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https://sputnikarabic.ae/20221226/طلاب-فلسطينيون-يدرسون-داخل-خيمة-بعد-أن-هدم-الجيش-الإسرائيلي-مدرستهم-جنوب-الضفة-الغربية-1071608488.html
طلاب فلسطينيون يدرسون داخل خيمة بعد أن هدم الجيش الإسرائيلي مدرستهم جنوب الضفة الغربية
طلاب فلسطينيون يدرسون داخل خيمة بعد أن هدم الجيش الإسرائيلي مدرستهم جنوب الضفة الغربية
يتلقى عدة طلبة فلسطينيين تعليمهم المدرسي في خيمة، وسط ظروف صعبة خاصة في فصل الشتاء بعد أن هدم الجيش الإسرائيلي مدرستهم في منطقة مسافر يطا في محافظة الخليل... 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T10:29+0000
2022-12-26T10:29+0000
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في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وأثناء الدوام الدراسي، قامت الآليات الإسرائيلية في هدم مدرسة إصفي، ومصادرة محتوياتها من كراسي ومكاتب وحتى الأقلام، بدعوى البناء دون ترخيص، لكن التعليم لم يتوقف بعدما بادر الأساتذة والأهالي على بناء خيمة بجانب ركام المدرسة كي يتلقى الطالبة تعليمهم، ويقول عيسى محمود مدير مدرسة إصفي الأساسية المختلطة لوكالة "سبوتنيك":" فقدنا 9 غرف مدرسية، كانت تلبي احتياجات الطلبة بالحد الأدنى، وكان لابد من أن تستمر العملية التعليمية فقمنا ببناء هذه الخيمة، لاستمرار السنة الدراسية، وحتى هذه الخيمة معرضة للهدم في أي وقت"، ويضيف مخامرة" أجدادنا موجودون في هذه المنطقة منذ مئات السنين والاحتلال يحاول أن يقتلعنا بحجة أنها مناطق للتدريب العسكري تمهيداً لمصادرتها".الخيمة غير مؤهلة لتعليم الطلبة ولا تقي من برد الشتاء القارس، وتتحول أرضية الخيمة مع الأمطار إلى طين نتيجة تسرب المياه إليها، لكن لا يوجد بديل أمام أطفال مسافر يطا البعيدة عن المدارس الأخرى، ويقول عيسى مخامرة لـ " سبوتنيك": "نعمل على خطة لتزويد الخيمة بوسائل التدفئة أو إحاطتها بخيمة أخرى لتقينا برد الشتاء، لكن الخوف من أن تكون الخيمة هي الهدف القادم أمام الاحتلال لهدمها وحرمان الطلبة من حق التعليم".ويحاول الطلبة الخجولين من عدسة التصوير التأقلم مع الوضع الجديد، والاجتهاد في التعلم، ويأملون في إعادة بناء مدرستهم مرة أخرى، ليعود حلمهم المهدوم حياً بدلاً من خيمة.ويذكر أنَّ إسرائيل تحظر على الفلسطينيين إجراء أي تغيير أو بناء في المنطقة "ج" حسب اتفاقية "أوسلو 2" لعام 1995 دون تصريح رسمي، يعد من المستحيل الحصول عليه من السلطات الاسرائيلية، وفق منظمات محلية ودولية.
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أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, تقارير سبوتنيك
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, تقارير سبوتنيك

طلاب فلسطينيون يدرسون داخل خيمة بعد أن هدم الجيش الإسرائيلي مدرستهم جنوب الضفة الغربية

10:29 GMT 26.12.2022
© Sputnik . Ajwad Jradatطلاب فلسطينيون يدرسون داخل خيمة بعد أن هدم الجيش الاسرائيلي مدرستهم جنوب الضفة الغربية
طلاب فلسطينيون يدرسون داخل خيمة بعد أن هدم الجيش الاسرائيلي مدرستهم جنوب الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
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يتلقى عدة طلبة فلسطينيين تعليمهم المدرسي في خيمة، وسط ظروف صعبة خاصة في فصل الشتاء بعد أن هدم الجيش الإسرائيلي مدرستهم في منطقة مسافر يطا في محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية، بدعوى البناء دون ترخيص.
