن "إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، كباب خلفي لبيعها".وأكدت هيئة قناة السويس أنه "لا صحة لاعتزام الحكومة إنشاء صندوق هيئة قناة السويس كباب خلفي لبيع القناة، مشددة على أن قناة السويس وإدارتها ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية وتخضع لسيادتها، كما سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين"، وفقا لبيان من مجلس الوزراء المصري.وتابعت الهيئة موضحة أن "الهدف من إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس هو زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة القناة وتطويره، من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله، وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها".وأضافت مؤكدة أن "الصندوق سيساهم في تمكين الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو سوء في الأحوال الاقتصادية".وأشارت إلى أن "كافة حسابات صندوق هيئة قناة السويس تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات".
https://sputnikarabic.ae/20221222/هل-تبيع-مصر-قناة-السويس-كما-يشاع-إليك-شرح-الأمر-ببساطة-1071497684.html
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الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي
الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي
السيسي: "صندوق قناة السويس" يتمتع بحصانة قانونية ولن يستطيع أحد أخذ جنيه منه
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شدد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن "صندوق قناة السويس" يتمتع بحصانة قانونية، بسبب التصديق البرلماني على إنشائه، ولن يستطيع أحد أن يضع يده عليه أو يأخذ جنيه منه".
وتابع مشيرا إلى أن قناة السويس من عام 1975 وحتى اليوم استطاعت أن تجني 220 مليار دولار"، مضيفا أنه "لو تم أخذ 10 بالمائة من تلك الأموال وتم وضعها داخل الصندوق كنا قد حصلنا على 50 مليار دولار بداخله مخصصين لتطوير القناة".
وأكد السيسي أن الهدف من الصندوق الجديد هو توفير السيولة اللازمة لمشروعات هيئة قناة السويس.
وجاءت تصريحات السيسي على هامش افتتاحه اليوم الاثنين، مصنعي الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بمنطقة "أبو رواش" فى محافظة الجيزة.
وكانت الحكومة المصرية نفت، الثلاثاء الماضي، أنباء متداولة بشأن "إنشاء صندوق هيئة قناة السويس
، كباب خلفي لبيعها".
وأكدت هيئة قناة السويس أنه "لا صحة لاعتزام الحكومة إنشاء صندوق هيئة قناة السويس كباب خلفي لبيع القناة، مشددة على أن قناة السويس وإدارتها ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية وتخضع لسيادتها، كما سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين"، وفقا لبيان من مجلس الوزراء المصري.
وتابعت الهيئة موضحة أن "الهدف من إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس هو زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة القناة وتطويره، من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله، وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها".
وأضافت مؤكدة أن "الصندوق سيساهم في تمكين الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو سوء في الأحوال الاقتصادية".
وأشارت إلى أن "كافة حسابات صندوق هيئة قناة السويس تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات".