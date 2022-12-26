https://sputnikarabic.ae/20221226/تونس-تتسلم-152-ألف-جرعة-لقاح-كورنا-هبة-من-هولندا-1071610735.html
تونس تتسلم 152 ألف جرعة لقاح كورنا هبة من هولندا
تونس تتسلم 152 ألف جرعة لقاح كورنا هبة من هولندا
تسلمت تونس ما يزيد عن 152 ألف جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا كهبة من هولندا في إطار مبادرة كوفاكس، بحسب إعلام محلي. 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T11:22+0000
2022-12-26T11:22+0000
2022-12-26T11:22+0000
فيروس كورونا
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وقالت قناة "نسمة" نقلا عن بيان لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف": "تسلمت تونس مؤخرا بمطار تونس قرطاج الدولي 152640 جرعة لقاح ضد كوفيد-19 في إطار مبادرة كوفاكس هبة من المملكة الهولندية".وأضافت أن هذه اللقاحات تحمي من الطفرة الأولى لكورونا، والمتحورين الفرعيين عن أوميكرون بي أ.4 "و "بي أ.5".ولفتت اليونيسيف إلى أن "التلقيح يبقى الوسيلة الأكثر نجاعة لمقاومة انشار الفيروس".وتمكنت تونس من استكمال التلقيح لـ 6.3 مليون مواطن (بجرعتين على الأقل)، يمثلون ما نسبته 56% من إجمالي السكان.وحصلت تونس منذ تفشي الوباء في مارس/آذار 2020 على نحو 6.6 مليون جرعة من مبادرة كوفاكس، وهو برنامج تابع لمنظمة الصحة العالمية، هدفه توفير اللقاحات المجانية للدول متوسطة ومنخفضة الدخل.من جانبه، قال المدير العام للصيدلية المركزية (مؤسسة عامة تونسية تنشط في مجال استيراد وتسويق الأدوية) بشير اليرماني إن "هذه الدفعة المتحصل عليها من اللقاحات ستعاضد مجهودات تونس في الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19"، معربا عن امتنانه للحكومة الهولندية واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية.
https://sputnikarabic.ae/20221209/مسؤول-تونسي-يعلن-وجود-متحور-جديد-لكورونا-في-بلاده-1071016832.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
فيروس كورونا, أخبار تونس اليوم, العالم العربي
فيروس كورونا, أخبار تونس اليوم, العالم العربي
تونس تتسلم 152 ألف جرعة لقاح كورنا هبة من هولندا
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تسلمت تونس ما يزيد عن 152 ألف جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا كهبة من هولندا في إطار مبادرة كوفاكس، بحسب إعلام محلي.
وقالت قناة
"نسمة" نقلا عن بيان لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف": "تسلمت تونس مؤخرا بمطار تونس قرطاج الدولي 152640 جرعة لقاح ضد كوفيد-19 في إطار مبادرة كوفاكس هبة من المملكة الهولندية".
وأضافت أن هذه اللقاحات تحمي من الطفرة الأولى لكورونا، والمتحورين الفرعيين عن أوميكرون بي أ.4 "و "بي أ.5".
ولفتت اليونيسيف
إلى أن "التلقيح يبقى الوسيلة الأكثر نجاعة لمقاومة انشار الفيروس".
وتمكنت تونس من استكمال التلقيح لـ 6.3 مليون مواطن (بجرعتين على الأقل)، يمثلون ما نسبته 56% من إجمالي السكان.
وحصلت تونس
منذ تفشي الوباء في مارس/آذار 2020 على نحو 6.6 مليون جرعة من مبادرة كوفاكس، وهو برنامج تابع لمنظمة الصحة العالمية، هدفه توفير اللقاحات المجانية للدول متوسطة ومنخفضة الدخل.
من جانبه، قال المدير العام للصيدلية المركزية (مؤسسة عامة تونسية تنشط في مجال استيراد وتسويق الأدوية) بشير اليرماني إن "هذه الدفعة المتحصل عليها من اللقاحات ستعاضد مجهودات تونس في الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19"، معربا عن امتنانه للحكومة الهولندية واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية.