https://sputnikarabic.ae/20221226/المطبخ-السوري-ضمن-أفضل-50-مطبخا-في-العالم-1071601674.html
المطبخ السوري ضمن أفضل 50 مطبخا في العالم
المطبخ السوري ضمن أفضل 50 مطبخا في العالم
وضع موقع "taste atlas" المتخصص في فنون الطابخ العالمية، المطبخ السوري ضمن أفضل 50 مطبخا في العالم لعام 2022. 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T08:39+0000
2022-12-26T08:39+0000
2022-12-26T08:44+0000
مجتمع
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وشغل المطبخ السوري المركز الـ37 عالميا والثاني عربيا.وتصدر المطبخ الجزائري المطابخ العربية وحل في المرتبة الـ34 عالميا، وشهدت القائمة تواجد المطبخ اللبناني الذي حل في المركز 40 عالميا وخلفه المطبخ الفلسطيني بالمركز 42، والتونسي بالمركز 48.وشهدت القائمة تصدر مطابخ البحر الأبيض المتوسط للقائمة من خلال المطبخ الإيطالي الذي حل أولا وخلفه المطبخين اليوناني والإسباني.
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منوعات
المطبخ السوري ضمن أفضل 50 مطبخا في العالم
08:39 GMT 26.12.2022 (تم التحديث: 08:44 GMT 26.12.2022) تابعنا عبر
وضع موقع "taste atlas" المتخصص في فنون الطابخ العالمية، المطبخ السوري ضمن أفضل 50 مطبخا في العالم لعام 2022.
وشغل المطبخ السوري المركز الـ37 عالميا والثاني عربيا.
وتصدر المطبخ الجزائري المطابخ العربية وحل في المرتبة الـ34 عالميا، وشهدت القائمة تواجد المطبخ اللبناني الذي حل في المركز 40 عالميا وخلفه المطبخ الفلسطيني بالمركز 42، والتونسي بالمركز 48.
وشهدت القائمة تصدر مطابخ البحر الأبيض المتوسط للقائمة من خلال المطبخ الإيطالي الذي حل أولا وخلفه المطبخين اليوناني والإسباني.