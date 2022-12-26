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يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" على أثير "راديو سبوتنيك" آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء سياسيين وعسكريين واقتصاديين واجتماعيين من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة.
https://sputnikarabic.ae/20221226/خبير-إما-انتشار-الجيش-السوري-في-الشمال-أو-عملية-عسكرية-تركية-1071626565.html
خبير: إما انتشار الجيش السوري في الشمال أو عملية عسكرية تركية
خبير: إما انتشار الجيش السوري في الشمال أو عملية عسكرية تركية
نناقش في هذه الحلقة: بوتين يؤكد استعداد بلاده للمفاوضات مع جميع الأطراف بشأن أوكرانيا. أنقرة تبحث مع موسكو ودمشق فتح سماء سوريا لعمليات ضد حزب العمال... 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T15:18+0000
2022-12-26T15:18+0000
راديو
بلا قيود
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خبير: إما انتشار الجيش السوري في الشمال أو عملية عسكرية تركية
خبير: إما انتشار الجيش السوري في الشمال أو عملية عسكرية تركية
قال وزير الدفاع الوطني التركي، خلوصي أكار، إن الاتصالات تتواصل على مستوى التعاون الثلاثي بين تركيا وروسيا وسوريا في هذا المجال. وعندما تصل المفاوضات إلى مرحلة معينة سنشاركها مع الصحافة.يقول الخبير العسكري والاستراتيجي د. كمال جفا، في حديث لبرنامجنا، في هذا الصدد:وأشار جفا إلى أن العملية البرية قد تحدث، لأنه لا يمكن لأردوغان أن يدخل الانتخابات إلا إذا حقق ما أعلنه من سقوف عالية، بشأن إبعاد المنظمات الكردية الإرهابية عن الحدود السورية التركية، وهناك خياران لا ثالث لهما، إما أن يستلم الجيش السوري هذه المنطقة، وإما سيكون هناك عملية عسكرية تركية لتطهير هذه المنطقة.احتجاجات رافضة للتطبيع في المغرب والبحريننظّم نشطاء في المغرب والبحرين احتجاجات رافضة للتطبيع مع إسرائيل، فيما يناقش مجلس الشورى في سلطنة عمان، مقترح تعديل المادة الأولى من المرسوم السلطاني الخاص بمقاطعة إسرائيل.حول هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن الإسرائيلي، غسان محمد، لـ"بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
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نغم كباس
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نغم كباس
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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1920
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بلا قيود, аудио
بلا قيود, аудио

خبير: إما انتشار الجيش السوري في الشمال أو عملية عسكرية تركية

15:18 GMT 26.12.2022
راديو
خبير: إما انتشار الجيش السوري في الشمال أو عملية عسكرية تركية
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نغم كباس - سبوتنيك عربي
نغم كباس
كل المواضيع
- سبوتنيك عربي
عماد الطفيلي
كل المواضيع
نناقش في هذه الحلقة: بوتين يؤكد استعداد بلاده للمفاوضات مع جميع الأطراف بشأن أوكرانيا. أنقرة تبحث مع موسكو ودمشق فتح سماء سوريا لعمليات ضد حزب العمال الكردستاني. "أنصار الله" تكشف عن لقاءات مباشرة مع السعودية لحل الأزمة اليمنية. احتجاجات في المغرب والبحرين رفضا للتطبيع مع إسرائيل. الجزائر عضو في "بريكس". احتفالات عيد الميلاد.
قال وزير الدفاع الوطني التركي، خلوصي أكار، إن الاتصالات تتواصل على مستوى التعاون الثلاثي بين تركيا وروسيا وسوريا في هذا المجال. وعندما تصل المفاوضات إلى مرحلة معينة سنشاركها مع الصحافة.
يقول الخبير العسكري والاستراتيجي د. كمال جفا، في حديث لبرنامجنا، في هذا الصدد:
"هذا السيناريو واقعي وممكن أن يحدث، لأنه لا يمكن أن يكون هناك عملية برية، إلا مع سماح بحرية العمل للطيران الحربي التركي، ويحتاج الأمر وجود قاذفات حربية استراتيجية، تمهد وتدمر خطوط الدفاع التي ستعترضها، كما تحتاج تركيا إلى حرية العمل للحوامات، والتي تؤمن الدعم اللوجستي، وتغطية على مستويات مرتفعة للقوات البرية".
وأشار جفا إلى أن العملية البرية قد تحدث، لأنه لا يمكن لأردوغان أن يدخل الانتخابات إلا إذا حقق ما أعلنه من سقوف عالية، بشأن إبعاد المنظمات الكردية الإرهابية عن الحدود السورية التركية، وهناك خياران لا ثالث لهما، إما أن يستلم الجيش السوري هذه المنطقة، وإما سيكون هناك عملية عسكرية تركية لتطهير هذه المنطقة.

احتجاجات رافضة للتطبيع في المغرب والبحرين

نظّم نشطاء في المغرب والبحرين احتجاجات رافضة للتطبيع مع إسرائيل، فيما يناقش مجلس الشورى في سلطنة عمان، مقترح تعديل المادة الأولى من المرسوم السلطاني الخاص بمقاطعة إسرائيل.
حول هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن الإسرائيلي، غسان محمد، لـ"بلا قيود":

"هذه الاحتجاجات دليل على عدم نجاح إسرائيل باختراق الشارع العربي حتى بعد التطبيع، وذلك لعدم جدية إسرائيل بإنهاء الصراع مع الفلسطينيين والعرب، وزيادة الممارسات التعسفية بحقهم، حتى أننا بتنا نسمع على لسان كبار المحللين اليهود أن التطبيع فشل في بلوغ غاياته وأنه سيتجمد تحت ضغط المواطنين العرب في الدول المطبعة ما قد يؤثر على مشروع التطبيع مع دول أخرى".

التفاصيل في الملف الصوتي...
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