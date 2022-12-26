https://sputnikarabic.ae/20221226/اليمن-مقتل-وإصابة-4-جنود-إثر-كمين-لـالقاعدة-في-محافظة-أبين-1071633283.html

اليمن... مقتل وإصابة 4 جنود إثر كمين لـ"القاعدة" في محافظة أبين

اليمن... مقتل وإصابة 4 جنود إثر كمين لـ"القاعدة" في محافظة أبين

سقط أربعة جنود يمنيين، بين قتيل وجريح، اليوم الاثنين، إثر استهداف نفذه تنظيم القاعدة الإرهابي [محظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، في محافظة أبين الساحلية... 26.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-26T19:18+0000

2022-12-26T19:18+0000

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القاهرة- سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية في محافظة أبين لوكالة "سبوتنيك"، بأن عناصر من "القاعدة" نصبت مساء اليوم، كميناً بعبوة ناسفة لآلية تابعة لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي [مطالب بانفصال جنوب اليمن] في وادي الخيالة في مديرية المحفِّد شمال شرقي أبين،وأضاف أن الكمين أسفر عن مقتل جنديين وإصابة اثنين آخرين، واحتراق الآلية العسكرية.وذكر أن فريقاً هندسياً تابعاً لقوات المجلس الانتقالي فكك عبوات ناسفة زرعتها عناصر "القاعدة" في وادي عومران في مديرية مودية شمال شرقي أبين.ويأتي الاستهداف بعد أيام من تعرض آلية لقوات المجلس الانتقالي، يوم الأربعاء الماضي، إلى كمين مماثل في وادي الخيالة في مديرية المحفِّد شمال شرقي أبين، أدى إلى مقتل وإصابة ستة جنود، وذلك عقب نحو شهرين من إعلان قوات المجلس، في الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، اقتحام الوادي الاستراتيجي الذي يتخذه تنظيم القاعدة معقلاً لعناصره.ويوم الجمعة الماضي، قُتل جندي وأصيب ثلاثة آخرين، إثر كمينين بعبوتين ناسفتين استهدفا آليتين لقوات المجلس الانتقالي على مدخل وادي عومران شرق مديرية مودية شمال شرقي أبين، ضمن سلسلة هجمات بعبوات ناسفة أوقعت العديد من القتلى والجرحى في صفوف قوات الانتقالي منذ إعلان المجلس تنفيذ عملية عسكرية ضد معاقل لتنظيم القاعدة في محافظة أبين الساحلية.وأعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، في 22 آب/ أغسطس الماضي، إطلاق قواته عملية عسكرية أسماها "سهام الشرق" لتأمين محافظة أبين من عناصر "القاعدة".وتشهد المديريات الوسطى في محافظة أبين نشاطاً لتنظيم "القاعدة" وتشن عناصره بين الحين والآخر هجمات إرهابية على الجيش والأمن تخلف عادةً ضحايا من العسكريين، ما دفع القوات اليمنية إلى تنفيذ حملات على أوكار التنظيم.وتصاعد حضور عناصر تنظيم القاعدة في مناطق عدة في اليمن، مع إندلاع الصراع في البلد العربي منذ 8 أعوام.

https://sputnikarabic.ae/20221224/مقتل-قائد-ميداني-في-الجيش-اليمني-إثر-انفجار-لغم-شمالي-مأرب-1071560075.html

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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, صراع اليمن, العالم العربي, أخبار العالم العربي