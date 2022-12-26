https://sputnikarabic.ae/20221226/حصاد-ليبيا-2022-تراجع-العمليات-العسكرية-وفشل-إجراء-الانتخابات--1071624509.html
حصاد ليبيا 2022... تراجع العمليات العسكرية وفشل إجراء الانتخابات
حصاد ليبيا 2022... تراجع العمليات العسكرية وفشل إجراء الانتخابات
لم يختلف عام 2022 عن 11 عاما سابقة في المشهد الليبي، لكنه حمل خيبات كبيرة للشارع الليبي الذي كان يترقب إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية أو حتى الاتفاق على... 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T14:22+0000
2022-12-26T14:22+0000
2022-12-26T14:23+0000
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
تقارير سبوتنيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/16/1068089884_0:46:3010:1739_1920x0_80_0_0_a8dc074a80979467517b21972e0bf3fc.jpg
رغم تراجع مستوى العمليات العسكرية والاشتباكات والإرهاب، اختتم العام بواقعة مثيرة للجدل، بعد تسليم حكومة الدبيبة بتسليم ضابط المخابرات السابق أبو عجيلة مسعود إلى واشنطن، لمحاكمته بزعم التورط في تفجير طائرة لوكربي عام 1988.تقارب بين المجلسينفي الإطار قال سعد بن شرادة عضو المجلس الأعلى للدولة بليبيا، إن عام 2022 شهد خطوات إيجابية تمثلت في التقارب بين المجلسين، واستمرار عمل اللجان المشكّلة من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة في إطار السعي لإقرار القاعدة الدستورية.وشدد على أن الشارع الليبي يرى أن الأجسام السياسة تتصارع على السلطة دون مراعاة مصالح الشراع الليبي، وأن الرغبة لدى الجميع في الوقت الراهن في رحيل الأجسام السياسية ليقرر من يمثله عبر الانتخابات.محطات من الإخفاقاختتم العام بصدمة كبيرة وحالة من الجدل إثر تسليم "أبو عجيلة مسعود" إلى واشنطن بشكل مفاجئ. برر الدبيبة الواقعة بأن ليبيا لا تتحفظ على "إرهابيين" وهو ما استنكره البرلمان والأعلى للدولة.بدأ العام بخيبة أمل أخرى تمثلت في عدم إجراء الانتخابات البرلمانية التي كانت مقررة أساسا في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، ولم يحدد أي موعد جديد حتى نهاية 2022.لم تفلح ستيفاني ويليامز، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، في التوصل إلى أي نتائج بشأن الخلاف على القاعدة الدستورية، والتي لم يتم التوافق عليها حتى الآن.قرر مجلس النواب تكليف حكومة جديدة للقيام بمهمة الانتخابات في فبراير/ شباط، برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، والذي رفض الدبيبة تسليم السلطة لحكومته.نشبت اشتباكات في العاصمة طرابلس في أكثر من مرة بين كتائب تابعة لباشاغا وأخرى موالية للدبيبة، وخرجت على إثرها كتائب داعمة للأول من العاصمة طرابلس.في أبريل/ نيسان 2022، علق ممثلو الجيش الليبي في اللجنة الليبية العسكرية المشتركة "5+ 5" أعمالهم، احتجاجا على ممارسات "حكومة الدبيبة".لم تتمكن اللجنة العسكرية من البدء في تنفيذ عملية توحيد المؤسسة العسكرية التي نص عليها الاتفاق الذي جرى في العام 2020، وظل الوضع على ما هو عليه رغم تعدد اجتماعات اللجنة.بعد فشل ستيفاني وليامز في إجراء الانتخابات واتهامها من أطراف ليبية بالانحياز، ورفض بعض الدول تعيينها مبعوثة أممية جرى تعيين السنغالي عبد الله باثيلي مبعوثا أمميا.أزمة بوعجيلةفي الإطار قال البرلماني الليبي حمد البنداق، أن أهم الإنجازات خلال العام 2022 تتمثل في التقارب بين مجلسي الدولة والنواب، وتغير الخطاب السياسي لدى الجميع، وكذلك القناعة بأن الانتخابات والحوار هي الحل الوحيد للخروج من الأزمة.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الإخفاقات متعددة ومنها فشل تحديد موعد الانتخابات والبدء في الإجراءات الخاصة بها، إضافة لتسليم المواطن أبو عجيلة مسعود للجانب الأمريكي.رغم كل الخلافات يتطلع الشارع الليبي إلى إجراء الانتخابات المؤجلة خلال العام 2023، وإنهاء المراحل الانتقالية واختيار من يمثله في الأجسام السياسية والرئاسة.
