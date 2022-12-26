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https://sputnikarabic.ae/20221226/صورة-محمد-صلاح-رفقة-عائلته-يحتفلون-بأعياد-الميلاد-تحظى-بشعبية-كبيرة-على-تويتر-1071605138.html
صورة محمد صلاح رفقة عائلته يحتفلون بأعياد الميلاد تحظى بشعبية كبيرة على "تويتر"
صورة محمد صلاح رفقة عائلته يحتفلون بأعياد الميلاد تحظى بشعبية كبيرة على "تويتر"
حظيت صورة نجم المنتخب المصري ونادي لبفربول الإنجليزي، محمد صلاح، رفقة أسرته يحتفلون بأعياد الميلاد بشعبية واسعة على منصات التواصل الاجتماعي. 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T09:21+0000
2022-12-26T09:21+0000
رياضة
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ونشر النجم المصري صورة جمعته بعائلته وظهر فيها برفقة زوجته وابنتيه وهم جالسون أمام شجرة الكريسماس، مرتديين بيجامات متشابهة.وأرفق النجم المصري الصورة بعبارة" عيد ميلاد سعيد" و رمز لشجرة الميلاد.وحظيت الصورة بشعبية كبيرة على منصة التواصل الاجتماعي لتتجاوز عدد المشاهدات الـ60 مليون وتم إعادة تغريدها لأكثر من 45 ألف مرة.
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رياضة
رياضة

صورة محمد صلاح رفقة عائلته يحتفلون بأعياد الميلاد تحظى بشعبية كبيرة على "تويتر"

09:21 GMT 26.12.2022
© AFP 2022 / PAUL ELLISمحمد صلاح مع زوجته في عام 2019
محمد صلاح مع زوجته في عام 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2022
© AFP 2022 / PAUL ELLIS
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حظيت صورة نجم المنتخب المصري ونادي لبفربول الإنجليزي، محمد صلاح، رفقة أسرته يحتفلون بأعياد الميلاد بشعبية واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.
ونشر النجم المصري صورة جمعته بعائلته وظهر فيها برفقة زوجته وابنتيه وهم جالسون أمام شجرة الكريسماس، مرتديين بيجامات متشابهة.
وأرفق النجم المصري الصورة بعبارة" عيد ميلاد سعيد" و رمز لشجرة الميلاد.
وحظيت الصورة بشعبية كبيرة على منصة التواصل الاجتماعي لتتجاوز عدد المشاهدات الـ60 مليون وتم إعادة تغريدها لأكثر من 45 ألف مرة.
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