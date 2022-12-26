https://sputnikarabic.ae/20221226/تونس-الاتفاق-على-إلغاء-إضراب-محطات-بيع-الوقود-1071619262.html
تونس... الاتفاق على إلغاء إضراب محطات بيع الوقود
تونس... الاتفاق على إلغاء إضراب محطات بيع الوقود
تقرر إلغاء إضراب محطات بيع الوقود والخدمات في تونس، اليوم الاثنين، والذي كان من المقرر تنفيذه يومي 29 و30 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وذلك بعد اجتماع اللجنة... 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T12:29+0000
2022-12-26T12:29+0000
2022-12-26T12:29+0000
العالم العربي
أخبار تونس اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0d/1068973044_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_a0e05b04dee6bb1fd73773049cb21f17.jpg
وذكرت قناة "نسمة" التونسية إنه تم التوصل لاتفاق بين وزارة الصناعة التونسية والغرفة الوطنية لأصحاب محطات بيع الوقود بشأن طلبات الغرفة الوطنية بخصوص بهامش الربح.وأصدرت الهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية التونسية بيانا تعهدت فيه لأصحاب محطات الوقود بإمضاء الملحق التعديلي للزيادات في الأجور ل 2022 و2023 و2024 في أجل لا يتجاوز 30 ديسمبر 2022.يذكر أنه قبل نحو ثلاثة أسابيع، تقرر إلغاء إضراب المخابز في تونس وتأجيله إلى يوم 10 يناير/ كانون الثاني، حسبما أعلن رئيس الغرفة الوطنية لاصحاب المخابز، محمد بوعنان.وأوضح بوعنان أن الغرفة قررت إلغاء الإضراب الذي بدأ تنفيذه يوم 7 ديسمبر وتقرر تعليقه إلى يوم 10 يناير 2023، وذلك إثر تلقى وعود حكومية بمعالجة الملفات العالقة.
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0d/1068973044_200:0:1401:901_1920x0_80_0_0_30697bf213e5f585d106e423789e6dca.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار تونس اليوم
العالم العربي, أخبار تونس اليوم
تونس... الاتفاق على إلغاء إضراب محطات بيع الوقود
تابعنا عبر
تقرر إلغاء إضراب محطات بيع الوقود والخدمات في تونس، اليوم الاثنين، والذي كان من المقرر تنفيذه يومي 29 و30 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وذلك بعد اجتماع اللجنة المركزية للتصالح.
وذكرت قناة
"نسمة" التونسية إنه تم التوصل لاتفاق بين وزارة الصناعة التونسية والغرفة الوطنية لأصحاب محطات بيع الوقود بشأن طلبات الغرفة الوطنية بخصوص بهامش الربح.
وأصدرت الهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية التونسية بيانا تعهدت فيه لأصحاب محطات الوقود بإمضاء الملحق التعديلي للزيادات في الأجور ل 2022 و2023 و2024 في أجل لا يتجاوز 30 ديسمبر 2022.
يذكر أنه قبل نحو ثلاثة أسابيع، تقرر إلغاء إضراب المخابز في تونس وتأجيله إلى يوم 10 يناير/ كانون الثاني، حسبما أعلن رئيس الغرفة الوطنية لاصحاب المخابز، محمد بوعنان.
وأوضح بوعنان أن الغرفة قررت إلغاء الإضراب الذي بدأ تنفيذه يوم 7 ديسمبر وتقرر تعليقه إلى يوم 10 يناير 2023، وذلك إثر تلقى وعود حكومية بمعالجة الملفات العالقة.