https://sputnikarabic.ae/20221226/بيلاروس-تعلن-جاهزية-منظومتي-إسكندر-وإس-400-لأداء-مهامها-1071608937.html
بيلاروس تعلن جاهزية منظومتي "إسكندر" و"إس-400" لأداء مهامها
بيلاروس تعلن جاهزية منظومتي "إسكندر" و"إس-400" لأداء مهامها
أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية انتهاء دورة التدريب على أنظمة الصواريخ التكتيكية "إسكندر" وأنظمة الدفاع الجوي "إس-400" التي تم نشرها في بيلاروس، مؤكدة أنها... 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T10:40+0000
2022-12-26T10:40+0000
2022-12-26T10:40+0000
رصد عسكري
أخبار بيلاروسيا اليوم
منظومة إسكندر
اختبار جاهزية
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وقال رئيس المديرية الرئيسية للأيدلوجية في الوزارة، ليونيد كاسينسكي، "هذه الأنواع من الأسلحة في الخدمة القتالية اليوم وهي جاهزة تماما لأداء المهام المنوطة بها".هذا وأكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل غالوزين، في وقت سابق، أن منظومتي الدفاع الجوي "إس-400" و"إسكندر"، المقدمة من موسكو إلى مينسك، ستزيد من فعالية الدفاع الجوي المشترك بين روسيا وبيلاروس.وشدد غالوزين على أن "هذا من شأنه تحسين القدرة القتالية للجيش البيلاروسي وكفاءة نظام الدفاع الجوي الروسي البيلاروسي المشترك".وأعربت بيلاروس عن مخاوفها بسبب وجود قوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" بالقرب من حدود البلاد، مشيرة إلى أن هذه القوات يمكن أن تُنشئ مجموعات ضاربة ضد البلاد وضد روسيا الاتحادية.وقال وزير الدفاع البيلاروسي، فيكتور خرينين، إن "قوات الناتو الموجودة بالقرب من الحدود يمكن أن تصبح أساسا لخلق مجموعات ضاربة ضد الجمهورية وروسيا".
https://sputnikarabic.ae/20221224/-الخارجية-الروسية-تزويد-بيلاروس-بمنظومتي-إس-400-وإسكندر-ستزيد-من-فعالية-الدفاع-المشترك-1071538862.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, أخبار بيلاروسيا اليوم, منظومة إسكندر, اختبار جاهزية
رصد عسكري, أخبار بيلاروسيا اليوم, منظومة إسكندر, اختبار جاهزية
بيلاروس تعلن جاهزية منظومتي "إسكندر" و"إس-400" لأداء مهامها
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أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية انتهاء دورة التدريب على أنظمة الصواريخ التكتيكية "إسكندر" وأنظمة الدفاع الجوي "إس-400" التي تم نشرها في بيلاروس، مؤكدة أنها جاهزة لأداء مهامها.
وقال رئيس المديرية الرئيسية للأيدلوجية في الوزارة، ليونيد كاسينسكي، "هذه الأنواع من الأسلحة في الخدمة القتالية اليوم وهي جاهزة تماما لأداء المهام المنوطة بها".
وأضاف كاسينسكي أن "الجيش البيلاروسي، الذي يتكفل بتشغيل منظومتي "إسكندر" و"إس-400" تم تدريبهم بالكامل في مراكز التدريب القتالي المشترك للقوات المسلحة الروسية والبيلاورسية".
هذا وأكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل غالوزين، في وقت سابق، أن منظومتي الدفاع الجوي "إس-400" و"إسكندر"، المقدمة من موسكو إلى مينسك، ستزيد من فعالية الدفاع الجوي المشترك بين روسيا وبيلاروس.
وقال غالوزين، إنه "على وجه الخصوص، تلقت القوات المسلحة البيلاروسية أحدث الأسلحة الروسية، من أنظمة الدفاع الجوي إس -400 وأنظمة الصواريخ الباليستية القصيرة المدى إسكندر".
وشدد غالوزين على أن "هذا من شأنه تحسين القدرة القتالية للجيش البيلاروسي وكفاءة نظام الدفاع الجوي الروسي البيلاروسي المشترك".
وأعربت بيلاروس
عن مخاوفها بسبب وجود قوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" بالقرب من حدود البلاد، مشيرة إلى أن هذه القوات يمكن أن تُنشئ مجموعات ضاربة ضد البلاد وضد روسيا الاتحادية.
وقال وزير الدفاع البيلاروسي، فيكتور خرينين، إن "قوات الناتو الموجودة بالقرب من الحدود يمكن أن تصبح أساسا لخلق مجموعات ضاربة ضد الجمهورية وروسيا".