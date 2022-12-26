https://sputnikarabic.ae/20221226/الكرملين-حول-مقترح-أوكرانيا-للسلام-روسيا-لا-تتبع-شروط-أحد-1071634179.html
الكرملين حول مقترح أوكرانيا للسلام: روسيا لا تتبع شروط أحد
الكرملين حول مقترح أوكرانيا للسلام: روسيا لا تتبع شروط أحد
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن روسيا لم تتبع أبدًا شروط الآخرين، بل تلتزم فقط بأهدافها الخاصة والمنطق الرزين. 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T19:39+0000
2022-12-26T19:39+0000
2022-12-26T19:39+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
دميتري بيسكوف
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وقال بيسكوف في مؤتمر صحفي ردًا على سؤال ما إذا كانت موسكو مستعدة للتفاوض في ظل ظروف معينة من كييف: "لم نتبع شروط الآخرين قط، ركزنا فقط على ظروفنا، وعلى التفكير السليم".وصرح وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، في وقت سابق من اليوم الاثنين، إن السلطات الأوكرانية ترغب في عقد "قمة سلام" بحلول نهاية فبراير/ شباط المقبل.وقال كوليبا في مقابلة مع وكالة "أسوشيتيد برس": "يفضل أن تكون على منصة الأمم المتحدة مع الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش كوسيط محتمل".وأشار كوليبا أيضًا إلى أن "الدبلوماسية تلعب دورًا مهمًا في إنهاء الصراع.وأضاف أن "كل حرب تنتهي بالدبلوماسية، كل حرب تنتهي نتيجة الإجراءات المتخذة في ساحة المعركة وعلى طاولة المفاوضات".
https://sputnikarabic.ae/20220405/نيبينزيا-استبعاد-روسيا-من-المحافل-الدولية-لن-يساعد-في-مفاوضات-السلام-بين-موسكو-وكييف-1060848119.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, دميتري بيسكوف
روسيا, أخبار أوكرانيا, دميتري بيسكوف
الكرملين حول مقترح أوكرانيا للسلام: روسيا لا تتبع شروط أحد
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صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن روسيا لم تتبع أبدًا شروط الآخرين، بل تلتزم فقط بأهدافها الخاصة والمنطق الرزين.
وقال بيسكوف في مؤتمر صحفي ردًا على سؤال ما إذا كانت موسكو مستعدة للتفاوض في ظل ظروف معينة من كييف: "لم نتبع شروط الآخرين قط، ركزنا فقط على ظروفنا، وعلى التفكير السليم".
وصرح وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، في وقت سابق من اليوم الاثنين، إن السلطات الأوكرانية ترغب في عقد "قمة سلام" بحلول نهاية فبراير/ شباط المقبل.
وقال كوليبا
في مقابلة مع وكالة "أسوشيتيد برس": "يفضل أن تكون على منصة الأمم المتحدة مع الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش كوسيط محتمل".
وأشار كوليبا أيضًا إلى أن "الدبلوماسية تلعب دورًا مهمًا في إنهاء الصراع.
وأضاف أن "كل حرب تنتهي بالدبلوماسية، كل حرب تنتهي نتيجة الإجراءات المتخذة في ساحة المعركة وعلى طاولة المفاوضات".