في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وأثناء الدوام الدراسي، قامت الآليات الإسرائيلية في هدم مدرسة إصفي، ومصادرة محتوياتها من كراسي ومكاتب وحتى الأقلام، بدعوى البناء دون ترخيص، لكن التعليم لم يتوقف بعدما بادر الأساتذة والأهالي على بناء خيمة بجانب ركام المدرسة كي يتلقى الطالبة تعليمهم، ويقول عيسى محمود مدير مدرسة إصفي الأساسية المختلطة لوكالة "سبوتنيك":" فقدنا 9 غرف مدرسية، كانت تلبي احتياجات الطلبة بالحد الأدنى، وكان لابد من أن تستمر العملية التعليمية فقمنا ببناء هذه الخيمة، لاستمرار السنة الدراسية، وحتى هذه الخيمة معرضة للهدم في أي وقت"، ويضيف مخامرة" أجدادنا موجودون في هذه المنطقة منذ مئات السنين والاحتلال يحاول أن يقتلعنا بحجة أنها مناطق للتدريب العسكري تمهيداً لمصادرتها".
© Sputnik . Ajwad Jradatطلاب فلسطينيون يدرسون داخل خيمة بعد أن هدم الجيش الاسرائيلي مدرستهم جنوب الضفة الغربية
طلاب فلسطينيون يدرسون داخل خيمة بعد أن هدم الجيش الاسرائيلي مدرستهم جنوب الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2022
طلاب فلسطينيون يدرسون داخل خيمة بعد أن هدم الجيش الاسرائيلي مدرستهم جنوب الضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradat
الخيمة غير مؤهلة لتعليم الطلبة ولا تقي من برد الشتاء القارس، وتتحول أرضية الخيمة مع الأمطار إلى طين نتيجة تسرب المياه إليها، لكن لا يوجد بديل أمام أطفال مسافر يطا البعيدة عن المدارس الأخرى، ويقول عيسى مخامرة لـ " سبوتنيك": "نعمل على خطة لتزويد الخيمة بوسائل التدفئة أو إحاطتها بخيمة أخرى لتقينا برد الشتاء، لكن الخوف من أن تكون الخيمة هي الهدف القادم أمام الاحتلال لهدمها وحرمان الطلبة من حق التعليم".
© Sputnik . Ajwad Jradatطلاب فلسطينيون يدرسون داخل خيمة بعد أن هدم الجيش الاسرائيلي مدرستهم جنوب الضفة الغربية
طلاب فلسطينيون يدرسون داخل خيمة بعد أن هدم الجيش الاسرائيلي مدرستهم جنوب الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2022
طلاب فلسطينيون يدرسون داخل خيمة بعد أن هدم الجيش الاسرائيلي مدرستهم جنوب الضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويحاول الطلبة الخجولين من عدسة التصوير التأقلم مع الوضع الجديد، والاجتهاد في التعلم، ويأملون في إعادة بناء مدرستهم مرة أخرى، ليعود حلمهم المهدوم حياً بدلاً من خيمة.
© Sputnik . Ajwad Jradatطلاب فلسطينيون يدرسون داخل خيمة بعد أن هدم الجيش الاسرائيلي مدرستهم جنوب الضفة الغربية
طلاب فلسطينيون يدرسون داخل خيمة بعد أن هدم الجيش الاسرائيلي مدرستهم جنوب الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2022
طلاب فلسطينيون يدرسون داخل خيمة بعد أن هدم الجيش الاسرائيلي مدرستهم جنوب الضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويذكر أنَّ إسرائيل تحظر على الفلسطينيين إجراء أي تغيير أو بناء في المنطقة "ج" حسب اتفاقية "أوسلو 2" لعام 1995 دون تصريح رسمي، يعد من المستحيل الحصول عليه من السلطات الاسرائيلية، وفق منظمات محلية ودولية.
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