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https://sputnikarabic.ae/20221226/المتحدث-باسم-مهرجان-الإبل-في-السعودية-النسخة-السابعة-شجعت-المرأة-على-المشاركة-بشكل-كبير-1071635316.html
المتحدث باسم "مهرجان الإبل" في السعودية: النسخة السابعة شجعت المرأة على المشاركة بشكل كبير
المتحدث باسم "مهرجان الإبل" في السعودية: النسخة السابعة شجعت المرأة على المشاركة بشكل كبير
قال المتحدث الرسمي باسم مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، في نسخته السابعة، محمد الحربي، إن النسخة تتميز بحجم الجوائز الضخم، والذي يصل لـ300 مليون ريال، موزعة على... 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T19:51+0000
2022-12-26T19:51+0000
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وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن "تسمية الشوط النسائي باسم الأميرة نورة بنت عبد الرحمن ومعاملته معاملة الشوط الملكي، يعد تشجيعا لمشاركة المرأة السعودية في هذا الشوط".وأوضح أن النسخة الحالية تتميز بوجود أكبر شارع تجاري في العالم يقام في الصحراء، يوجد فيه 1050 محلا تجاريا يقدم جميع الخدمات لرواد المدينة الصحراوية المؤقتة، بما يحقق مبيعات جيدة لرواد الأعمال، خاصة السيدات العاملات في مجال حياكة ونسج زينة الإبل وإكسسواراتها".ولفت إلى أن المهرجان يحقق استفادة على المستوى المحلي، حيث ترتفع أسعار الإبل بشكل ملحوظ، بما يحقق فائدة لمربي الإبل في مختلف مناطق المملكة، خاصة الإبل ذات السلالات العريقة، كما يدعم الحرص على تربيتها وتوثيق سلالاتها عبر برنامج "وثقها" الذي يعمل عليه نادي الإبل بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي.وأشار إلى أن النسخة الحالية تتضمن "تفعيل شراء نقاط الإبل الفائزة عبر مزاد "شداد مدر الصفر للظفر بالشداد" وهو يعتمد على نقاط الإبل الفائزة، وكذلك عدد مشاركات المالك والأكثر فوزا"، موضحا أن "الشداد" تعني الأكثر تجميعا للنقاط، وهي تشمل جميع فئات المسابقة.وبحسب الحربي، حقق المزاد دخل ما يقارب 25 مليون ريال، خلال الفترة الماضية، ومن المتوقع أن تزداد في الفترة المتبقية من المهرجان.واستحدثت خلال النسخة الحالية من المهرجان مجموعة من المستجدات كتعديل عدد المتون المشاركة في فئات سيف الملك وشلفا ولي العهد، واستحداث شوط جديد باسم شوط البداوة، وإطلاق الخدمات المشتركة لملاك الإبل؛ بهدف جمع اللجان في مكان واحد.كما اعتمدت آلية جديدة لاحتساب نقاط الهجيج، بهدف رفع التنافسية بين الملاك، وزيادة الحراك الاقتصادي في أسواق الإبل.طالع أيضا: سعوديات يسحرن جمهور مهرجان الملك عبد العزيز للإبل
https://sputnikarabic.ae/20220903/بعد-انهزامها-في-مهرجان-الإبل-رحالة-سعودية-تنطلق-من-الرياض-إلى-جدة-على-ظهر-ناقة-1067234598.html
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أخبار السعودية اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك
أخبار السعودية اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك

المتحدث باسم "مهرجان الإبل" في السعودية: النسخة السابعة شجعت المرأة على المشاركة بشكل كبير

