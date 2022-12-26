https://sputnikarabic.ae/20221226/الكشف-عن-سبب-سماع-صفارات-إنذار-قرب-وزارة-النفط-العراقية-1071600822.html
الكشف عن سبب سماع صفارات إنذار قرب وزارة النفط العراقية
الكشف عن سبب سماع صفارات إنذار قرب وزارة النفط العراقية
كشف مصدر أمني عراقي، اليوم الاثنين، عن سبب سماع صفارات الإنذار في محيط وزارة النفط العراقية. 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T07:55+0000
2022-12-26T07:55+0000
2022-12-26T07:55+0000
العالم العربي
العراق
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103890/95/1038909547_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_ddd1baceaa21e34d5927dda1518be68c.jpg
ونقل موقع "السومرية نيوز"، عن المصدر قوله بأن "صفارات الإنذار المذكورة كانت عبارة عن ممارسة وهمية لقسم السلامة في الوزارة ضمن فعاليات القسم لمواجهة حالات الطوارئ والكوارث".وفي وقت سابق، انتقد عضو مجلس النواب العراقي، أسو فريدون، في أغسطس/ آب الماضي، ما وصفه بتقصير وزارة النفط فيما يخص الحراس الأمنيين في المنشآت النفطية، مشددا على "عدم السماح بهذا التقصير، والتهاون مع الذين يضعون حياة الشباب في خطر".وغرد فريدون قائلا: "إخواني الحراس الأمنيين في المنشآت النفطية المحافظين على ثروات العراق وقوت شعبه، يا من أصبحتم ضحية لحكومة لا تحترم قراراتها وتخرق مواد قوانينها، ولا تتجاوب مع السلطة التشريعية المنتخبة من الشعب".
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103890/95/1038909547_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_5b99064ba3e5d8092a8b811bd26bef6f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم
الكشف عن سبب سماع صفارات إنذار قرب وزارة النفط العراقية
تابعنا عبر
كشف مصدر أمني عراقي، اليوم الاثنين، عن سبب سماع صفارات الإنذار في محيط وزارة النفط العراقية.
ونقل موقع
"السومرية نيوز"، عن المصدر قوله بأن "صفارات الإنذار المذكورة كانت عبارة عن ممارسة وهمية لقسم السلامة في الوزارة ضمن فعاليات القسم لمواجهة حالات الطوارئ والكوارث".
وفي وقت سابق، انتقد عضو مجلس النواب العراقي، أسو فريدون، في أغسطس/ آب الماضي، ما وصفه بتقصير وزارة النفط فيما يخص الحراس الأمنيين في المنشآت النفطية، مشددا على "عدم السماح بهذا التقصير، والتهاون مع الذين يضعون حياة الشباب في خطر".
وغرد فريدون قائلا: "إخواني الحراس الأمنيين في المنشآت النفطية المحافظين على ثروات العراق وقوت شعبه، يا من أصبحتم ضحية لحكومة لا تحترم قراراتها وتخرق مواد قوانينها، ولا تتجاوب مع السلطة التشريعية المنتخبة من الشعب".