https://sputnikarabic.ae/20221226/تقارير-الحكومة-الإسرائيلية-الجديدة-تستعد-لتأدية-اليمين-الدستورية-1071631002.html
تقارير: الحكومة الإسرائيلية الجديدة تستعد لتأدية اليمين الدستورية
تقارير: الحكومة الإسرائيلية الجديدة تستعد لتأدية اليمين الدستورية
أفادت تقارير، اليوم الاثنين، أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة ستؤدي اليمين أمام البرلمان الإسرائيلي يوم الخميس الموافق 29 ديسمبر/ كانون الأول الجاري. 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T16:57+0000
2022-12-26T16:57+0000
2022-12-26T16:57+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
بنيامين نتنياهو
العالم
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وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، نقلا عن رسائل زعيم حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، إلى أعضاء البرلمان، أن "الكنيست سيصادق على الحكومة الجديدة وستصل رسميا إلى السلطة، يوم الخميس".ومن المتوقع أن يبدأ الاجتماع يوم 29 ديسمبر الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش.وفي 22 ديسمبر، أبلغ نتنياهو الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، أنه نجح في تشكيل حكومة جديدة، وأن مراسم أداء اليمين للحكومة الجديدة يجب أن تتم في موعد أقصاه 2 يناير/ كانون الثاني المقبل.وحصل نتنياهو، الذي فاز حزبه في الانتخابات البرلمانية المبكرة في 1 نوفمبر/تشرين الثاني، كجزء من ائتلاف يميني، على تفويض لتشكيل الحكومة الجديدة للبلاد من الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، في 13 نوفمبر، وكان من المقرر أن ينتهي التفويض في 11 ديسمبر، لكن هرتسوغ مدده بعشرة أيام حتى 21 ديسمبر.وشغل بنيامين نتنياهو منصب رئيس وزراء إسرائيل لفترتين، من 1996 إلى 1999، ومن 2009 إلى عام 2021.
https://sputnikarabic.ae/20221226/لابيد-نتنياهو-يشكل-حكومة-جنون-لن-نتركهم-يفككون-إسرائيل-1071622984.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, العالم
تقارير: الحكومة الإسرائيلية الجديدة تستعد لتأدية اليمين الدستورية
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أفادت تقارير، اليوم الاثنين، أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة ستؤدي اليمين أمام البرلمان الإسرائيلي يوم الخميس الموافق 29 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وذكرت صحيفة
"جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، نقلا عن رسائل زعيم حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، إلى أعضاء البرلمان، أن "الكنيست سيصادق على الحكومة الجديدة وستصل رسميا إلى السلطة، يوم الخميس".
ومن المتوقع أن يبدأ الاجتماع يوم 29 ديسمبر الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش.
وفي 22 ديسمبر، أبلغ نتنياهو الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، أنه نجح في تشكيل حكومة جديدة، وأن مراسم أداء اليمين للحكومة الجديدة يجب أن تتم في موعد أقصاه 2 يناير/ كانون الثاني المقبل.
وحصل نتنياهو، الذي فاز حزبه في الانتخابات البرلمانية المبكرة في 1 نوفمبر/تشرين الثاني، كجزء من ائتلاف يميني، على تفويض لتشكيل الحكومة الجديدة للبلاد من الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، في 13 نوفمبر، وكان من المقرر أن ينتهي التفويض في 11 ديسمبر، لكن هرتسوغ مدده بعشرة أيام حتى 21 ديسمبر.
وشغل بنيامين نتنياهو منصب رئيس وزراء إسرائيل لفترتين، من 1996 إلى 1999، ومن 2009 إلى عام 2021.