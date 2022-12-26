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الدفاع الروسية: مقتل أكثر من 40 جنديا أوكرانيا على محور جنوب دونيتسك
Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221226/القوات-الروسية-تستهدف-نقاط-انتشار-اللواء-72-الميكانيكي-الأوكراني-1071609544.html
الدفاع الروسية: مقتل أكثر من 40 جنديا أوكرانيا على محور جنوب دونيتسك
الدفاع الروسية: مقتل أكثر من 40 جنديا أوكرانيا على محور جنوب دونيتسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل أكثر من 40 جنديا أوكرانيا على محور جنوب دونيتسك خلال 24 ساعة. 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T10:46+0000
2022-12-26T10:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
عمليات عسكرية
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وقال الدفاع في إحاطتها اليوم الاثنين "في اتجاه جنوب دونيتسك، هزمت نيران المدفعية والأعمال النشطة للقوات الروسية وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق فلاديميروفكا وفوغليدار ونوفودونتسكوي ونوفوسيلكا بجمهورية دونيتسك الشعبية. تم تحييد أكثر من 40 جنديا أوكرانيا، ودمرت عربتان قتاليتان مصفحتان وثلاث شاحنات صغيرة".وتابعت "دُمر ما يصل إلى 20 جنديًا أوكرانيًا ومركبة قتال مشاة ومركبتين في اتجاه كوبيانسك نتيجة هجوم نيران مكثف على حشد القوة البشرية والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من كيسلوفكا بمنطقة خاركيف".في اتجاه كراسني ليمان، أوضحت وزارة الدفاع أن نيران المدفعية الروسية ألحقت الهزيمة بالوحدات الأوكرانية في مناطق ميكيفكا ونيفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، وكذلك تيرني وتورسكوي (جمهورية دونيتسك الشعبية). بالإضافة إلى ذلك ، تم تدمير مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية وطاقم قذائف الهاون في مناطق ستيلماخوفكا وتشرفونايا ديبروفا في لوغانسك".وقالت الوزارة إن "خسائر العدو في هذا الاتجاه بلغت أكثر من 30 عسكريًا أوكرانيا ومدرعتن قتاليتن وشاحنتين صغيرتين".
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روسيا, عمليات عسكرية
روسيا, عمليات عسكرية

الدفاع الروسية: مقتل أكثر من 40 جنديا أوكرانيا على محور جنوب دونيتسك

10:46 GMT 26.12.2022 (تم التحديث: 10:57 GMT 26.12.2022)
© Пресс-служба Минобороны РФ / الانتقال إلى بنك الصورقصف مواقع الجيش الأوكراني بصواريخ "باستيون" و"كاليبر"
قصف مواقع الجيش الأوكراني بصواريخ باستيون وكاليبر - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2022
© Пресс-служба Минобороны РФ
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل أكثر من 40 جنديا أوكرانيا على محور جنوب دونيتسك خلال 24 ساعة.
وقال الدفاع في إحاطتها اليوم الاثنين "في اتجاه جنوب دونيتسك، هزمت نيران المدفعية والأعمال النشطة للقوات الروسية وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق فلاديميروفكا وفوغليدار ونوفودونتسكوي ونوفوسيلكا بجمهورية دونيتسك الشعبية. تم تحييد أكثر من 40 جنديا أوكرانيا، ودمرت عربتان قتاليتان مصفحتان وثلاث شاحنات صغيرة".
وتابعت "دُمر ما يصل إلى 20 جنديًا أوكرانيًا ومركبة قتال مشاة ومركبتين في اتجاه كوبيانسك نتيجة هجوم نيران مكثف على حشد القوة البشرية والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من كيسلوفكا بمنطقة خاركيف".
في اتجاه كراسني ليمان، أوضحت وزارة الدفاع أن نيران المدفعية الروسية ألحقت الهزيمة بالوحدات الأوكرانية في مناطق ميكيفكا ونيفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، وكذلك تيرني وتورسكوي (جمهورية دونيتسك الشعبية). بالإضافة إلى ذلك ، تم تدمير مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية وطاقم قذائف الهاون في مناطق ستيلماخوفكا وتشرفونايا ديبروفا في لوغانسك".
وقالت الوزارة إن "خسائر العدو في هذا الاتجاه بلغت أكثر من 30 عسكريًا أوكرانيا ومدرعتن قتاليتن وشاحنتين صغيرتين".
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