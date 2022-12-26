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الكشف عن سبب سماع صفارات إنذار قرب وزارة النفط العراقية
الكشف عن سبب سماع صفارات إنذار قرب وزارة النفط العراقية
كشف مصدر أمني عراقي، اليوم الاثنين، عن سبب سماع صفارات الإنذار في محيط وزارة النفط العراقية. 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T07:55+0000
2022-12-26T07:55+0000
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ونقل موقع "السومرية نيوز"، عن المصدر قوله بأن "صفارات الإنذار المذكورة كانت عبارة عن ممارسة وهمية لقسم السلامة في الوزارة ضمن فعاليات القسم لمواجهة حالات الطوارئ والكوارث".وفي وقت سابق، انتقد عضو مجلس النواب العراقي، أسو فريدون، في أغسطس/ آب الماضي، ما وصفه بتقصير وزارة النفط فيما يخص الحراس الأمنيين في المنشآت النفطية، مشددا على "عدم السماح بهذا التقصير، والتهاون مع الذين يضعون حياة الشباب في خطر".وغرد فريدون قائلا: "إخواني الحراس الأمنيين في المنشآت النفطية المحافظين على ثروات العراق وقوت شعبه، يا من أصبحتم ضحية لحكومة لا تحترم قراراتها وتخرق مواد قوانينها، ولا تتجاوب مع السلطة التشريعية المنتخبة من الشعب".
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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم

الكشف عن سبب سماع صفارات إنذار قرب وزارة النفط العراقية

07:55 GMT 26.12.2022
© AP Photo / Sam McNeilعلم العراق
علم العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2022
© AP Photo / Sam McNeil
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كشف مصدر أمني عراقي، اليوم الاثنين، عن سبب سماع صفارات الإنذار في محيط وزارة النفط العراقية.
ونقل موقع "السومرية نيوز"، عن المصدر قوله بأن "صفارات الإنذار المذكورة كانت عبارة عن ممارسة وهمية لقسم السلامة في الوزارة ضمن فعاليات القسم لمواجهة حالات الطوارئ والكوارث".
وفي وقت سابق، انتقد عضو مجلس النواب العراقي، أسو فريدون، في أغسطس/ آب الماضي، ما وصفه بتقصير وزارة النفط فيما يخص الحراس الأمنيين في المنشآت النفطية، مشددا على "عدم السماح بهذا التقصير، والتهاون مع الذين يضعون حياة الشباب في خطر".
وغرد فريدون قائلا: "إخواني الحراس الأمنيين في المنشآت النفطية المحافظين على ثروات العراق وقوت شعبه، يا من أصبحتم ضحية لحكومة لا تحترم قراراتها وتخرق مواد قوانينها، ولا تتجاوب مع السلطة التشريعية المنتخبة من الشعب".
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