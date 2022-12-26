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https://sputnikarabic.ae/20221226/السيسي-يوقف-موكبه-بعد-رؤيته-سيدة-جالسة-على-الرصيف-فيديو-1071629419.html
السيسي يوقف موكبه بعد رؤيته سيدة جالسة على الرصيف... فيديو
السيسي يوقف موكبه بعد رؤيته سيدة جالسة على الرصيف... فيديو
نشرت وسائل إعلام مصرية مقطعًا مصورًا لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، يتحدث مع سيدة مسنة كانت تجلس على الرصيف أثناء مرور موكبه. 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T16:21+0000
2022-12-26T16:21+0000
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ويظهر المقطع أن الرئيس السيسي أوقف موكبه بعد انتهاء افتتاحه مشروعات جديدة في مجمّع الصناعات الكيماوية، اليوم الاثنين، للقاء سيدة مسنة كانت تجلس على الرصيف.وفتح الرئيس السيسي حوارا مع السيدة، ووجّه بتلبية جميع احتياجاتها.
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العالم العربي, أخبار العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي
العالم العربي, أخبار العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيسي يوقف موكبه بعد رؤيته سيدة جالسة على الرصيف... فيديو

16:21 GMT 26.12.2022
© AFP 2022 / ARIS MESSINISالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2022
© AFP 2022 / ARIS MESSINIS
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نشرت وسائل إعلام مصرية مقطعًا مصورًا لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، يتحدث مع سيدة مسنة كانت تجلس على الرصيف أثناء مرور موكبه.
ويظهر المقطع أن الرئيس السيسي أوقف موكبه بعد انتهاء افتتاحه مشروعات جديدة في مجمّع الصناعات الكيماوية، اليوم الاثنين، للقاء سيدة مسنة كانت تجلس على الرصيف.
وفتح الرئيس السيسي حوارا مع السيدة، ووجّه بتلبية جميع احتياجاتها.
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