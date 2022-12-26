https://sputnikarabic.ae/20221226/تعرض-محطتي-كهرباء-لهجوم-بالعاصمة-الأمريكية-واشنطن-1071597271.html
تعرض محطتي كهرباء لهجوم بالعاصمة الأمريكية واشنطن
تعرض محطتي كهرباء لهجوم بالعاصمة الأمريكية واشنطن
انقطعت الكهرباء عن آلاف السكان بالقرب من تاكوما بواشنطن بعد مهاجمة محطتين فرعيتين، حيث أُبلغت الشرطة بالحادث، حسبما شركة المرافق المحلية، أمس الأحد. 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T05:39+0000
2022-12-26T05:39+0000
2022-12-26T05:49+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقالت شركة تاكوما للمرافق العامة في منشور على تويتر، "في وقت مبكر من صباح اليوم، تعرضت محطتان فرعيتان في تاكوما باور للهجوم في مقاطعة بيرس الشرقية... أُخطرت سلطات إنفاذ القانون". ولم تقدم الشركة أي تفاصيل أخرى عن طبيعة هجوم يوم عيد الميلاد.في وقت سابق من هذا الشهر، أبلغت إحدى المرافق في ولاية كارولينا الشمالية عن انقطاعات لما قالت السلطات المحلية، إنها عمليات إطلاق نار مدبرة يتم التحقيق فيها الآن من قبل سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية.وقد أجرى مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) أيضًا تحقيقات في إطلاق النار بالقرب من منشأة للطاقة في ساوث كارولينا بعد أيام، وما إذا كان هذان الحادثان مرتبطان، حسبما أفادت إن بي سي نيوز ووسائل إعلام محلية أخرى.تعرضت المرافق في جميع أنحاء البلاد لضغوط بسبب نظام الطقس البارد القاسي الذي اجتاح البلاد هذا الأسبوع، مما ترك أكثر من 300 ألف مواطن دون كهرباء من عاصفة الشتاء.
https://sputnikarabic.ae/20221226/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-العاصفة-الثلجية-في-الولايات-المتحدة-إلى-34-شخصا-1071596311.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
تعرض محطتي كهرباء لهجوم بالعاصمة الأمريكية واشنطن
05:39 GMT 26.12.2022 (تم التحديث: 05:49 GMT 26.12.2022) تابعنا عبر
انقطعت الكهرباء عن آلاف السكان بالقرب من تاكوما بواشنطن بعد مهاجمة محطتين فرعيتين، حيث أُبلغت الشرطة بالحادث، حسبما شركة المرافق المحلية، أمس الأحد.
وقالت شركة تاكوما للمرافق العامة في منشور على تويتر، "في وقت مبكر من صباح اليوم، تعرضت محطتان فرعيتان في تاكوما باور للهجوم
في مقاطعة بيرس الشرقية... أُخطرت سلطات إنفاذ القانون". ولم تقدم الشركة أي تفاصيل أخرى عن طبيعة هجوم يوم عيد الميلاد.
وقالت الشركة إن حوالي 2700 شخص تخدمهم شركة تاكوما للمرافق العامة تضرروا بعد أن فقد 7300 ساكن الكهرباء في مقاطعة بيرس الشرقية، على بعد حوالي 45 ميلا (72 كم) جنوب سياتل. وقالت "نحن نعمل بأسرع ما يمكن وبأمان لاستعادة الطاقة"، وفقا لوكالة "رويترز".
في وقت سابق من هذا الشهر، أبلغت إحدى المرافق في ولاية كارولينا الشمالية عن انقطاعات لما قالت السلطات المحلية، إنها عمليات إطلاق نار مدبرة يتم التحقيق فيها الآن من قبل سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية.
وقد أجرى مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) أيضًا تحقيقات في إطلاق النار بالقرب من منشأة للطاقة في ساوث كارولينا بعد أيام، وما إذا كان هذان الحادثان مرتبطان، حسبما أفادت إن بي سي نيوز ووسائل إعلام محلية أخرى.
تعرضت المرافق في جميع أنحاء البلاد لضغوط بسبب نظام الطقس البارد القاسي الذي اجتاح البلاد هذا الأسبوع، مما ترك أكثر من 300 ألف مواطن دون كهرباء من عاصفة الشتاء.