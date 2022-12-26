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https://sputnikarabic.ae/20221226/رصد-منارة-كونية-تراقب-زوايا-الفضاء-المظلمة-صورة-1071612641.html
رصد "منارة كونية" تراقب زوايا الفضاء المظلمة... صورة
رصد "منارة كونية" تراقب زوايا الفضاء المظلمة... صورة
التقطت صورة حديثة أصدرها المرصد الأوروبي الجنوبي (إي إس أو) صورة لسديم كوني مظلم يبلغ طوله 7 سنوات ضوئية. 26.12.2022, سبوتنيك عربي
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2022-12-26T12:14+0000
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علوم
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ويبدو السديم العملاق غابر القدم وكأنه منارة عملاقة تراقب الفراغ الأسود البارد من الفضاء، أو كعملاق يبحث عن كواكب لالتهامها حسبما ذكره موقع "ساينس أليرت".وذكر الموقع اليوم الاثنين أن "الصورة الجديدة مأخوذة من تلسكوب المرصد الأوروبي الكبير للاحتفال بالذكرى الستين لتأسيسه، وموضوع الصورة الغريب هو السديم المخروطي، وهو جزء من سديم أكبر يبعد 2500 سنة ضوئية عن الأرض يسمى "إن جي سي 2264" في كوكبة مونوسيروس".ويعزى ذلك إلى أنه ليست كل السدم متشابهة، حيث يعكس البعض ضوء النجوم القريبة، والبعض الآخر ينتج ضوءه الخاص.وتُعرف السدم غير الشفافة من هذا النوع بالسحب الجزيئية.
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علوم
علوم

رصد "منارة كونية" تراقب زوايا الفضاء المظلمة... صورة

12:14 GMT 26.12.2022
© Photo / NASA/ESA/M. Livio/Hubble 20th Anniversary Teamسديم انبعاثي في كوكبة "كيل" - NGC 3372، يشبه في شكله إنسانا الذي يتطلع إلى أعلى
سديم انبعاثي في كوكبة كيل - NGC 3372، يشبه في شكله إنسانا الذي يتطلع إلى أعلى - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2022
© Photo / NASA/ESA/M. Livio/Hubble 20th Anniversary Team
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التقطت صورة حديثة أصدرها المرصد الأوروبي الجنوبي (إي إس أو) صورة لسديم كوني مظلم يبلغ طوله 7 سنوات ضوئية.
ويبدو السديم العملاق غابر القدم وكأنه منارة عملاقة تراقب الفراغ الأسود البارد من الفضاء، أو كعملاق يبحث عن كواكب لالتهامها حسبما ذكره موقع "ساينس أليرت".
وذكر الموقع اليوم الاثنين أن "الصورة الجديدة مأخوذة من تلسكوب المرصد الأوروبي الكبير للاحتفال بالذكرى الستين لتأسيسه، وموضوع الصورة الغريب هو السديم المخروطي، وهو جزء من سديم أكبر يبعد 2500 سنة ضوئية عن الأرض يسمى "إن جي سي 2264" في كوكبة مونوسيروس".
وقد لا يبدو هذا السديم الشاحب شبيها بمعظم السدم الأخرى المتوهجة مع مجموعة معقدة من الألوان التي اعتادت التيليسكوبات على رصدها.
ويعزى ذلك إلى أنه ليست كل السدم متشابهة، حيث يعكس البعض ضوء النجوم القريبة، والبعض الآخر ينتج ضوءه الخاص.
وبعضها، مثل السديم المخروطي، مظلمة وغليظة من الغبار الذي يمتص الضوء المرئي، حيث أن الضوء ذو الأطوال الموجية غير المرئية للعين البشرية، مثل الأشعة تحت الحمراء والراديو يمكنها اختراقه.
وتُعرف السدم غير الشفافة من هذا النوع بالسحب الجزيئية.
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