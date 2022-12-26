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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221226/تصفية-مجموعة-تخريبية-أوكرانية-على-حدود-منطقة-بريانسك-الروسية-1071618475.html
تصفية مجموعة تخريبية أوكرانية على حدود منطقة بريانسك الروسية
تصفية مجموعة تخريبية أوكرانية على حدود منطقة بريانسك الروسية
تمكنت عناصر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي من تصفية مجموعة تخريب واستطلاع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على حدود منطقة بريانسك. 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T12:19+0000
2022-12-26T12:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وأفاد مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي، في بيان اليوم الاثنين بأنه "نتيجة الاشتباك الذي وقع في 25 ديسمبر 2022 قتل أربعة مخربين حاولوا اختراق أراضي منطقة بريانسك من أوكرانيا".وأضاف البيان أنه كان لدى المخربين أسلحة أجنبية: رشاشات SIG Sauer الألمانية وذخيرة.إضافة إلى ذلك، كانت لديهم أجهزة اتصال وملاحة، بالإضافة إلى وسائل لارتكاب أعمال تخريبية وإرهابية - أربع عبوات ناسفة بسعة إجمالية تبلغ حوالي 40 كيلوغراما من مادة تي إن تي.حاول الجيش الأوكراني مؤخرا ارتكاب أعمال تخريبية في السكك الحديدية في المنطقة. في أكتوبر/ تشرين الأول، اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي (FSB) مهاجمًا في بريانسك كان يعد لهجوم إرهابي في إحدى محطات النقل واللوجستيات. في نهاية الشهر، انفجرت عبوة ناسفة في المنطقة الواقعة بين بلدتي نوفوزيبكوف وزلينكا.
https://sputnikarabic.ae/20221123/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يحبط-عملية-تخريب-في-فورونيج-1070478047.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

تصفية مجموعة تخريبية أوكرانية على حدود منطقة بريانسك الروسية

12:19 GMT 26.12.2022 (تم التحديث: 12:21 GMT 26.12.2022)
© Sputnik . Russian Federal Security Service / الانتقال إلى بنك الصورالأمن الفيدرالي الروسي
الأمن الفيدرالي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2022
© Sputnik . Russian Federal Security Service
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تمكنت عناصر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي من تصفية مجموعة تخريب واستطلاع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على حدود منطقة بريانسك.
وأفاد مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي، في بيان اليوم الاثنين بأنه "نتيجة الاشتباك الذي وقع في 25 ديسمبر 2022 قتل أربعة مخربين حاولوا اختراق أراضي منطقة بريانسك من أوكرانيا".
وأضاف البيان أنه كان لدى المخربين أسلحة أجنبية: رشاشات SIG Sauer الألمانية وذخيرة.
إضافة إلى ذلك، كانت لديهم أجهزة اتصال وملاحة، بالإضافة إلى وسائل لارتكاب أعمال تخريبية وإرهابية - أربع عبوات ناسفة بسعة إجمالية تبلغ حوالي 40 كيلوغراما من مادة تي إن تي.
عناصر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الأمن الفيدرالي الروسي يحبط عملية تخريب في فورونيج
23 نوفمبر, 15:13 GMT
حاول الجيش الأوكراني مؤخرا ارتكاب أعمال تخريبية في السكك الحديدية في المنطقة. في أكتوبر/ تشرين الأول، اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي (FSB) مهاجمًا في بريانسك كان يعد لهجوم إرهابي في إحدى محطات النقل واللوجستيات. في نهاية الشهر، انفجرت عبوة ناسفة في المنطقة الواقعة بين بلدتي نوفوزيبكوف وزلينكا.
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