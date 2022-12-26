رصد "منارة كونية" تراقب زوايا الفضاء المظلمة... صورة
© Photo / NASA/ESA/M. Livio/Hubble 20th Anniversary Teamسديم انبعاثي في كوكبة "كيل" - NGC 3372، يشبه في شكله إنسانا الذي يتطلع إلى أعلى
التقطت صورة حديثة أصدرها المرصد الأوروبي الجنوبي (إي إس أو) صورة لسديم كوني مظلم يبلغ طوله 7 سنوات ضوئية.
ويبدو السديم العملاق غابر القدم وكأنه منارة عملاقة تراقب الفراغ الأسود البارد من الفضاء، أو كعملاق يبحث عن كواكب لالتهامها حسبما ذكره موقع "ساينس أليرت".
وذكر الموقع اليوم الاثنين أن "الصورة الجديدة مأخوذة من تلسكوب المرصد الأوروبي الكبير للاحتفال بالذكرى الستين لتأسيسه، وموضوع الصورة الغريب هو السديم المخروطي، وهو جزء من سديم أكبر يبعد 2500 سنة ضوئية عن الأرض يسمى "إن جي سي 2264" في كوكبة مونوسيروس".
وقد لا يبدو هذا السديم الشاحب شبيها بمعظم السدم الأخرى المتوهجة مع مجموعة معقدة من الألوان التي اعتادت التيليسكوبات على رصدها.
European Southern Observatory has released this amazing image of Cone Nebula taken from their Very Large Telescope (VLT) on their 60th Anniversary #Credit:ESO pic.twitter.com/aIfohewGkW— Suman (@suman_thaQri) November 14, 2022
ويعزى ذلك إلى أنه ليست كل السدم متشابهة، حيث يعكس البعض ضوء النجوم القريبة، والبعض الآخر ينتج ضوءه الخاص.
وبعضها، مثل السديم المخروطي، مظلمة وغليظة من الغبار الذي يمتص الضوء المرئي، حيث أن الضوء ذو الأطوال الموجية غير المرئية للعين البشرية، مثل الأشعة تحت الحمراء والراديو يمكنها اختراقه.
وتُعرف السدم غير الشفافة من هذا النوع بالسحب الجزيئية.