عربي
https://sputnikarabic.ae/20221226/تعرض-محطتي-كهرباء-لهجوم-بالعاصمة-الأمريكية-واشنطن-1071597271.html
تعرض محطتي كهرباء لهجوم بالعاصمة الأمريكية واشنطن
تعرض محطتي كهرباء لهجوم بالعاصمة الأمريكية واشنطن
انقطعت الكهرباء عن آلاف السكان بالقرب من تاكوما بواشنطن بعد مهاجمة محطتين فرعيتين، حيث أُبلغت الشرطة بالحادث، حسبما شركة المرافق المحلية، أمس الأحد. 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T05:39+0000
2022-12-26T05:49+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/04/1064653026_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_9236b7aff62f5bbe2570318a6a368ff2.jpg
وقالت شركة تاكوما للمرافق العامة في منشور على تويتر، "في وقت مبكر من صباح اليوم، تعرضت محطتان فرعيتان في تاكوما باور للهجوم في مقاطعة بيرس الشرقية... أُخطرت سلطات إنفاذ القانون". ولم تقدم الشركة أي تفاصيل أخرى عن طبيعة هجوم يوم عيد الميلاد.في وقت سابق من هذا الشهر، أبلغت إحدى المرافق في ولاية كارولينا الشمالية عن انقطاعات لما قالت السلطات المحلية، إنها عمليات إطلاق نار مدبرة يتم التحقيق فيها الآن من قبل سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية.وقد أجرى مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) أيضًا تحقيقات في إطلاق النار بالقرب من منشأة للطاقة في ساوث كارولينا بعد أيام، وما إذا كان هذان الحادثان مرتبطان، حسبما أفادت إن بي سي نيوز ووسائل إعلام محلية أخرى.تعرضت المرافق في جميع أنحاء البلاد لضغوط بسبب نظام الطقس البارد القاسي الذي اجتاح البلاد هذا الأسبوع، مما ترك أكثر من 300 ألف مواطن دون كهرباء من عاصفة الشتاء.
https://sputnikarabic.ae/20221226/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-العاصفة-الثلجية-في-الولايات-المتحدة-إلى-34-شخصا-1071596311.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/04/1064653026_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_6c879ca82d7564d57d8be77c4ae7f322.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

تعرض محطتي كهرباء لهجوم بالعاصمة الأمريكية واشنطن

05:39 GMT 26.12.2022 (تم التحديث: 05:49 GMT 26.12.2022)
© AFP 2022 / JIM VONDRUSKAالشرطة الأمريكية تكشف هوية مطلق النار في شيكاغو 4 يوليو 2022
الشرطة الأمريكية تكشف هوية مطلق النار في شيكاغو 4 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2022
© AFP 2022 / JIM VONDRUSKA
تابعنا عبرTelegram
انقطعت الكهرباء عن آلاف السكان بالقرب من تاكوما بواشنطن بعد مهاجمة محطتين فرعيتين، حيث أُبلغت الشرطة بالحادث، حسبما شركة المرافق المحلية، أمس الأحد.
وقالت شركة تاكوما للمرافق العامة في منشور على تويتر، "في وقت مبكر من صباح اليوم، تعرضت محطتان فرعيتان في تاكوما باور للهجوم في مقاطعة بيرس الشرقية... أُخطرت سلطات إنفاذ القانون". ولم تقدم الشركة أي تفاصيل أخرى عن طبيعة هجوم يوم عيد الميلاد.

وقالت الشركة إن حوالي 2700 شخص تخدمهم شركة تاكوما للمرافق العامة تضرروا بعد أن فقد 7300 ساكن الكهرباء في مقاطعة بيرس الشرقية، على بعد حوالي 45 ميلا (72 كم) جنوب سياتل. وقالت "نحن نعمل بأسرع ما يمكن وبأمان لاستعادة الطاقة"، وفقا لوكالة "رويترز".

في وقت سابق من هذا الشهر، أبلغت إحدى المرافق في ولاية كارولينا الشمالية عن انقطاعات لما قالت السلطات المحلية، إنها عمليات إطلاق نار مدبرة يتم التحقيق فيها الآن من قبل سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية.
وقد أجرى مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) أيضًا تحقيقات في إطلاق النار بالقرب من منشأة للطاقة في ساوث كارولينا بعد أيام، وما إذا كان هذان الحادثان مرتبطان، حسبما أفادت إن بي سي نيوز ووسائل إعلام محلية أخرى.
ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة الثلجية في الولايات المتحدة إلى 34 شخصا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2022
ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة الثلجية في الولايات المتحدة إلى 34 شخصا
03:22 GMT
تعرضت المرافق في جميع أنحاء البلاد لضغوط بسبب نظام الطقس البارد القاسي الذي اجتاح البلاد هذا الأسبوع، مما ترك أكثر من 300 ألف مواطن دون كهرباء من عاصفة الشتاء.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий РСЗО Ураган в Харьковской области. - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:30 GMTТанк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة23 ديسمبر, 20:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала