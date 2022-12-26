https://sputnikarabic.ae/20221226/تايبيه-الجيش-الصيني-أرسل-71-طائرة-و7-سفن-إلى-مضيق-تايوان-1071596458.html

تايبيه: الجيش الصيني أرسل 71 طائرة و7 سفن إلى مضيق تايوان

تايبيه: الجيش الصيني أرسل 71 طائرة و7 سفن إلى مضيق تايوان

قالت وزارة الدفاع في تايوان (الصين)، اليوم الاثنين، إن القوات المسلحة للجزيرة سجلت 71 طائرة وسبع سفن تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني تقترب من الجزيرة خلال الـ... 26.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-26T03:59+0000

2022-12-26T03:59+0000

2022-12-26T03:59+0000

الصين

أخبار تايوان

التوتر العسكري بين الصين وتايوان

العالم

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وبحسب وزارة الدفاع التايوانية، أرسلت تايوان طائرات وسفن بحرية وأنظمة صواريخ برية للرد على تصرفات الصين.كان الجيش الصيني، أعلن أمس الأحد، أنه أجرى تدريبات عسكرية حول جزيرة تايوان التي تتمتع بالحكم الذاتي وتسعى للاستقلال عن الصين، منوها بأن هذه التدريبات تأتي ردا على تصاعد التواطؤ بين واشنطن وتايبيه.تصاعد الوضع حول تايوان بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الجزيرة في أوائل أغسطس/آب الماضي.وأدانت الصين رحلة بيلوسي، التي اعتبرتها بادرة دعم للانفصالية، وشنت مناورات عسكرية واسعة النطاق بالقرب من الجزيرة.أرسلت عدة دول، بما في ذلك فرنسا وليتوانيا والولايات المتحدة واليابان، ومؤخراً ألمانيا وفودها إلى الجزيرة منذ ذلك الحين، مما زاد التوترات في مضيق تايوان.تخضع تايوان للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين منذ عام 1949. وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان - وهي منطقة لها حكومتها المنتخبة - أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرًا لا جدال فيه.

https://sputnikarabic.ae/20221225/الجيش-الصيني-أجرينا-تدريبات-عسكرية-حول-تايوان-ردا-على-تصاعد-التواطؤ-بين-واشنطن-وتايبيه-1071577442.html

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