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تصميم آلة نانوية مستوحاة من الأخطبوط يمكنها تغيير الألوان
تصميم آلة نانوية مستوحاة من الأخطبوط يمكنها تغيير الألوان
صممت مجموعة من علماء الروبوتات الصينيين آلة صغيرة يمكنها محاكاة الأخطبوطات، التي يتغير لون أصباغ خلاياها تحت الضغط الكيميائي. 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T07:52+0000
2022-12-26T07:52+0000
علوم
ألوان
علماء
الصين
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ووفقا لوكالة "شينخوا" الصينية، فإن العلماء أكدوا أن التألق الفلوري يحدث استجابة للإشارات الكيميائية في شتى أرجاء الطبيعة، كما هو الحال في رأسيات الأرجل التي تُغير لونها للهروب من الحيوانات المفترسة.وأضافت الوكالة أن علماء من جامعة شانغهاي جياو تونغ، عملوا على دمج هذا النوع من التألق الفلوري ذي الاستجابة الكيميائية في آلة نانوية للحمض النووي، وفقا لدراسة نشرت في مجلة روبوتات العلوم مؤخرا.وتقوم آلة الحمض النووي النانوية التي صممها العلماء الصينيون بالتألق الفلوري استجابة لتغيرات الحموضة داخل الخلية. وفي الاختبار داخل المختبر، حدد الجهاز النانوي وقدر امتصاص وانبعاث المواد، على التوالي، من خلال غشاء الخلية. ويمكن للجهاز حينئذ تغيير الشكل بشكل مستقل استجابة لتغيرات الأس الهيدروجيني، والتي بدورها تعرض ألوان الفلورسنت التكيفية، وفقا للدراسة.ويقدم التصميم الجديد رؤى حول كيفية استخدام الروبوتات لدراسة الأنظمة الحية وتفاعلاتها، وفقا للدراسة.
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علوم, ألوان, علماء, الصين
علوم, ألوان, علماء, الصين

تصميم آلة نانوية مستوحاة من الأخطبوط يمكنها تغيير الألوان

07:52 GMT 26.12.2022
© Fotolia / Vladimir Wrangelاخطبوط
اخطبوط - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2022
© Fotolia / Vladimir Wrangel
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صممت مجموعة من علماء الروبوتات الصينيين آلة صغيرة يمكنها محاكاة الأخطبوطات، التي يتغير لون أصباغ خلاياها تحت الضغط الكيميائي.
ووفقا لوكالة "شينخوا" الصينية، فإن العلماء أكدوا أن التألق الفلوري يحدث استجابة للإشارات الكيميائية في شتى أرجاء الطبيعة، كما هو الحال في رأسيات الأرجل التي تُغير لونها للهروب من الحيوانات المفترسة.
وأضافت الوكالة أن علماء من جامعة شانغهاي جياو تونغ، عملوا على دمج هذا النوع من التألق الفلوري ذي الاستجابة الكيميائية في آلة نانوية للحمض النووي، وفقا لدراسة نشرت في مجلة روبوتات العلوم مؤخرا.
وتقوم آلة الحمض النووي النانوية التي صممها العلماء الصينيون بالتألق الفلوري استجابة لتغيرات الحموضة داخل الخلية. وفي الاختبار داخل المختبر، حدد الجهاز النانوي وقدر امتصاص وانبعاث المواد، على التوالي، من خلال غشاء الخلية. ويمكن للجهاز حينئذ تغيير الشكل بشكل مستقل استجابة لتغيرات الأس الهيدروجيني، والتي بدورها تعرض ألوان الفلورسنت التكيفية، وفقا للدراسة.
ويقدم التصميم الجديد رؤى حول كيفية استخدام الروبوتات لدراسة الأنظمة الحية وتفاعلاتها، وفقا للدراسة.
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