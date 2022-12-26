https://sputnikarabic.ae/20221226/القوات-الأوكرانية-تستهدف-منطقة-بتروفسكي-في-دونيتسك-بقذائف-يستخدمها-حلف-الناتو-1071625671.html
القوات الأوكرانية تستهدف منطقة بتروفسكي في دونيتسك بقذائف يستخدمها حلف "الناتو"
القوات الأوكرانية تستهدف منطقة بتروفسكي في دونيتسك بقذائف يستخدمها حلف "الناتو"
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، أن القوات الأوكرانية استهدفت منطقة... 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T14:51+0000
2022-12-26T14:51+0000
2022-12-26T14:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
قصف
أخبار أوكرانيا
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الذي نشره، اليوم الاثنين، عبر تلغرام: "سجلنا قصفا من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الساعة 16:15 [بتوقيت موسكو] على بلدة كراسنوغوروفكا – مدينة دونيتسك (منطقة بتروفسكي): تم إطلاق ثلاث قذائف عيار 155 ملم يستخدمها حلف "الناتو".جدير بالذكر أن منطقة بتروفسكي تقع في مدينة دونيتسك على المشارف الغربية لعاصمة جمهورية دونيتسك الشعبية، وهي أبعد جزء من المدينة بالنسبة للمركز. ومنذ أن أعلنت الجمهورية استقلالها عن كييف عام 2014، ما زالت تتعرض هذه المنطقة -بدءا من خط التماس خارج مدينة مارينكا- للقصف المنتظم من قبل القوات الأوكرانية.ولا تزال التشكيلات النازية الأوكرانية تستهدف المدنيين في المناطق المحررة التي انضمت أخيرا لروسيا الاتحادية، بكل ما أوتيت من أسلحة وذخيرة، فيما ترد عليها القوات الروسية بضربات عنيفة، تسفر يوميا عن مقتل عشرات المسلحين الأوكرانيين، مؤكدة السير بالعملية العسكرية الخاصة إلى أن تحقق أهدافها كافة.
https://sputnikarabic.ae/20221224/سلطات-دونيتسك-القوات-الأوكرانية-تطلق-10-صواريخ-على-مناطق-مختلفة-1071545598.html
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روسيا, قصف, أخبار أوكرانيا
روسيا, قصف, أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية تستهدف منطقة بتروفسكي في دونيتسك بقذائف يستخدمها حلف "الناتو"
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أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، أن القوات الأوكرانية استهدفت منطقة بتروفسكي، بثلاث قذائف عيار 155 ملم غربية الصنع.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الذي نشره، اليوم الاثنين، عبر تلغرام: "سجلنا قصفا من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الساعة 16:15 [بتوقيت موسكو] على بلدة كراسنوغوروفكا – مدينة دونيتسك (منطقة بتروفسكي): تم إطلاق ثلاث قذائف عيار 155 ملم يستخدمها حلف "الناتو".
جدير بالذكر أن منطقة بتروفسكي تقع في مدينة دونيتسك على المشارف الغربية لعاصمة جمهورية دونيتسك الشعبية، وهي أبعد جزء من المدينة بالنسبة للمركز. ومنذ أن أعلنت الجمهورية استقلالها عن كييف عام 2014، ما زالت تتعرض هذه المنطقة -بدءا من خط التماس خارج مدينة مارينكا- للقصف المنتظم من قبل القوات الأوكرانية.
ولا تزال التشكيلات النازية الأوكرانية تستهدف المدنيين في المناطق المحررة التي انضمت أخيرا لروسيا الاتحادية، بكل ما أوتيت من أسلحة وذخيرة، فيما ترد عليها القوات الروسية بضربات عنيفة، تسفر يوميا عن مقتل عشرات المسلحين الأوكرانيين، مؤكدة السير بالعملية العسكرية الخاصة إلى أن تحقق أهدافها كافة.