https://sputnikarabic.ae/20221226/زيلينسكي-حوالي-9-ملايين-شخص-يعانون-من-انقطاع-الكهرباء-في-أوكرانيا-1071637631.html

زيلينسكي: حوالي 9 ملايين شخص يعانون من انقطاع الكهرباء في أوكرانيا

زيلينسكي: حوالي 9 ملايين شخص يعانون من انقطاع الكهرباء في أوكرانيا

أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أنه مساء الاثنين، يوجد في أوكرانيا دون كهرباء حوالي 9 ملايين شخص. 26.12.2022, سبوتنيك عربي

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العملية العسكرية الروسية الخاصة

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موسكو – سبوتنيك. وقال زيلينسكي في خطابه نشر في قناته على التلغرام، "الانقطاعات تتواصل. هذا المساء انقطعت الكهرباء عن حوالي 9 ملايين شخصا".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.

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