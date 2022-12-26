عربي
https://sputnikarabic.ae/20221226/تونس-الاتفاق-على-إلغاء-إضراب-محطات-بيع-الوقود-1071619262.html
تونس... الاتفاق على إلغاء إضراب محطات بيع الوقود
تونس... الاتفاق على إلغاء إضراب محطات بيع الوقود
تقرر إلغاء إضراب محطات بيع الوقود والخدمات في تونس، اليوم الاثنين، والذي كان من المقرر تنفيذه يومي 29 و30 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وذلك بعد اجتماع اللجنة... 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T12:29+0000
2022-12-26T12:29+0000
العالم العربي
أخبار تونس اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0d/1068973044_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_a0e05b04dee6bb1fd73773049cb21f17.jpg
وذكرت قناة "نسمة" التونسية إنه تم التوصل لاتفاق بين وزارة الصناعة التونسية والغرفة الوطنية لأصحاب محطات بيع الوقود بشأن طلبات الغرفة الوطنية بخصوص بهامش الربح.وأصدرت الهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية التونسية بيانا تعهدت فيه لأصحاب محطات الوقود بإمضاء الملحق التعديلي للزيادات في الأجور ل 2022 و2023 و2024 في أجل لا يتجاوز 30 ديسمبر 2022.يذكر أنه قبل نحو ثلاثة أسابيع، تقرر إلغاء إضراب المخابز في تونس وتأجيله إلى يوم 10 يناير/ كانون الثاني، حسبما أعلن رئيس الغرفة الوطنية لاصحاب المخابز، محمد بوعنان.وأوضح بوعنان أن الغرفة قررت إلغاء الإضراب الذي بدأ تنفيذه يوم 7 ديسمبر وتقرر تعليقه إلى يوم 10 يناير 2023، وذلك إثر تلقى وعود حكومية بمعالجة الملفات العالقة.
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0d/1068973044_200:0:1401:901_1920x0_80_0_0_30697bf213e5f585d106e423789e6dca.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار تونس اليوم
العالم العربي, أخبار تونس اليوم

تونس... الاتفاق على إلغاء إضراب محطات بيع الوقود

12:29 GMT 26.12.2022
© Sputnik . Mariam.Gadera أزمة وقود في تونس تقود أصحاب السيارات إلى الانتظار لساعات في طوابير أمام محطات الوقود
 أزمة وقود في تونس تقود أصحاب السيارات إلى الانتظار لساعات في طوابير أمام محطات الوقود - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2022
© Sputnik . Mariam.Gadera
تابعنا عبرTelegram
تقرر إلغاء إضراب محطات بيع الوقود والخدمات في تونس، اليوم الاثنين، والذي كان من المقرر تنفيذه يومي 29 و30 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وذلك بعد اجتماع اللجنة المركزية للتصالح.
وذكرت قناة "نسمة" التونسية إنه تم التوصل لاتفاق بين وزارة الصناعة التونسية والغرفة الوطنية لأصحاب محطات بيع الوقود بشأن طلبات الغرفة الوطنية بخصوص بهامش الربح.
وأصدرت الهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية التونسية بيانا تعهدت فيه لأصحاب محطات الوقود بإمضاء الملحق التعديلي للزيادات في الأجور ل 2022 و2023 و2024 في أجل لا يتجاوز 30 ديسمبر 2022.
يذكر أنه قبل نحو ثلاثة أسابيع، تقرر إلغاء إضراب المخابز في تونس وتأجيله إلى يوم 10 يناير/ كانون الثاني، حسبما أعلن رئيس الغرفة الوطنية لاصحاب المخابز، محمد بوعنان.
وأوضح بوعنان أن الغرفة قررت إلغاء الإضراب الذي بدأ تنفيذه يوم 7 ديسمبر وتقرر تعليقه إلى يوم 10 يناير 2023، وذلك إثر تلقى وعود حكومية بمعالجة الملفات العالقة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий РСЗО Ураган в Харьковской области. - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:53 GMTТанк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة23 ديسمبر, 20:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала