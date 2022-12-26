https://sputnikarabic.ae/20221226/جدل-حول-قانون-أملاك-الغائبين-في-القدس-1071628132.html

جدل حول قانون أملاك الغائبين في القدس

جدل حول قانون أملاك الغائبين في القدس

عاد الجدل حول قانون "أملاك الغائبين في القدس" إلى الواجهة، بعد بدء وزارة القضاء الإسرائيلية تسجيل ملكية أراض جنوب المسجد الأقصي، يقول الفلسطينيون إنها تابعة... 26.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-26T15:49+0000

2022-12-26T15:49+0000

2022-12-26T15:49+0000

راديو

مساحة حرة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/1a/1071626866_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_50146312450b90b436ec30c0d1afabc8.png

جدل حول قانون أملاك الغائبين في القدس جدل حول قانون أملاك الغائبين في القدس

ويأتي الإجراء الإسرائيلي ضمن مشروع "تسجيل وتسوية الأراضي" في القدس الذي انطلق عام 2018، وخصصت له إسرائيل ميزانية بقيمة 16 مليون دولار.وتقول إسرائيل إن المشروع "يهدف لتحسين حياة الفلسطينيين"، إلا أن الفلسطينيين يرون أنه "خطة للاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي وضمها للمستوطنات".وتطبق إسرائيل في القدس قانونا يعودة إلى الخمسينيات يعرف باسم "أملاك الغائبين"، الذي يعتبر أصحاب الأراضي غير المقيمين في القدس غائبين، وتؤول أملاكهم لإسرائيل، معتبرةً أن كل من لم يشارك في إجراء التسوية سيتم اعتباره غائبا.وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال أستاذ الإعلام في جامعة القدس، د. أحمد رفيق عوض، إن "هذا الإجراء عمليا هو جزء من خطة ممنهجة، وضعها الاحتلال للسيطرة على المدينة عبر تهجير السكان، ومنع البناء، ومصادرة العقارات، وتجفيف التمويل، وطرد المؤسسات الفلسطينية، في إطار خطة حقيقية تعمل عليها كل أذرع الدولة في إسرائيل، والآن وبعد فوز اليمين الإسرائيلي ربما نشهد مزيدا من هذه الإجراءات، لأن أحد أهداف الحكومة الجديدة هو تسريع عملية تهويد الأراضي"، مشيرًا إلى أن "إسرائيل تتصرف كأنها قوة فوق القانون، ويتعين على المقدسيين الدفاع عن المدينة المقدسة، والصمود في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية".وأكد الخبير في القانون الإنساني الدولي، نعيم أقبيق، أن "هذه الإجراءات تنتهك اتفاقية لاهاي لعام 1954 والبروتوكول الملحق بها عام 1999، والتي تنص على حماية المواقع الثقافية، كما أن إسرائيل لم تنفذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالطبيعة الديموغرافية والثقافة لمدينة القدس، رغم صدور قرار 476 الذي يحظر على قوة الاحتلال تغيير المعالم الثقافية أو أسماء الشوارع، أو ملكية الأفراد في المدينة".وأوضح أن "إسرائيل ارتكبت أيضا انتهاكات لقوانين الاحتلال بموجب معاهدة لاهاي 1907 لقانون الحرب، واتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بالأراضي المحتلة وما تقوم به إسرائيل في القدس يخالف كل هذه المواد"، مشيرًا إلى أنه "يتعين على الأشقاء العرب التدخل لحماية القدس، ولاحظنا كيف تدخلت مصر في غزة واستطاعت أن توقف المجزرة، ويجب أيضا أن يتم طرح هذا الموضوع في المحافل الدولية عن طريق السلطة الفلسطينية، حتى يمكن أن توضح موقفها أمام العالم".يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج مساحة حرةإعداد وتقديم: جيهان لطفي

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مساحة حرة, аудио