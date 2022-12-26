https://sputnikarabic.ae/20221226/خبير-إما-انتشار-الجيش-السوري-في-الشمال-أو-عملية-عسكرية-تركية-1071626565.html

خبير: إما انتشار الجيش السوري في الشمال أو عملية عسكرية تركية

خبير: إما انتشار الجيش السوري في الشمال أو عملية عسكرية تركية

نناقش في هذه الحلقة: بوتين يؤكد استعداد بلاده للمفاوضات مع جميع الأطراف بشأن أوكرانيا. أنقرة تبحث مع موسكو ودمشق فتح سماء سوريا لعمليات ضد حزب العمال... 26.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-26T15:18+0000

2022-12-26T15:18+0000

2022-12-26T15:18+0000

راديو

بلا قيود

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خبير: إما انتشار الجيش السوري في الشمال أو عملية عسكرية تركية خبير: إما انتشار الجيش السوري في الشمال أو عملية عسكرية تركية

قال وزير الدفاع الوطني التركي، خلوصي أكار، إن الاتصالات تتواصل على مستوى التعاون الثلاثي بين تركيا وروسيا وسوريا في هذا المجال. وعندما تصل المفاوضات إلى مرحلة معينة سنشاركها مع الصحافة.يقول الخبير العسكري والاستراتيجي د. كمال جفا، في حديث لبرنامجنا، في هذا الصدد:وأشار جفا إلى أن العملية البرية قد تحدث، لأنه لا يمكن لأردوغان أن يدخل الانتخابات إلا إذا حقق ما أعلنه من سقوف عالية، بشأن إبعاد المنظمات الكردية الإرهابية عن الحدود السورية التركية، وهناك خياران لا ثالث لهما، إما أن يستلم الجيش السوري هذه المنطقة، وإما سيكون هناك عملية عسكرية تركية لتطهير هذه المنطقة.احتجاجات رافضة للتطبيع في المغرب والبحريننظّم نشطاء في المغرب والبحرين احتجاجات رافضة للتطبيع مع إسرائيل، فيما يناقش مجلس الشورى في سلطنة عمان، مقترح تعديل المادة الأولى من المرسوم السلطاني الخاص بمقاطعة إسرائيل.حول هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن الإسرائيلي، غسان محمد، لـ"بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي...

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