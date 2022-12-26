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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221226/صفارات-الإنذار-تدوي-في-عدة-مناطق-بأوكرانيا-1071637748.html
صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق بأوكرانيا
صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق بأوكرانيا
دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في منطقتي دنيبروبتروفسك وخاركوف بأوكرانيا، مساء اليوم الاثنين، وفقًا لخريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن... 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T23:05+0000
2022-12-26T23:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
أخبار أوكرانيا
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كما دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا من زابوروجيه.بدأت روسيا ضرب البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر/تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي الأوكراني على جسر القرم الروسي، حيث نفذت الضربات على مرافق الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.واليوم الاثنين، أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أنه يوجد في أوكرانيا دون كهرباء حوالي 9 ملايين شخص.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20221226/زيلينسكي-حوالي-9-ملايين-شخص-يعانون-من-انقطاع-الكهرباء-في-أوكرانيا-1071637631.html
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العالم, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار أوكرانيا

صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق بأوكرانيا

23:05 GMT 26.12.2022
© AFP 2022 / BULENT KILICامرأة تسير في أحد شوارع كييف في 23 نوفمبر 2022
امرأة تسير في أحد شوارع كييف في 23 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2022
© AFP 2022 / BULENT KILIC
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دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في منطقتي دنيبروبتروفسك وخاركوف بأوكرانيا، مساء اليوم الاثنين، وفقًا لخريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية.
كما دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا من زابوروجيه.
بدأت روسيا ضرب البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر/تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي الأوكراني على جسر القرم الروسي، حيث نفذت الضربات على مرافق الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.
واليوم الاثنين، أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أنه يوجد في أوكرانيا دون كهرباء حوالي 9 ملايين شخص.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زيلينسكي: حوالي 9 ملايين شخص يعانون من انقطاع الكهرباء في أوكرانيا
22:23 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
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