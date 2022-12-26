https://sputnikarabic.ae/20221226/حزب-الله-من-يراهن-على-أن-العلاقات-السعودية-الإيرانية-ستنتج-رئيسا-للبنان-فهو-واهم-1071631695.html

"حزب الله": من يراهن على أن العلاقات السعودية الإيرانية ستنتج رئيسا للبنان فهو واهم

"حزب الله": من يراهن على أن العلاقات السعودية الإيرانية ستنتج رئيسا للبنان فهو واهم

أكد نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، على "ضرورة استكمال خطوة ترسيم الحدود البحرية بخطوات التنقيب والاستخراج لما فيه مصلحة لبنان"، مشيرا إلى أن... 26.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-26T17:16+0000

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واعتبر قاسم، في حديث مع "إذاعة النور"، أنه "لا علاقة لملف استخراج النفط بانتخاب رئيس للجمهورية في لبنان"، مشدداً على أن "كل ما سيحصل في المستقبل سيكون تحت عين المقاومة، لأنها متمسكة بمعادلاتها في موضوع ثروات لبنان حتى الوصول إلى النتيجة المرجوة".ولفت إلى أن "هناك من راهن أن تتراجع شعبية حزب الله في الانتخابات الأخيرة وأن يصاب بخسائر، لكن النتيجة كانت صادمة لأن عدد النواب الذين حصل عليهم الحزب بلغ 15 نائبًا بزيادة نائبين في بعلبك وجبيل، فيما تجاوزت نسبة الأصوات ما كانت عليه عام 2018".وقال إن "الرئيس السابق ميشال عون واجه صعوبات استثنائية لم يواجهها رؤساء سابقون، منها الهجمة الأمريكية على لبنان لتغيير الاتجاه السياسي للبلد، وكوفيد 19، ووجود ​النازحين السوريين​، إضافة إلى تظاهرات 17تشرين 2019، والتدهور الاقتصادي في البلاد".وأضاف الشيخ قاسم: "إننا نسعى لأن يكون هناك رئيس للجمهورية في أسرع وقت، إذ ليس صحيحا أن نبني على أن الشغور هو الأصل"، معتبرًا أن "التنوع في المجلس النيابي يجعل انتخاب الرئيس يتطلب دقة واتفاقًا بين الكتل النيابية".يشار إلى أن لبنان يعاني عدة أزمات اقتصادية وسياسية، كان أبرزها أخيرا شغور المنصب الرئاسي، عقب انتهاء مدة العماد ميشال عون كرئيس للجمهورية.وفشل البرلمان على مدار 10 مرات متتالية في الوصول إلى توافق على انتخاب رئيس جديد للبلاد، وهو ما ألقى بظلاله على الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

https://sputnikarabic.ae/20221225/الراعي-هناك-مخطط-ضد-لبنان-وندعو-الأمم-المتحدة-لمؤتمر-بشأنه-لأننا-يئسنا-من-السياسيين-1071574170.html

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