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https://sputnikarabic.ae/20221226/اليابان-17-قتيلا-وعشرات-الجرحى-في-تساقط-كثيف-للثلوج-شمالي-البلاد-1071605790.html
اليابان.. 17 قتيلا وعشرات الجرحى في تساقط كثيف للثلوج شمالي البلاد
اليابان.. 17 قتيلا وعشرات الجرحى في تساقط كثيف للثلوج شمالي البلاد
تسببت الثلوج الكثيفة في مقتل 17 شخصا وإصابة أكثر من 90 شخصا في اليابان وتركت مئات المنازل بدون كهرباء، وفقا لما ذكره مسؤولو إدارة الكوارث اليوم الاثنين. 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T09:45+0000
2022-12-26T09:45+0000
العالم
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وأدت الأجواء الشتوية القوية إلى تساقط الثلوج بكثافة في المناطق الشمالية منذ الأسبوع الماضي، مما أدى إلى تقطع السبل بمئات المركبات على الطرق السريعة، وأسفر عن تأخير خدمات التوصيل وتسبب في وفاة 11 بحلول يوم السبت.وتسببت زيادة تساقط الثلوج خلال عطلة عيد الميلاد في ارتفاع عدد القتلى إلى 17 وإصابة 93 بحلول صباح اليوم الاثنين، وفقا لوكالة إدارة الحرائق والكوارث.سقط الكثير من هؤلاء القتلى أثناء إزالة الثلج من الأسطح أو دفنوا تحت أكوام كثيفة من الثلج التي تنزلق من فوق أسطح المنازل.وحثت المكاتب البلدية في المناطق المتضررة من الثلوج السكان على توخي الحذر أثناء نشاط إزالة الثلوج وعدم العمل بمفردهم.وقالت وكالة إدارة الكوارث، إنه تم العثور على امرأة في السبعينيات من عمرها ميتة مدفونة تحت كومة كثيفة من الثلوج على السطح سقطت عليها فجأة في مدينة ناجاي بمحافظة ياماغاتا، على بعد حوالي 300 كيلومتر (180 ميلاً) شمال طوكيو، حيث تراكمت الثلوج على ارتفاع أكثر من 80 سنتيمتر (2.6 قدم) يوم السبت.أبلغت أجزاء كثيرة من شمال شرق اليابان عن ثلاثة أضعاف متوسط تساقط الثلوج لهذا الموسم.تسببت الثلوج الكثيفة في سقوط برج لنقل الطاقة الكهربائية في الجزيرة الرئيسية في أقصى شمال اليابان، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن نحو 20 ألف منزل صباح عيد الميلاد، على الرغم من استعادة الكهرباء في معظم المناطق في وقت لاحق من ذلك اليوم، وفقًا لوزارة الاقتصاد والصناعة.كما تم تعليق عشرات القطارات والرحلات الجوية في شمال اليابان حتى يوم أمس الأحد، لكن الخدمات استؤنفت منذ ذلك الحين، وفقًا لوزارة النقل.
https://sputnikarabic.ae/20221225/في-اليابان-انقطاع-الكهرباء-عن-19-ألف-أسرة-1071564288.html
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العالم
العالم

اليابان.. 17 قتيلا وعشرات الجرحى في تساقط كثيف للثلوج شمالي البلاد

09:45 GMT 26.12.2022
© Sputnik . Geographonicعاصفة ثلجية في أمريكا
عاصفة ثلجية في أمريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2022
© Sputnik . Geographonic
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تسببت الثلوج الكثيفة في مقتل 17 شخصا وإصابة أكثر من 90 شخصا في اليابان وتركت مئات المنازل بدون كهرباء، وفقا لما ذكره مسؤولو إدارة الكوارث اليوم الاثنين.
وأدت الأجواء الشتوية القوية إلى تساقط الثلوج بكثافة في المناطق الشمالية منذ الأسبوع الماضي، مما أدى إلى تقطع السبل بمئات المركبات على الطرق السريعة، وأسفر عن تأخير خدمات التوصيل وتسبب في وفاة 11 بحلول يوم السبت.
وتسببت زيادة تساقط الثلوج خلال عطلة عيد الميلاد في ارتفاع عدد القتلى إلى 17 وإصابة 93 بحلول صباح اليوم الاثنين، وفقا لوكالة إدارة الحرائق والكوارث.
سقط الكثير من هؤلاء القتلى أثناء إزالة الثلج من الأسطح أو دفنوا تحت أكوام كثيفة من الثلج التي تنزلق من فوق أسطح المنازل.
شوارع مدينة طوكيو، اليابان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2022
في اليابان.. انقطاع الكهرباء عن 19 ألف أسرة
أمس, 06:29 GMT
وحثت المكاتب البلدية في المناطق المتضررة من الثلوج السكان على توخي الحذر أثناء نشاط إزالة الثلوج وعدم العمل بمفردهم.
وقالت وكالة إدارة الكوارث، إنه تم العثور على امرأة في السبعينيات من عمرها ميتة مدفونة تحت كومة كثيفة من الثلوج على السطح سقطت عليها فجأة في مدينة ناجاي بمحافظة ياماغاتا، على بعد حوالي 300 كيلومتر (180 ميلاً) شمال طوكيو، حيث تراكمت الثلوج على ارتفاع أكثر من 80 سنتيمتر (2.6 قدم) يوم السبت.
أبلغت أجزاء كثيرة من شمال شرق اليابان عن ثلاثة أضعاف متوسط تساقط الثلوج لهذا الموسم.
تسببت الثلوج الكثيفة في سقوط برج لنقل الطاقة الكهربائية في الجزيرة الرئيسية في أقصى شمال اليابان، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن نحو 20 ألف منزل صباح عيد الميلاد، على الرغم من استعادة الكهرباء في معظم المناطق في وقت لاحق من ذلك اليوم، وفقًا لوزارة الاقتصاد والصناعة.
كما تم تعليق عشرات القطارات والرحلات الجوية في شمال اليابان حتى يوم أمس الأحد، لكن الخدمات استؤنفت منذ ذلك الحين، وفقًا لوزارة النقل.
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