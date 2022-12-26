https://sputnikarabic.ae/20221226/صورة-محمد-صلاح-رفقة-عائلته-يحتفلون-بأعياد-الميلاد-تحظى-بشعبية-كبيرة-على-تويتر-1071605138.html
صورة محمد صلاح رفقة عائلته يحتفلون بأعياد الميلاد تحظى بشعبية كبيرة على "تويتر"
صورة محمد صلاح رفقة عائلته يحتفلون بأعياد الميلاد تحظى بشعبية كبيرة على "تويتر"
حظيت صورة نجم المنتخب المصري ونادي لبفربول الإنجليزي، محمد صلاح، رفقة أسرته يحتفلون بأعياد الميلاد بشعبية واسعة على منصات التواصل الاجتماعي. 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T09:21+0000
2022-12-26T09:21+0000
2022-12-26T09:21+0000
رياضة
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ونشر النجم المصري صورة جمعته بعائلته وظهر فيها برفقة زوجته وابنتيه وهم جالسون أمام شجرة الكريسماس، مرتديين بيجامات متشابهة.وأرفق النجم المصري الصورة بعبارة" عيد ميلاد سعيد" و رمز لشجرة الميلاد.وحظيت الصورة بشعبية كبيرة على منصة التواصل الاجتماعي لتتجاوز عدد المشاهدات الـ60 مليون وتم إعادة تغريدها لأكثر من 45 ألف مرة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
صورة محمد صلاح رفقة عائلته يحتفلون بأعياد الميلاد تحظى بشعبية كبيرة على "تويتر"
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حظيت صورة نجم المنتخب المصري ونادي لبفربول الإنجليزي، محمد صلاح، رفقة أسرته يحتفلون بأعياد الميلاد بشعبية واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.
ونشر النجم المصري صورة جمعته بعائلته وظهر فيها برفقة زوجته وابنتيه وهم جالسون أمام شجرة الكريسماس، مرتديين بيجامات متشابهة.
وأرفق النجم المصري الصورة بعبارة" عيد ميلاد سعيد" و رمز لشجرة الميلاد.
وحظيت الصورة بشعبية كبيرة على منصة التواصل الاجتماعي لتتجاوز عدد المشاهدات الـ60 مليون وتم إعادة تغريدها لأكثر من 45 ألف مرة.