https://sputnikarabic.ae/20221226/الهند-تخطط-الهند-لاستلام-دفعة-جديدة-من-أنظمة-الصواريخ-الروسية-إس-400--1071598257.html
الهند تخطط الهند لاستلام دفعة جديدة من أنظمة الصواريخ الروسية "إس-400"
الهند تخطط الهند لاستلام دفعة جديدة من أنظمة الصواريخ الروسية "إس-400"
تخطط الهند لاستلام دفعة جديدة من أنظمة الصواريخ الروسية "إس-400" في أوائل عام 2023، حسبما ذكرت وكالة أنباء ANI نقلاً عن مصدر في وزارة الدفاع الهندية. 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T07:03+0000
2022-12-26T07:03+0000
2022-12-26T07:03+0000
رصد عسكري
أخبار الهند اليوم
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1c/1061689444_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_61ee77e9bd4e7706f636711aeef8f586.jpg
وقالت: "ممثلو الهند، بمن فيهم أفراد من القوات الجوية، كانوا في زيارة لروسيا لتزويدهم بالمعدات. ومن المقرر أن تبدأ عمليات تسليم المجموعة الثالثة من صواريخ إس -400 في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى فبراير/شباط من العام المقبل".يشير المنشور إلى أن المسألة الوحيدة بين البلدين فيما يتعلق بتوريد إس-400 في الوقت الحالي هي مناقشة تنفيذ المدفوعات على خلفية القيود الغربية الحالية على المعاملات المالية مع روسيا.وأوضحت الوكالة، قامت الهند بالفعل بتشغيل مجموعتين من أنظمة الدفاع الجوي من طراز إس-400 التي تم تلقيها في وقت سابق من روسيا، والتي تم نشرها لضمان الأمن في المنطقة الشمالية الغربية من البلاد.يذكر أنه تم توقيع عقد توريد إس-400 بين روسيا والهند في أكتوبر/تشرين الأول 2018.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1c/1061689444_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_c845de73cd78feb3d61183eaaef417c8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, أخبار الهند اليوم, العالم
رصد عسكري, أخبار الهند اليوم, العالم
الهند تخطط الهند لاستلام دفعة جديدة من أنظمة الصواريخ الروسية "إس-400"
تابعنا عبر
تخطط الهند لاستلام دفعة جديدة من أنظمة الصواريخ الروسية "إس-400" في أوائل عام 2023، حسبما ذكرت وكالة أنباء ANI نقلاً عن مصدر في وزارة الدفاع الهندية.
وقالت: "ممثلو الهند، بمن فيهم أفراد من القوات الجوية، كانوا في زيارة لروسيا لتزويدهم بالمعدات. ومن المقرر أن تبدأ عمليات تسليم المجموعة الثالثة من صواريخ إس -400 في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى فبراير/شباط من العام المقبل".
يشير المنشور إلى أن المسألة الوحيدة بين البلدين فيما يتعلق بتوريد إس-400 في الوقت الحالي هي مناقشة تنفيذ المدفوعات على خلفية القيود الغربية الحالية على المعاملات المالية مع روسيا.
وأوضحت الوكالة، قامت الهند بالفعل بتشغيل مجموعتين من أنظمة الدفاع الجوي من طراز إس-400 التي تم تلقيها في وقت سابق من روسيا، والتي تم نشرها لضمان الأمن في المنطقة الشمالية الغربية من البلاد.
يذكر أنه تم توقيع عقد توريد إس-400 بين روسيا والهند في أكتوبر/تشرين الأول 2018.