19:51 GMT 26.12.2022
© Sputnikالنسخة السابعة لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل
النسخة السابعة لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2022
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قال المتحدث الرسمي باسم مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، في نسخته السابعة، محمد الحربي، إن النسخة تتميز بحجم الجوائز الضخم، والذي يصل لـ300 مليون ريال، موزعة على فئات المسابقة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن "تسمية الشوط النسائي باسم الأميرة نورة بنت عبد الرحمن ومعاملته معاملة الشوط الملكي، يعد تشجيعا لمشاركة المرأة السعودية في هذا الشوط".
صبي يلتقط صورة مع جمل في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في رماح، على بعد 150 كلم شرق الرياض، في 29 مارس/ آذار 2017. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2022
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وأوضح أن النسخة الحالية تتميز بوجود أكبر شارع تجاري في العالم يقام في الصحراء، يوجد فيه 1050 محلا تجاريا يقدم جميع الخدمات لرواد المدينة الصحراوية المؤقتة، بما يحقق مبيعات جيدة لرواد الأعمال، خاصة السيدات العاملات في مجال حياكة ونسج زينة الإبل وإكسسواراتها".

وبحسب المتحدث الرسمي، يشارك في المسابقة أكثر من 15 دولة من مختلف أنحاء العالم، خاصة في الشوط الدولي "شوط منظمة الإبل الدولية".

ولفت إلى أن المهرجان يحقق استفادة على المستوى المحلي، حيث ترتفع أسعار الإبل بشكل ملحوظ، بما يحقق فائدة لمربي الإبل في مختلف مناطق المملكة، خاصة الإبل ذات السلالات العريقة، كما يدعم الحرص على تربيتها وتوثيق سلالاتها عبر برنامج "وثقها" الذي يعمل عليه نادي الإبل بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي.
© Sputnikالنسخة السابعة لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل
النسخة السابعة لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل - سبوتنيك عربي
1/5
© Sputnik
النسخة السابعة لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل
© Sputnikالنسخة السابعة لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل
النسخة السابعة لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل - سبوتنيك عربي
2/5
© Sputnik
النسخة السابعة لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل
© Sputnikالنسخة السابعة لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل
النسخة السابعة لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل - سبوتنيك عربي
3/5
© Sputnik
النسخة السابعة لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل
© Sputnikالنسخة السابعة لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل
النسخة السابعة لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل - سبوتنيك عربي
4/5
© Sputnik
النسخة السابعة لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل
© Sputnikالنسخة السابعة لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل
النسخة السابعة لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل - سبوتنيك عربي
5/5
© Sputnik
النسخة السابعة لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل
1/5
© Sputnik
النسخة السابعة لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل
2/5
© Sputnik
النسخة السابعة لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل
3/5
© Sputnik
النسخة السابعة لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل
4/5
© Sputnik
النسخة السابعة لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل
5/5
© Sputnik
النسخة السابعة لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل
وأشار إلى أن النسخة الحالية تتضمن "تفعيل شراء نقاط الإبل الفائزة عبر مزاد "شداد مدر الصفر للظفر بالشداد" وهو يعتمد على نقاط الإبل الفائزة، وكذلك عدد مشاركات المالك والأكثر فوزا"، موضحا أن "الشداد" تعني الأكثر تجميعا للنقاط، وهي تشمل جميع فئات المسابقة.
وبحسب الحربي، حقق المزاد دخل ما يقارب 25 مليون ريال، خلال الفترة الماضية، ومن المتوقع أن تزداد في الفترة المتبقية من المهرجان.

وجرى في الدورة الماضية إقامة شوط مفتوح للنساء، وآخر دولي، ومسابقة الشداد وإنشاء لجنة الاستئناف؛ تحقيقًا للعدالة والشفافية.

واستحدثت خلال النسخة الحالية من المهرجان مجموعة من المستجدات كتعديل عدد المتون المشاركة في فئات سيف الملك وشلفا ولي العهد، واستحداث شوط جديد باسم شوط البداوة، وإطلاق الخدمات المشتركة لملاك الإبل؛ بهدف جمع اللجان في مكان واحد.
كما اعتمدت آلية جديدة لاحتساب نقاط الهجيج، بهدف رفع التنافسية بين الملاك، وزيادة الحراك الاقتصادي في أسواق الإبل.
طالع أيضا: سعوديات يسحرن جمهور مهرجان الملك عبد العزيز للإبل
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