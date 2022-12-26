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https://sputnikarabic.ae/20221226/خبراء-نفسيون-يتحدثون-عن-خطورة-الآثار-النفسية-لجائحة-كورونا-وضرورة-مواجهتها-1071611110.html
خبراء نفسيون يتحدثون عن خطورة الآثار النفسية لجائحة كورونا وضرورة مواجهتها
خبراء نفسيون يتحدثون عن خطورة الآثار النفسية لجائحة كورونا وضرورة مواجهتها
سلط تقرير لمنظمة الصحة العالمية الضوء على ارتفاع حالات الاكتئاب والقلق النفسي، بنسبة 25% في العام الأول لتفشي وباء كورونا، ما يلفت إلى خطورة الأثر النفسي... 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T11:40+0000
2022-12-26T11:40+0000
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وصرح يحيى عبد المؤمن، وهو خبير سابق لدى منظمة الصحة العالمية، لموقع "سكاي نيوز عربية"، بأن الأشهر الستة الأولى لانتشار "كوفيد-19" شهدت وضع البشر تحت ضغط نفسي استثنائي، حيث تسببت قرارات الإغلاق في حالة من الانعزال وباتت الناس تخاف من بعضها.وتشير الإحصاءات الرسمية إلى ارتفاع عدد المصابين بالأمراض العقلية إلى قرابة مليار شخص، بسبب انعزال الناس عن محيطها وفقدانها لأعمالها، والخوف من التجمعات، كان صعبا جدا على الجميع، كما كان الناس يرون الآلاف يموتون، ما يعزز شعورهم بأن دورها يقترب، في حين أن القسم الآخر فقد أحباء ولم يتمكن من توديعهم أو حتى بممارسة طقوس الدفن بالمعنى المتعارف قبل الجائحة.وأوضح عبد المؤمن أن اجتماع تلك الأسباب أحدث خللا كبيرا في الصحة النفسية للبشر، حيث استمرت التاثيرات السلبية لما بعد طرح اللقاحات المضادة، بسبب حملة التشكيك والمعلومات الخاطئة التي تم نشرها عن هذه اللقاحات.في السياق ذاته، ترى المحللة النفسية، رندا شليطا، أن سوء الرؤيا للمصير كان عاملا حاسما في تأزم الوضع النفسي للناس، التي باتت قلقة من اليوم الذي ستمرض فيه والتبعات التي قد تحدث لها، كما أسهم التأثير السلبي لفيروس كورونا في تبني الكثير من الدول لسياسات تشجع الناس على ضرورة الحصول على مساعدة طبية، وذلك من خلال دفع تكاليف العلاج النفسي لهم.وشددت شليطا على أن الاكتئاب مرض يمكن علاجه من خلال الأدوية كي لا يتطور إلى الانتحار، في حين أن القلق النفسي الناتج عن الضغوط الاقتصادية والمعيشية، لا يمكن علاج المريض به فقط من خلال الدعم الطبي، بل يجب أن تتم إعادة هذا الشخص إلى حياته الطبيعية وعمله وخلق بيئة مطمئنة.
https://sputnikarabic.ae/20221225/لجنة-الصحة-الصينية-تتوقف-عن-نشر-بيانات-حول-فيروس-كورونا-في-البلاد-1071564175.html
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الصحة
الصحة

خبراء نفسيون يتحدثون عن خطورة الآثار النفسية لجائحة كورونا وضرورة مواجهتها

11:40 GMT 26.12.2022
© Sputnik . Idrees Mohammed / الانتقال إلى بنك الصوركارثة إنسانية كبرى - تسجيل أرقام قياسية لحالات الإصابة بمرض "كوفيد-19"، الطاقم الطبي لمعالجة مرضى كورونا بمشفى في نيودلهي، الهند 28 أبريل 2021
كارثة إنسانية كبرى - تسجيل أرقام قياسية لحالات الإصابة بمرض كوفيد-19، الطاقم الطبي لمعالجة مرضى كورونا بمشفى في نيودلهي، الهند 28 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2022
© Sputnik . Idrees Mohammed
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سلط تقرير لمنظمة الصحة العالمية الضوء على ارتفاع حالات الاكتئاب والقلق النفسي، بنسبة 25% في العام الأول لتفشي وباء كورونا، ما يلفت إلى خطورة الأثر النفسي المدمر للوباء الذي يضاف إلى آثاره على الأجساد.
وصرح يحيى عبد المؤمن، وهو خبير سابق لدى منظمة الصحة العالمية، لموقع "سكاي نيوز عربية"، بأن الأشهر الستة الأولى لانتشار "كوفيد-19" شهدت وضع البشر تحت ضغط نفسي استثنائي، حيث تسببت قرارات الإغلاق في حالة من الانعزال وباتت الناس تخاف من بعضها.
وتشير الإحصاءات الرسمية إلى ارتفاع عدد المصابين بالأمراض العقلية إلى قرابة مليار شخص، بسبب انعزال الناس عن محيطها وفقدانها لأعمالها، والخوف من التجمعات، كان صعبا جدا على الجميع، كما كان الناس يرون الآلاف يموتون، ما يعزز شعورهم بأن دورها يقترب، في حين أن القسم الآخر فقد أحباء ولم يتمكن من توديعهم أو حتى بممارسة طقوس الدفن بالمعنى المتعارف قبل الجائحة.
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أمس, 06:17 GMT
وأوضح عبد المؤمن أن اجتماع تلك الأسباب أحدث خللا كبيرا في الصحة النفسية للبشر، حيث استمرت التاثيرات السلبية لما بعد طرح اللقاحات المضادة، بسبب حملة التشكيك والمعلومات الخاطئة التي تم نشرها عن هذه اللقاحات.
في السياق ذاته، ترى المحللة النفسية، رندا شليطا، أن سوء الرؤيا للمصير كان عاملا حاسما في تأزم الوضع النفسي للناس، التي باتت قلقة من اليوم الذي ستمرض فيه والتبعات التي قد تحدث لها، كما أسهم التأثير السلبي لفيروس كورونا في تبني الكثير من الدول لسياسات تشجع الناس على ضرورة الحصول على مساعدة طبية، وذلك من خلال دفع تكاليف العلاج النفسي لهم.
وشددت شليطا على أن الاكتئاب مرض يمكن علاجه من خلال الأدوية كي لا يتطور إلى الانتحار، في حين أن القلق النفسي الناتج عن الضغوط الاقتصادية والمعيشية، لا يمكن علاج المريض به فقط من خلال الدعم الطبي، بل يجب أن تتم إعادة هذا الشخص إلى حياته الطبيعية وعمله وخلق بيئة مطمئنة.
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