https://sputnikarabic.ae/20221225/الجيش-الليبي-لن-نسكت-على-تحول-بلدنا-إلى-دولة-فاشلة-واستنزاف-ثرواتها-1071586977.html
https://sputnikarabic.ae/20221226/رئيس-المجلس-الرئاسي-الليبي-يزور-مصر--1071623620.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/16/1068089884_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_08cd7bfe7ed76568f08c41114071a68b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, تقارير سبوتنيك
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, تقارير سبوتنيك
حصاد ليبيا 2022... تراجع العمليات العسكرية وفشل إجراء الانتخابات
14:22 GMT 26.12.2022 (تم التحديث: 14:23 GMT 26.12.2022) تابعنا عبر
حصري
لم يختلف عام 2022 عن 11 عاما سابقة في المشهد الليبي، لكنه حمل خيبات كبيرة للشارع الليبي الذي كان يترقب إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية أو حتى الاتفاق على موعد جديد بعدما كانت مقررة بنهاية عام 2021.
رغم تراجع مستوى العمليات العسكرية والاشتباكات والإرهاب، اختتم العام بواقعة مثيرة للجدل، بعد تسليم حكومة الدبيبة
بتسليم ضابط المخابرات السابق أبو عجيلة مسعود إلى واشنطن، لمحاكمته بزعم التورط في تفجير طائرة لوكربي عام 1988.
تقارب بين المجلسين
في الإطار قال سعد بن شرادة عضو المجلس الأعلى للدولة بليبيا
، إن عام 2022 شهد خطوات إيجابية تمثلت في التقارب بين المجلسين، واستمرار عمل اللجان المشكّلة من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة في إطار السعي لإقرار القاعدة الدستورية.
وشدد على أن الشارع الليبي يرى أن الأجسام السياسة تتصارع على السلطة دون مراعاة مصالح الشراع الليبي، وأن الرغبة لدى الجميع في الوقت الراهن في رحيل الأجسام السياسية ليقرر من يمثله عبر الانتخابات.
محطات من الإخفاق
اختتم العام بصدمة كبيرة وحالة من الجدل إثر تسليم "أبو عجيلة مسعود" إلى واشنطن بشكل مفاجئ. برر الدبيبة الواقعة بأن ليبيا لا تتحفظ على "إرهابيين" وهو ما استنكره البرلمان والأعلى للدولة.
بدأ العام بخيبة أمل أخرى تمثلت في عدم إجراء الانتخابات البرلمانية
التي كانت مقررة أساسا في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، ولم يحدد أي موعد جديد حتى نهاية 2022.
لم تفلح ستيفاني ويليامز، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، في التوصل إلى أي نتائج بشأن الخلاف على القاعدة الدستورية، والتي لم يتم التوافق عليها حتى الآن.
قرر مجلس النواب تكليف حكومة جديدة للقيام بمهمة الانتخابات في فبراير/ شباط، برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، والذي رفض الدبيبة تسليم السلطة لحكومته.
نشبت اشتباكات في العاصمة طرابلس في أكثر من مرة بين كتائب تابعة لباشاغا وأخرى موالية للدبيبة، وخرجت على إثرها كتائب داعمة للأول من العاصمة طرابلس.
في أبريل/ نيسان 2022، علق ممثلو الجيش الليبي
في اللجنة الليبية العسكرية المشتركة "5+ 5" أعمالهم، احتجاجا على ممارسات "حكومة الدبيبة".
لم تتمكن اللجنة العسكرية من البدء في تنفيذ عملية توحيد المؤسسة العسكرية التي نص عليها الاتفاق الذي جرى في العام 2020، وظل الوضع على ما هو عليه رغم تعدد اجتماعات اللجنة.
بعد فشل ستيفاني وليامز في إجراء الانتخابات واتهامها من أطراف ليبية بالانحياز، ورفض بعض الدول تعيينها مبعوثة أممية جرى تعيين السنغالي عبد الله باثيلي مبعوثا أمميا.
أزمة بوعجيلة
في الإطار قال البرلماني الليبي حمد البنداق، أن أهم الإنجازات خلال العام 2022 تتمثل في التقارب بين مجلسي الدولة والنواب، وتغير الخطاب السياسي لدى الجميع، وكذلك القناعة بأن الانتخابات والحوار هي الحل الوحيد للخروج من الأزمة.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك
"، أن الإخفاقات متعددة ومنها فشل تحديد موعد الانتخابات والبدء في الإجراءات الخاصة بها، إضافة لتسليم المواطن أبو عجيلة مسعود للجانب الأمريكي.
رغم كل الخلافات يتطلع الشارع الليبي إلى إجراء الانتخابات المؤجلة خلال العام 2023، وإنهاء المراحل الانتقالية واختيار من يمثله في الأجسام السياسية والرئاسة.