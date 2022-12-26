https://sputnikarabic.ae/20221226/تحطم-طائرة-مقاتلة-كورية-جنوبية-ونجاة-الطيارين-1071596607.html
تحطم طائرة مقاتلة كورية جنوبية ونجاة الطيارين
تحطم طائرة مقاتلة كورية جنوبية ونجاة الطيارين
تحطمت طائرة هجومية خفيفة تابعة لسلاح الجو الكوري الجنوبي من طراز (KA-1) في موكجي-ري، بهوينجسونغ. 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T04:26+0000
2022-12-26T04:26+0000
2022-12-26T04:26+0000
كوريا الجنوبية
العالم
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وبحسب سلاح الجو، تحطمت الطائرة الهجومية الخفيفة التابعة لقاعدة وونجو في أثناء إقلاعها من القاعدة، ونجا الطياران ونقل من قبل سلطات الإطفاء بعد قذفهما مقعدي الطائرة، وأفادت التقارير أنهما في حالة جيدة.سقطت الطائرة الهجومية الخفيفة في الميدان حول موكجي-ري وبالقرب من منزل خاص بأحد المدنيين.ولم تتأكد حتى الآن وقوع أضرار بالمنزل الخاص، وتحقق السلطات العسكرية في ملابسات الحادث، وفقا لوكالة "يونهاب".لم يمر شهر على تحطم طائرة مقاتلة من طراز (KF-16) في السماء على بعد حوالي 20 كيلومترًا غرب مدينة وونجو بمقاطعة جانج وون يوم 20 نوفمبر الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20221223/كوريا-الشمالية-تطلق-صاروخا-باليستيا-باتجاه-بحر-اليابان-1071511830.html
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كوريا الجنوبية, العالم
تحطم طائرة مقاتلة كورية جنوبية ونجاة الطيارين
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تحطمت طائرة هجومية خفيفة تابعة لسلاح الجو الكوري الجنوبي من طراز (KA-1) في موكجي-ري، بهوينجسونغ.
وبحسب سلاح الجو، تحطمت الطائرة الهجومية الخفيفة التابعة لقاعدة وونجو في أثناء إقلاعها من القاعدة، ونجا الطياران ونقل من قبل سلطات الإطفاء بعد قذفهما مقعدي الطائرة، وأفادت التقارير أنهما في حالة جيدة.
سقطت الطائرة الهجومية الخفيفة في الميدان حول موكجي-ري وبالقرب من منزل خاص بأحد المدنيين
.
ولم تتأكد حتى الآن وقوع أضرار بالمنزل الخاص، وتحقق السلطات العسكرية في ملابسات الحادث، وفقا
لوكالة "يونهاب".
لم يمر شهر على تحطم طائرة مقاتلة من طراز (KF-16) في السماء على بعد حوالي 20 كيلومترًا غرب مدينة وونجو بمقاطعة جانج وون يوم 20 نوفمبر الماضي.