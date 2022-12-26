عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20221226/المطبخ-السوري-ضمن-أفضل-50-مطبخا-في-العالم-1071601674.html
المطبخ السوري ضمن أفضل 50 مطبخا في العالم
المطبخ السوري ضمن أفضل 50 مطبخا في العالم
وضع موقع "taste atlas" المتخصص في فنون الطابخ العالمية، المطبخ السوري ضمن أفضل 50 مطبخا في العالم لعام 2022. 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T08:39+0000
2022-12-26T08:44+0000
مجتمع
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104277/81/1042778126_0:109:1439:918_1920x0_80_0_0_f45de767ba9881f9e87221be9062dd24.jpg
وشغل المطبخ السوري المركز الـ37 عالميا والثاني عربيا.وتصدر المطبخ الجزائري المطابخ العربية وحل في المرتبة الـ34 عالميا، وشهدت القائمة تواجد المطبخ اللبناني الذي حل في المركز 40 عالميا وخلفه المطبخ الفلسطيني بالمركز 42، والتونسي بالمركز 48.وشهدت القائمة تصدر مطابخ البحر الأبيض المتوسط للقائمة من خلال المطبخ الإيطالي الذي حل أولا وخلفه المطبخين اليوناني والإسباني.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104277/81/1042778126_36:0:1404:1026_1920x0_80_0_0_8c4e0fe052aa47ba856fee42cd6c0924.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات
منوعات

المطبخ السوري ضمن أفضل 50 مطبخا في العالم

08:39 GMT 26.12.2022 (تم التحديث: 08:44 GMT 26.12.2022)
CC0 / / الشاورما
الشاورما - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2022
CC0 / /
تابعنا عبرTelegram
وضع موقع "taste atlas" المتخصص في فنون الطابخ العالمية، المطبخ السوري ضمن أفضل 50 مطبخا في العالم لعام 2022.
وشغل المطبخ السوري المركز الـ37 عالميا والثاني عربيا.
وتصدر المطبخ الجزائري المطابخ العربية وحل في المرتبة الـ34 عالميا، وشهدت القائمة تواجد المطبخ اللبناني الذي حل في المركز 40 عالميا وخلفه المطبخ الفلسطيني بالمركز 42، والتونسي بالمركز 48.
وشهدت القائمة تصدر مطابخ البحر الأبيض المتوسط للقائمة من خلال المطبخ الإيطالي الذي حل أولا وخلفه المطبخين اليوناني والإسباني.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий РСЗО Ураган в Харьковской области. - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:30 GMTТанк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة23 ديسمبر, 20:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала