https://sputnikarabic.ae/20221226/بوتين-يوافق-على-إجراءات-تقديم-طلبات-التخلي-عن-الجنسية-الأوكرانية-1071630133.html
بوتين يوافق على إجراءات تقديم طلبات التخلي عن الجنسية الأوكرانية
بوتين يوافق على إجراءات تقديم طلبات التخلي عن الجنسية الأوكرانية
وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إجراءات تقديم طلبات الحصول على الجنسية للمقيمين في مناطق زابوروجيه وخيرسون وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك. 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T16:39+0000
2022-12-26T16:39+0000
2022-12-26T16:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
فلاديمير بوتين
أخبار أوكرانيا
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ووفقا للمرسوم، الذي نشر على موقع البوابة الرسمية للمعلومات القانونية، فقد تمت الموافقة على إجراءات طلبات الحصول على الجنسية الروسية وكذلك الاعتراف بطفل يقل عمره عن 14 عامًا كمواطن روسي.كما تمت الموافقة على إجراءات إيداع وتسجيل طلبات "عدم الرغبة في أن تكون مواطنا في أوكرانيا".في وقت سابق، تم تقديم مشروع قانون إلى مجلس الدوما، والذي ينص على إنهاء الجنسية الأوكرانية من تاريخ تقديم طلب مماثل إلى وزارة الشؤون الداخلية الروسية وتم نشر مشروع القانون في قاعدة بيانات الدوما الإلكترونية.
https://sputnikarabic.ae/20221114/بوتين-يصدر-مرسوما-يخص-المتطوعين-الأجانب-في-صفوف-القوات-الروسية-1070161824.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, فلاديمير بوتين, أخبار أوكرانيا
روسيا, فلاديمير بوتين, أخبار أوكرانيا
بوتين يوافق على إجراءات تقديم طلبات التخلي عن الجنسية الأوكرانية
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وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إجراءات تقديم طلبات الحصول على الجنسية للمقيمين في مناطق زابوروجيه وخيرسون وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.
ووفقا للمرسوم، الذي نشر على موقع البوابة الرسمية للمعلومات القانونية، فقد تمت الموافقة على إجراءات طلبات الحصول على الجنسية الروسية وكذلك الاعتراف بطفل يقل عمره عن 14 عامًا كمواطن روسي.
كما تمت الموافقة على إجراءات إيداع وتسجيل طلبات "عدم الرغبة في أن تكون مواطنا في أوكرانيا".
في وقت سابق، تم تقديم مشروع قانون إلى مجلس الدوما، والذي ينص على إنهاء الجنسية الأوكرانية من تاريخ تقديم طلب مماثل إلى وزارة الشؤون الداخلية الروسية وتم نشر مشروع القانون في قاعدة بيانات الدوما الإلكترونية.