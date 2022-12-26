https://sputnikarabic.ae/20221226/العراق-يخطط-لزيادة-إنتاج-حقل-الرميلة-النفطي--1071623195.html

العراق يخطط لزيادة إنتاج حقل الرميلة النفطي

العراق يخطط لزيادة إنتاج حقل الرميلة النفطي

أكد وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، اليوم الاثنين، سعي بلاده لرفع الطاقة الإنتاجية لحقل الرميلة الذي يعد أكبر الحقول النفطية في البلاد بمقدار 300 ألف برميل... 26.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-26T13:56+0000

2022-12-26T13:56+0000

2022-12-26T13:56+0000

أخبار العراق اليوم

سوق النفط

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بغداد– سبوتنيك. جاء هذا خلال زيارته لحقل الرميلة جنوبي العراق، وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لوزارة النفط العراقية.وقال عبد الغني: "الوزارة حريصة على متابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية لإدامة وزيادة الإنتاج وعمليات التطوير الجارية حاليا في الحقل لمساهمته المضطردة في الإنتاج الوطني".وأضاف أن "حقل الرميلة يعد من أكبر الحقول النفطية المنتجة في العراق، ويبلغ إنتاجه الحالي (مليون و400 ألف برميل في اليوم) ونخطط لزيادة ورفع الطاقة الإنتاجية للحقل إلى معدل (مليون و700 ألف برميل باليوم) خلال الفترة المقبلة".وتابع عبد الغني: "نعمل على استثمار جميع الكميات المنتجة من الغاز المصاحب من حقل الرميلة، بتعاون وتضافر جهود شركات نفط البصرة، وغاز الجنوب، وغاز البصرة".ولفت إلى أن "محطة كبس الغاز ومحطة عزل الغاز والمحطة المركزية والجنوبية، تدار وفق أحدث التقنيات والبرامج الإلكترونية" .ويعد العراق من الدول الكبرى في إنتاج وتصدير النفط، حيث يمثل 90 في المئة من موارد الميزانية، لكن هذا البلد النفطي الكبير يعاني من أزمات كبيرة ونسب فقر وبطالة مرتفعة منذ الاحتلال الأمريكي عام 2003.

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أخبار العراق اليوم, سوق النفط